Yeni API ile Google+, Flipboard üzerinde yerini alıyor





iOS platformu üzerinde en popüler RSS okuma uygulamalarından birisi olan ve Android platformunda beta sürecine devam eden Flipboard, sayfaları arasına Google+'ı da eklemek üzere.





Google'ın ürün yönetimi başkan yardımcısı Bradley Horowitz, Flipboard ile işbirliğine giderek, Google+ akışlarının da uygulama içerisinde yer alması için anlaştıklarını açıkladı.





Yeni anlaşma, Google'ın Google+ için yeni API'lerini yayınlamasının ardından geldi. Bu sayede sosyal ağı ziyaret etmeden gönderiler, fotoğraflar ve videolar uygulama içerisinden takip edilebilecek.





Horowitz, 170 milyon olarak belirtilen Google+ kullanıcı sayısı bilgisinin eski olduğunu, yaklaşan I/O 2012 konferansında yeni güncellemelerin duyurulacağını açıkladı.





Flipboard uygulamasında hali hazırda Facebook, Twitter, Tumblr gibi pek çok popüler sosyal ağ ile entegrasyon sağlamak mümkün. Google+'ın ise ne zaman ekleneceği açıklanmadı.





Google'ın Currents adlı benzer hizmeti düşünüldüğünde, aslında rakibi olan Flipboard ile ortaklık yaptığı görülüyor. Bununla birlikte sosyal ağının yaygınlaşması için Google tüm alternatif yolları deniyor.