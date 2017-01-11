Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak

CES 2017 kapsamında resmiyet kazanan Snapdragon 835, üst seviye akıllı telefonlarda heyecan verici bir deneyim sunmanın yanı sıra yapay zeka alanında da önemli bir misyon yükleniyor.
2 yıl
4,8b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak
Tam Boyutta Gör

Snapdragon 835’i tanıtarak CES 2017’de önemli bir adım atan Qualcomm, çok gündeme gelmese de bu işlemcide önemli bir optimizasyonu da entegre olarak sunmaya başlamıştı. Google’ın açık kaynak kodlu hale getirdiği makine öğrenmesi ve yapay zeka motoru TensorFlow artık Snapdragon 835’te yer alan Hexagon 682 DSP ile daha optimize bir hale getirildi. Buna göre Qualcomm Hexagon DSP için optimize edilmiş yazılımlar, daha hızlı çalışıp daha az enerji tüketecek.

Geliştiricilerin yapay zeka alanında açık kaynak kodlu çalışarak ortaya koyduğu yeni yazılımlar, bu sayede donanımsal olarak temelden bir destek ile daha verimli deneyimlenebilecek. Android ve iOS tarafında TensorFlow için kütüphane desteği zaten uzunca bir zamandır sunuluyordu.

Görsel tanıma, konuşma tanıma gibi görevleri öğrenebilen yapay zeka motoru, lojistik regresyon, dışardan gelecek veri analizi ile öğrenme gibi yapılarda da kullanılabiliyor. Mesela Google, Fotoğraflar uygulamasında objelerin algılanmasında TensorFlow kullanıyor. Ayrıca sesin metne dökülmesi işinde de aynı motor etkin rol oynuyor.

Qualcomm, Google ile işbirliğine giderek, TensorFlow’un daha verimli çalışabilmesi adına verimliliğe dönük bir dizi optimizasyon gerçekleştirdi. Bu optimizasyonlar sayesinde TensorFlow temelli bir yazılımın Hexagon 682 DSP’yi kullanarak elde edeceği sonuç, normal işlemciyi kullanarak elde edeceği sonuca kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanmış oluyor. Bu düzenleme, özellikle yapay zeka konusundaki çalışmaların çok geniş bir temele yayılması ve Android uygulamalarının bu ölçüde evrimleşmesi adına yeni bir dönem başlatabilir.


