Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni API ile Google+, Flipboard üzerinde yerini alıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


iOS platformu üzerinde en popüler RSS okuma uygulamalarından birisi olan ve Android platformunda beta sürecine devam eden Flipboard, sayfaları arasına Google+'ı da eklemek üzere.

Google'ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Bradley Horowitz, Flipboard ile işbirliğine giderek, Google+ akışlarının da uygulama içerisinde yer alması için anlaştıklarını açıkladı. 

Yeni anlaşma, Google'ın Google+ için yeni API'lerini yayınlamasının ardından geldi. Bu sayede sosyal ağı ziyaret etmeden gönderiler, fotoğraflar ve videolar uygulama içerisinden takip edilebilecek.

Horowitz, 170 milyon olarak belirtilen Google+ kullanıcı sayısı bilgisinin eski olduğunu, yaklaşan I/O 2012 konferansında yeni güncellemelerin duyurulacağını açıkladı.

Flipboard uygulamasında hali hazırda Facebook, Twitter, Tumblr gibi pek çok popüler sosyal ağ ile entegrasyon sağlamak mümkün. Google+'ın ise ne zaman ekleneceği açıklanmadı.

Google'ın Currents adlı benzer hizmeti düşünüldüğünde, aslında rakibi olan Flipboard ile ortaklık yaptığı görülüyor. Bununla birlikte sosyal ağının yaygınlaşması için Google tüm alternatif yolları deniyor.

http://thenextweb.com/google/2012/06/19/google-partners-with-flipboard-adding-google-streams-to-the-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 7 yıl
lienjoui1997 şu veledi durdursun biri diyecektim ama üstünü çizilmiş zaten bence profili ile birlikte tüm mesajları kaldırılsa tam yerinde olur...
Google+ biraz zor yaygınlaşacak gibi rakipleri çok güçlü ve Google+ çok yeni ve tecrübesiz birde insanların alışkanlıkları var tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lienjoui1997 7 yıl
Bu sayede sosyal ağı ziyaret etmeden gönderiler, fotoğraflar ve videolar uygulama içerisinden takip edilebilecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim