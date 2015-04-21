Yeni BMW 7 Serisi gelişmiş teknolojik yeniliklerle geliyor

BMW kendi sitesi üzerinden yaptığı basın açıklamasıyla yeni nesil 7 serisinin bazı can alıcı detaylarını duyurdu. 2016 yılında duyurulması beklenen yeni modelde iç ve dış tasarım anlamında değişiklikler yapan Alman devi, modele teknoloji anlamında bazı ilkleri de getirmiş.

Kumandasında yer alan dokunmatik ekran ile otomatik olarak park etme yada park ettiği yerden çıkma gibi özellikleri olacak yeni 7 serisi kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlayacağa benziyor. Her ne kadar günümüzdeki araçlarda otomatik park özelliği bulunuyor olsa da BMW bunu bir adım ileri taşıyarak içerisinde sürücü bulunmasa bile aracın otomatik olarak park edebilmesini sağlamış. Hatırlatacak olursak Volvo ve Audi firmaları da daha önceden sürücüsüz otomatik park üzerine çalışmalar yapmış ve videoarını yayınlamıştı. Ancak BMW, 7 serisi ile birlikte bu özelliği son kullanıcıya sunan ilk firma olacak.

Otomatik park özelliğinin yanında kullanım esnasında sürücüye kolaylık sağlanması açısından multimedya merkezine el hareketleriyle kontrol özellikleri kazandırılmış. Bazı basit sağ-sol ve parmak hareketleriyle gelen çağrıyı yanıtlama, reddetme ve müzik çaların kontrol edilebildiği araçta dilenirse özel el hareketleri de tanımlanabiliyor.

Bunlara ekstra olarak aracın gövdesinde karbon fibere yer veren BMW, böylelikle yeni nesil 7 serisini selefine oranla 130 kg daha hafif hale getirmeyi başarmış. Bu sayede daha iyi sürüş dinamiklerine sahip olan modelin daha az yakıt tüketmesi de sağlanmış.

Yeni 7 Serisi için BMW tarafından hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=technology-and-innovation-workshop-on-the-new-bmw-7-series-model-range-predrive-miramas&outputChannelId=6&id=T0212943EN&left_menu_item=node__4099#