Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak

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Snapdragon 835’i tanıtarak CES 2017’de önemli bir adım atan Qualcomm, çok gündeme gelmese de bu işlemcide önemli bir optimizasyonu da entegre olarak sunmaya başlamıştı. Google’ın açık kaynak kodlu hale getirdiği makine öğrenmesi ve yapay zeka motoru TensorFlow artık Snapdragon 835’te yer alan Hexagon 682 DSP ile daha optimize bir hale getirildi. Buna göre Qualcomm Hexagon DSP için optimize edilmiş yazılımlar, daha hızlı çalışıp daha az enerji tüketecek.

Geliştiricilerin yapay zeka alanında açık kaynak kodlu çalışarak ortaya koyduğu yeni yazılımlar, bu sayede donanımsal olarak temelden bir destek ile daha verimli deneyimlenebilecek. Android ve iOS tarafında TensorFlow için kütüphane desteği zaten uzunca bir zamandır sunuluyordu.

Görsel tanıma, konuşma tanıma gibi görevleri öğrenebilen yapay zeka motoru, lojistik regresyon, dışardan gelecek veri analizi ile öğrenme gibi yapılarda da kullanılabiliyor. Mesela Google, Fotoğraflar uygulamasında objelerin algılanmasında TensorFlow kullanıyor. Ayrıca sesin metne dökülmesi işinde de aynı motor etkin rol oynuyor.

Qualcomm, Google ile işbirliğine giderek, TensorFlow’un daha verimli çalışabilmesi adına verimliliğe dönük bir dizi optimizasyon gerçekleştirdi. Bu optimizasyonlar sayesinde TensorFlow temelli bir yazılımın Hexagon 682 DSP’yi kullanarak elde edeceği sonuç, normal işlemciyi kullanarak elde edeceği sonuca kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanmış oluyor. Bu düzenleme, özellikle yapay zeka konusundaki çalışmaların çok geniş bir temele yayılması ve Android uygulamalarının bu ölçüde evrimleşmesi adına yeni bir dönem başlatabilir.

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2017/01/09/tensorflow-machine-learning-now-optimized-snapdragon-835-and-hexagon-682