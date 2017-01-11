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Yedi koltuklu yeni Volkswagen Tiguan Allspace ilk defa Detroit'de sergilendi

Volkswagen, Amerika'daki otomobil fuarında yeni yedi kişilik SUV modeli Tiguan Allspace'i resmi olarak tanıttı. Model Amerikan pazarında sunulacak tek Tiguan versiyonu olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,4b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen, Detroit Otomobil Fuarında yeni 7 koltuklu Tiguan Allspace SUV modelini resmi olarak kamuoyuna tanıttı. Üçüncü sıra koltuk seçeneği ile Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupa'da ilk kez yer alması beklenen araç, 2017'nin ilerleyen döneminde piyasaya sürülecek ve Nissan X-Trail gibi modellerle rekabet edecek.
Amerikan pazarında sunulacak tek Tiguan seçeneği olan model Avrupa'da ise isminin sonunda Allspace takısıyla satılacak. Tiguan'den 215mm daha uzun olan Allspace versiyonu farklı ızgara ve kaputunun yanında daha uzun tavanı ve daha büyük arka yan camları ile edilebiliyor. Dingil mesafesi standart araca göre 110mm uzarken bu durum neticesinde arka koltuklardaki diz mezafesi 60mm, bagaj hacmi ise 115 litre artmış. Arka koltuklar dik konumdayken 730 litre bagaj hacmi sunan Tiguan Allspace'in arka koltukları yatırıldığında ise 1.770 litrelik bir bagaja sahip olunuyor.
Tiguan Allspace'i 7 kişilik bir SUV'a çeviren üçüncü koltuk sırası opsiyon olarak sunulurken, diğer opsiyonlar arasında önden çeker yada dört tekerden çekiş ile standart Tiguan'de de sunulan 3 benzinli ve 3 dizel motorlar yer alıyor. Yeni Tiguan Allspace'in 2017'nin ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/tiguan/98206/new-volkswagen-tiguan-allspace-hits-detroit-with-seven-seats Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen
Çok çirkin görünüyor...
1 Yanıt Yanıtla +16
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Pi 2 yıl
Bize gelmez bu araba. Tut ki aile arabasi olarak aldin bunu. Arka camina tugra yapıştırdin. Yakışır mi hic? Yakismaaz. O yuzden forever doblo
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cngzmls 2 yıl
Çok iyi be. Yedi koltuklu bir aracım olmasını çok isterdim.
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aaguler 2 yıl
Yakında 1.6 tdi dsg ile satışa çıkar, boşline versiyonu da tahminen 189.000 TL olur, bayiler bizim haşlamalara 3 ay sıra verdiği için ve "az bekleyecekleri" için sevinirler.
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fiziksel58 2 yıl
Bu araç ne zaman satışa çıkıyor.
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lawbreaker 2 yıl
7 koltuk nedir ya, minibüs mü çekecek adamlar
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kadirirdem 2 yıl
vergiler ve dolar sağ olsun... :( :(
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Kaiser75 2 yıl
Bence güzel araç olmuş. Ama Türkiye'ye gelmez gelse de pahalı olacağından alamayız. Nasip olur da Amerika'ya gidersem belki görürüm.
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Experimentation 2 yıl
kodiaq daha iyi görünüyor
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MuhteremDede 2 yıl
200,000 lirası olan alır
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teneke1236737 2 yıl
Bu varken Tiguan çöp.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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haberelectro 2 yıl
Tipsizlik abidesi
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BekirTemel 2 yıl
toureng mini
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