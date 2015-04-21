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Yeni BMW 7 Serisi gelişmiş teknolojik yeniliklerle geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,6b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni BMW 7 Serisi gelişmiş teknolojik yeniliklerle geliyor
 
BMW kendi sitesi üzerinden yaptığı basın açıklamasıyla yeni nesil 7 serisinin bazı can alıcı detaylarını duyurdu. 2016 yılında duyurulması beklenen yeni modelde iç ve dış tasarım anlamında değişiklikler yapan Alman devi, modele teknoloji anlamında bazı ilkleri de getirmiş.
Yeni BMW 7 Serisi gelişmiş teknolojik yeniliklerle geliyor
 
Kumandasında yer alan dokunmatik ekran ile otomatik olarak park etme yada park ettiği yerden çıkma gibi özellikleri olacak yeni 7 serisi kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlayacağa benziyor. Her ne kadar günümüzdeki araçlarda otomatik park özelliği bulunuyor olsa da BMW bunu bir adım ileri taşıyarak içerisinde sürücü bulunmasa bile aracın otomatik olarak park edebilmesini sağlamış. Hatırlatacak olursak Volvo ve Audi firmaları da daha önceden sürücüsüz otomatik park üzerine çalışmalar yapmış ve videoarını yayınlamıştı. Ancak BMW, 7 serisi ile birlikte bu özelliği son kullanıcıya sunan ilk firma olacak.
Yeni BMW 7 Serisi gelişmiş teknolojik yeniliklerle geliyor
 
 Otomatik park özelliğinin yanında kullanım esnasında sürücüye kolaylık sağlanması açısından multimedya merkezine el hareketleriyle kontrol özellikleri kazandırılmış. Bazı basit sağ-sol ve parmak hareketleriyle gelen çağrıyı yanıtlama, reddetme ve müzik çaların kontrol edilebildiği araçta dilenirse özel el hareketleri de tanımlanabiliyor. 
Yeni BMW 7 Serisi gelişmiş teknolojik yeniliklerle geliyor
 
Bunlara ekstra olarak aracın gövdesinde karbon fibere yer veren BMW, böylelikle yeni nesil 7 serisini selefine oranla 130 kg daha hafif hale getirmeyi başarmış. Bu sayede daha iyi sürüş dinamiklerine sahip olan modelin daha az yakıt tüketmesi de sağlanmış.
Yeni 7 Serisi için BMW tarafından hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=technology-and-innovation-workshop-on-the-new-bmw-7-series-model-range-predrive-miramas&outputChannelId=6&id=T0212943EN&left_menu_item=node__4099# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
100 Bin dolarlık M6'ları 800 Bin Tl'ye çeviren vergi sistemimiz kim bilir bunları kaç lira yapar.
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DH Misafiri 4 yıl
Atıl kurt
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Manchester United 4 yıl
Adamlar yapıyor be helal olsun.
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Whisper911 4 yıl
Cok guzel yenilikler var.
Karbon fiber govde
Gesture kontrol
Remote park
Ekranli anahtar
Lazer farlar

S gibi lukse , konfora hitap edemese de super teknolojiler barindiriyor.Bu teknolojiler ileride diger siniflarda da olacak. S varken bla bla bla cilari da anlamiyorum. Oyle bir kesin ustunluk olsa bu arac uretilmez emin olun. Bizim millet kadar marka, parti , takim fanatikligi yok .
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Furkovic 4 yıl
Benim için ve bir çoğumuz için imkansız olan araba ... Alacaklara hayırlı olsun güzel arabaymış .
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sepulturgay 4 yıl
4 yıldır 3. bmw aracımı kullanıyorum:

motor verimliliği haricindeki birçok konuda Mercedes BMW' den üstün araçlar yapıyor.

Doğruya doğru.

umudumuz bmw gran lusso :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virtual Reality 4 yıl
G.Koreli dostlarımızdan atılım bekliyorum. 2-3 yıl içinde, dar ve orta gelirli insanlarında alacağı şekilde sisteme entegre edeceklerine eminim.
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unknownlove 4 yıl
Yakında sadece parasını verdiğimiz ve kullanamadığımız araçlar olacak.
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KiLLeR© 4 yıl
İyi güzel yapıyorlar ama hiç biri bizim ülke kadar kazanamıyor. :D
%145 ÖTV + %18 KDV
Birde yerli markamız yok diyoruz. Gerek yokki, her araçta 2 araç parası kazanıyoruz çok şükür :/
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V4LKyR 4 yıl
Mercedes S serisi BMW 7 serisini tokatlar atar.
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haberelectro 4 yıl
Mercedes S class varken 7 serisine laf dusmez.
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