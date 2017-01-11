Yedi koltuklu yeni Volkswagen Tiguan Allspace ilk defa Detroit'de sergilendi

Volkswagen, Detroit Otomobil Fuarında yeni 7 koltuklu Tiguan Allspace SUV modelini resmi olarak kamuoyuna tanıttı. Üçüncü sıra koltuk seçeneği ile Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupa'da ilk kez yer alması beklenen araç, 2017'nin ilerleyen döneminde piyasaya sürülecek ve Nissan X-Trail gibi modellerle rekabet edecek.

Amerikan pazarında sunulacak tek Tiguan seçeneği olan model Avrupa'da ise isminin sonunda Allspace takısıyla satılacak. Tiguan'den 215mm daha uzun olan Allspace versiyonu farklı ızgara ve kaputunun yanında daha uzun tavanı ve daha büyük arka yan camları ile edilebiliyor. Dingil mesafesi standart araca göre 110mm uzarken bu durum neticesinde arka koltuklardaki diz mezafesi 60mm, bagaj hacmi ise 115 litre artmış. Arka koltuklar dik konumdayken 730 litre bagaj hacmi sunan Tiguan Allspace'in arka koltukları yatırıldığında ise 1.770 litrelik bir bagaja sahip olunuyor.

Tiguan Allspace'i 7 kişilik bir SUV'a çeviren üçüncü koltuk sırası opsiyon olarak sunulurken, diğer opsiyonlar arasında önden çeker yada dört tekerden çekiş ile standart Tiguan'de de sunulan 3 benzinli ve 3 dizel motorlar yer alıyor. Yeni Tiguan Allspace'in 2017'nin ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/tiguan/98206/new-volkswagen-tiguan-allspace-hits-detroit-with-seven-seats