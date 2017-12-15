Yazım düzeltme platformu Grammarly artık klavyenizde

Masaüstü platformlarda yazım hatalarını bulan ve kullanıcıya öğreterek düzeltme yapmayı amaç edinen Grammarly platformu mobil dünyaya da adımını attı ancak bu kez klavye uygulaması olarak.

Grammarly neler sunuyor?

Mobil dünyada kullanıcıya ulaşmanın en kolay yolunun klavye olduğunu düşünen Grammarly, uygulamasını iOS ve Android platformları için yayınladı. Gramer hatası yapmaktan korkan kullanıcılar uygulamayı kullanabilir.

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"Güvenlik açığı mı yoksa psikolojik açık mı?"

Standart bir klavye uygulaması olarak gelen Grammarly, daha çok düzgün bir İngilizce metin hazırlamak isteyenleri hedefliyor. Yani SwiftKey gibi metin önerileri çıkmıyor. Bunun yerine yazım yanlışı olan kısmın düzeltilmiş hali ve sebebini içeren dörtgen iletişim kutuları klavyenin hemen üzerinde beliriyor. Kullanıcı bunlara tıklayarak yanlışları düzeltiyor. Büyük G tuşuna dokunarak daha detaylı bilgilendirme de alabiliyorsunuz.

Üçüncü taraf uygulamalarla entegre olabilen Grammarly, premium kullanıcılar için daha gelişmiş tarzda öneriler yapabiliyor. Yani daha detaylı düzeltim için ödeme yapmak gerekiyor.



