Formula 1'in yeni logosu tanıtıldı

Formula 1'in yeni sahibi Liberty Media, F1 platformunun yenilenmesine yönelik ilk adımını atarak Abu Dhabi Grand Prix'inin sonunda yeni F1 logosunu tanıttı. Tasarlanan yeni logo 23 yıldır kullanılan efsane Formula 1 logosunun yerini alacak.

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Yeni F1 logosu sezon finalinde düzenlenen törenden kısa süre sonra sergilendi ve 2018 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlanacak. Bu değişim kararının Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından da desteklendiğini belirtelim.

Yeni logo birincilik mücadelesini temsil ediyor Yeni F1 logosu daha basit ve modern dijital platformlara daha uyarlanabilir olacak şekilde tasarlandı. Yeni tasarımla ilgili F1 pazarlama müdürü Ellie Norman, logonun bir pistin etrafında dolanan ve bitiş çizgisini geçmek için savaşan iki otomobile dayandığını söyledi.

Eski logo 1 rakamının akıllıca ortada gizlenmiş olması nedeniyle ikonik bir hal almıştı. Yeni tasarımın dijital olarak çoğaltılırken veya F1 temalı ticari ürünlerin üzerine basılırken daha kullanışlı olacağı düşünülüyor.

http://www.skysports.com/f1/news/12433/11141347/formula-1-unveils-new-logo-for-2018