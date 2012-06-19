Yeni API ile Google+, Flipboard üzerinde yerini alıyor

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iOS platformu üzerinde en popüler RSS okuma uygulamalarından birisi olan ve Android platformunda beta sürecine devam eden Flipboard, sayfaları arasına Google+'ı da eklemek üzere.
Google'ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Bradley Horowitz, Flipboard ile işbirliğine giderek, Google+ akışlarının da uygulama içerisinde yer alması için anlaştıklarını açıkladı.
Yeni anlaşma, Google'ın Google+ için yeni API'lerini yayınlamasının ardından geldi. Bu sayede sosyal ağı ziyaret etmeden gönderiler, fotoğraflar ve videolar uygulama içerisinden takip edilebilecek.
Horowitz, 170 milyon olarak belirtilen Google+ kullanıcı sayısı bilgisinin eski olduğunu, yaklaşan I/O 2012 konferansında yeni güncellemelerin duyurulacağını açıkladı.
Flipboard uygulamasında hali hazırda Facebook, Twitter, Tumblr gibi pek çok popüler sosyal ağ ile entegrasyon sağlamak mümkün. Google+'ın ise ne zaman ekleneceği açıklanmadı.
Google'ın Currents adlı benzer hizmeti düşünüldüğünde, aslında rakibi olan Flipboard ile ortaklık yaptığı görülüyor. Bununla birlikte sosyal ağının yaygınlaşması için Google tüm alternatif yolları deniyor.
http://thenextweb.com/google/2012/06/19/google-partners-with-flipboard-adding-google-streams-to-the-app/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google+ biraz zor yaygınlaşacak gibi rakipleri çok güçlü ve Google+ çok yeni ve tecrübesiz birde insanların alışkanlıkları var tabi...