https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2017/01/09/tensorflow-machine-learning-now-optimized-snapdragon-835-and-hexagon-682 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
barocker 2 yıl en beğenilen
Her yeni işlemci yada cihaz çıktığında şöyle acaip böyle acaip, bilmediğimiz teknik terimler, süslü cümleler falan ama gerçeklere baktığımızda telefonda yaptığımız yapacağımız şeyler belli, sosyal medya uygulamaları, bikaç oyun, whatsapp belki birazda asphalt yada fifa falan oynarsın oldu bitti. Snapdragon 800 serisi kullanan Nexus 5 bunların hepsini yapabiliyor zaten, o zaman yeni işlemcinin yada yeni cihazın olayı ne esprisi ne anlamış değilim? Yutuyoruz bir şekilde, bende dahil yutuyoruz. Gittim gaza geldim oneplus 3t aldım ama neticede nexus 5 den ne farkı varki sanki. Bundan sonra uzunca bir süre yeni bir telefon almayı düşünmüyorum.
Her yeni işlemci yada cihaz çıktığında şöyle acaip böyle acaip, bilmediğimiz teknik terimler, süslü cümleler falan ama gerçeklere baktığımızda telefonda yaptığ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barocker 2 yıl en beğenilen
Her yeni işlemci yada cihaz çıktığında şöyle acaip böyle acaip, bilmediğimiz teknik terimler, süslü cümleler falan ama gerçeklere baktığımızda telefonda yaptığımız yapacağımız şeyler belli, sosyal medya uygulamaları, bikaç oyun, whatsapp belki birazda asphalt yada fifa falan oynarsın oldu bitti. Snapdragon 800 serisi kullanan Nexus 5 bunların hepsini yapabiliyor zaten, o zaman yeni işlemcinin yada yeni cihazın olayı ne esprisi ne anlamış değilim? Yutuyoruz bir şekilde, bende dahil yutuyoruz. Gittim gaza geldim oneplus 3t aldım ama neticede nexus 5 den ne farkı varki sanki. Bundan sonra uzunca bir süre yeni bir telefon almayı düşünmüyorum.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koloccini 2 yıl
Bu optimizasyonlar sayesinde TensorFlow temelli bir yazılımın normal işlemciyi kullanarak elde edeceği sonuç, Hexagon 682 DSP’yi kullanarak elde edeceği sonuca kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanmış oluyor.
Tam tersi olması gerekmiyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet. 2 yıl koloccini
Anlam kayması olmuş, toparladım. Teşekkürler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 2 yıl
Onu bırakın da kutu açma video sitesi olacak yakında adınız. İncelemeler o kadar geç geliyor ki artık kabak tadı vermeye başladı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu 2 yıl Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı 2 yıl ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor 2 yıl Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı 2 yıl HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası... 2 yıl Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek 2 yıl Amiral gemisi telefonların yeni rakibi Nokia 8'in özellikleri gün ışığına çıktı 2 yıl HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka 2 yıl "Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 satış hedefi 60 milyon 2 yıl Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü 2 yıl Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu 2 yıl Gorilla Glass artık otomobillerde 2 yıl Rekabet Kurumu'ndan booking.com'a para cezası 2 yıl BMW'den şu zamana kadarki en hızlı 5 Serisi modeli: M550i xDrive 2 yıl Nokia'nın ilk akıllı telefonu Nokia 6′nın tanıtım tarihi açıklandı 2 yıl iPhone'un yıllar içindeki evrimi: Tamir edilebilirlik puanlarıyla 2 yıl Uçuş biletini Instagram'da paylaşmak tehlikeli mi? 2 yıl Uçaklardaki Note 7 uyarısı yakında sona erecek 2 yıl Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak Sonraki Microsoft, Windows 10 PC'lerden toplanan telemetri verilerini azaltıyor 2 yıl ABD, "Türkiye elektrik sistemine siber saldırı" iddialarına cevap verdi 2 yıl Spotify'dan Barack Obama’ya sürpriz iş teklifi 2 yıl Tesla otomobillerin yeni piline yakından bakıyoruz 2 yıl Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer 2 yıl Drone üreticisi DJI, ünlü kamera şirketi Hasselblad’i niye satın aldı? 2 yıl iOS için Tor Browser Onion ücretsiz oldu 2 yıl Fitbit'ten devi bir hamle daha: orta seviyede lüks akıllı saatler yolda 2 yıl Asus VivoPC X kompakt yapıda bir oyuncu bilgisayarı 2 yıl Yedi koltuklu yeni Volkswagen Tiguan Allspace ilk defa Detroit'de sergilendi 2 yıl Hangi Galaxy amiral gemisi ne kadar sattı? Hepsi bu infografikte 2 yıl Analist Ming-Chi Kuo: Bu yıl 3 yeni iPad modeli gelecek 2 yıl MSI GTX1080 Sea Hawk X incelemesi "Sessiz ve serin kral" 2 yıl Uber’den şehir içi trafik verileri konusunda yeni servis: Movement 2 yıl Mercedes-Benz, 2017 Detroit Otomobil Fuarında yeni modellerini sergiliyor 2 yıl MIT’den inhibitör nöronlarla ilgili önemli çalışma 2 yıl HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda 2 yıl Apple arttırılmış gerçeklik gözlüğünü yakında tanıtabilir 2 yıl Barack Obama, iki Türk bilim insanına onur nişanı verdi 2 yıl Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik profesyonelleri UXistanbul’da buluşacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim