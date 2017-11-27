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Formula 1'in yeni logosu tanıtıldı

Formula 1'i rekor fiyata satın alan Liberty Media yenilenme çalışmalarının ilk adımı olarak logo değişikliği yaptı. Yaklaşık 23 yıldır kullanılan kırmızı-siyah renkli ikonik logo artık yok.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Formula 1'in yeni sahibi Liberty Media, F1 platformunun yenilenmesine yönelik ilk adımını atarak Abu Dhabi Grand Prix'inin sonunda yeni F1 logosunu tanıttı. Tasarlanan yeni logo 23 yıldır kullanılan efsane Formula 1 logosunun yerini alacak.
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Yeni F1 logosu sezon finalinde düzenlenen törenden kısa süre sonra sergilendi ve 2018 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlanacak. Bu değişim kararının Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından da desteklendiğini belirtelim.

Yeni logo birincilik mücadelesini temsil ediyor

Yeni F1 logosu daha basit ve modern dijital platformlara daha uyarlanabilir olacak şekilde tasarlandı. Yeni tasarımla ilgili F1 pazarlama müdürü Ellie Norman, logonun bir pistin etrafında dolanan ve bitiş çizgisini geçmek için savaşan iki otomobile dayandığını söyledi.
Eski logo 1 rakamının akıllıca ortada gizlenmiş olması nedeniyle ikonik bir hal almıştı. Yeni tasarımın dijital olarak çoğaltılırken veya F1 temalı ticari ürünlerin üzerine basılırken daha kullanışlı olacağı düşünülüyor.

http://www.skysports.com/f1/news/12433/11141347/formula-1-unveils-new-logo-for-2018 Yorum Yaz
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Drfalcon 1 yıl en beğenilen
F1'in efsane logosunu hangi akla hizmet değiştirmişler anlamadım.
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AtiMX4 1 yıl
Eskisi daha güzeldi.
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mrmst 1 yıl
Turbo Hybrid geldi zaten bitti Formula 1 bir de üstüne amerikalı obezlerin seveceği hale getirmeye başlayacaklar tamam... Nascar gibi hep oval pistte de gezerler tam olur. Eskiden pilotların pilotajı konuşurdu. Ya da sürekli gelişen teknoloji şimdi fiaya sormadan civata boyutunu değiştiremeyen takımlar ve neredeyse yarı otonom araçlar var. Ne pilotun me takımın anlamı var.... Güzelim F1'i yok ettiler
Turbo Hybrid geldi zaten bitti Formula 1 bir de üstüne amerikalı obezlerin seveceği hale getirmeye başlayacaklar tamam... Nascar gibi hep oval pistte de gezerl...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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MMX 166 1 yıl
Kotu olmus
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Lumibrite 1 yıl
Eski logo tarağı anımsatıyor
yine de güzeldi
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RaptorFX 1 yıl
Şumi iyi vakitte bıraktı f1i. Gerçi ona yaramadı ya neyse.
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elcas 1 yıl
logo da berbat, son yıllardaki kurallar da. nerde o 90 lar. adamlar biraz önüne kırsa hoop pitten geçme, 5 saniye cezaları. mavi bayrakları falan söylemiyorum bile. F1 bitti.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Burada logo tasarımı hakkında bilgi sahibi olmadan yorum yapanlar olmasa..
Juventus logosu müthiş olmuş. Anlamayan boş boş konuşmasın.
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TsuBLK 1 yıl
eskisi çok daha güzel, aklımıza yer etmiş
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DH Misafiri 1 yıl
Logo ilk hoşuma gitmedi fakat sonra reklamını izleyince bi içim ısındı. Gayet güzel.
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Ayrton Senna da Silva 1 yıl
Sporu gittikçe rezil ediyorlar. En son v6 motorların sesini beğenmiyoruz dediğimizde geçen meksika da egzoz mikrofonu takıp test yapmışlardı. Ses daha kötü geliyordu;

Şuna bakın Allah aşkına sinek vızıltısı gibi.
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haberelectro 1 yıl
Yapimda emegi gecen herkesin yuzune tukureyim
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aycibin 1 yıl
2013'te atmosferiklerin gitmesiyle formula1 bitti
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Otomobil, formula 1 ve
8 etiket daha tasarım araba yarışı logo 2018 liberty media Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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