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Yapay zekanın fendi, Go'yu yendi

Son dönemde yapay zeka çalışmalarında önemli aşamalar kaydedildi. İnsan beyninin çalışmasını temel alan sistemler, artık kendi kendine öğrenerek sürekli gelişim sağlıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekanın fendi, Go'yu yendi


Yapay zeka sistemlerinin gelişimini ortaya koymak adına, çeşitli zeka oyunlarında insan rakiplerine karşı mücadele ettiklerini ve başarılı olduklarını görüyoruz. Tavla ve satranç gibi zeka oyunlarının yanında, IBM'in Watson yapay zeka sistemi geçmiş yıllarda Jeopardy adındaki bilgi yarışmasında büyük bir zafere imza atmıştı. Bununla birlikte yapay zekanın üstesinden gelemediği tek bir oyun var: Go.

2500 yıllık bir Çin zeka oyunu olan Go, 19x19 karoluk bir alan üzerinde oynanıyor ve diğer zeka oyunlarına göre biraz daha zorlayıcı. Ülkemizde de ilgiyle takip edilen Go, boş alanları ele geçirerek rakibin taşlarını sıkıştırma mantığına dayanıyor. Satrançta hamle başına 20 muhtemel seçenek yer alırken, Go oyununda 200 seçenek yer alıyor. Bu bakımdan, yapay zeka algoritmalarının daha detaylı analizler yapması gerekiyor. 

Son dönemde makine öğrenme dili olarak yükselişe geçen ve öğrenebilen yapıdaki sistemler, Go oyununun da üstesinden gelmeyi başardı. Bu konuda hem Facebook hem de Google çalışmalar yapıyordu. Google'ın Londra'daki DeepMind araştırma ekibi, oyunu çözebilecek AlphaGo adında bir yazılım geliştirdi. Facebook'un yazılımı da başarılı ancak Google'dan daha düşük puanlar alıyor. 


AlphaGo, bir kod yumağından ziyade, sürekli oynayarak öğrenebilen bir yapıda geliştirilmiş. Sistem, günlerce Go oyuncularını izlemiş ve hamlelerini analiz etmiş. Daha sonra milyonlarca hamle hesaplayabilen algoritmalar oluşturmuş. Çalışmaların temel amacı zaten Go oyununu çözerek müsabaka kazanmak değil. Burada ortaya çıkan makine öğrenme dilini; sanal asistan, arama, erişilebilirlik seçenekleri gibi yapay zekayı temel alan sistemlere uygulayabilmek. 

Google DeepMind ekibi, yapay zeka konusunda uzman 200 araştırmacı ve mühendisten oluşuyor. AlphaGo yazılımı için ise 15 mühendis çalışıyor. Bu mühendislerin bazıları, daha önce satranç konusunda uzman yapay zeka sistemleri geliştirmiş. AlphaGo yazılımı, hali hazırda bazı profesyonel oyuncuları alt etmeyi başarmış. Mart ayında ise Güney Kore'de dünyanın en iyi Go oyuncularının yarıştığı turnuvada şansını deneyecek. Büyük ödül ise 1 milyon dolar. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-27/google-computers-defeat-human-players-at-2-500-year-old-board-game Yorum Yaz
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl en beğenilen
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl en beğenilen
Şu paragrafların arasına alakasız haberlerin linkini neden koyuyorsunuz ?
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arel.gr 3 yıl
komplo tabiiki, neden olacak
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