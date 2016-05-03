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Yeni BMW i8 gelecek yılın sonlarında asfalta inecek

İlk kez 2014 yılında sahneye çıkan BMW i8 için yenilenme vakti geldi. Makyajdan geçirilerek hibrid motorunda bir dizi iyileştirmeler yapılan i8, önümüzdeki yılın sonlarında yollarda olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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24
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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2014 yılında tanıtılan BMW i8 için ilk güncelleme zamanı geldi. Yeni sürümün 2017 sonlarında bayilere ulaşması bekleniyor. Makyajlanmış model aynı zamanda bir dizi hibrid motor iyileştirmeleri sunacak. Münih'teki BMW araştırma ve geliştirme tesislerinde üst düzey mühendisler tarafından revize edilen hibrid motor mevcut i8 tarafından kullanılan 129bhp ünitesinden daha güçlü bir elektrikli motora sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu"
Autocar raporları, makyajlanmış otomobildeki elektrikli motorun aynı zamanda 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motorla birlikte yüzde 10 güç artışı sağlayacak şekilde elden geçirildiğini belirtiyor. Kombine güç çıkışıyla birlikte mevcut modeldeki 362 hp yerine tam 420 beygir gücüne ulaşılabilecek.
Araçtaki altı vitesli otomatik şanzıman da yeni yazılımla birlikte güncellenmiş durumda. BMW i8 şu anda 4.4 saniyede 0'dan 100 km (62 mph) hıza ulaşabiliyor. Pil kapasitesi henüz açıklanmadı ancak Formula E güvenlik aracında kullanılan 10 kWh pilin, makyajlanmış modelde de yer almasını bekleyebiliriz. Güvenlik aracında BMW iş ortaklarından Qualcomm tarafından tasarlanmış Halo endüktif kablosuz şarj sistemi denenmişti. Bu şarj teknolojisinin de yeni üretim otomobilde görmeyi bekliyoruz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/facelifted-bmw-i8-will-get-extra-power-longer-range Yorum Yaz
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Karaçay 3 yıl en beğenilen
i8'de gözüm varsa neyim ya, bir tesla model3 alacak param olsun başka bir şey istemem şu hayatta araba manasında. 10 yıl binerim heralde en az
1 Yanıt Yanıtla +20
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DeepNote 3 yıl
Tek renk olarak da alınabilse keşke. Ben sırf bu nedenle Bugatti'den kaporayı geri aldım
1 Yanıt Yanıtla +15
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ayhani 3 yıl Pi
Pi

Bmwyi severim. Ancak su i8 tamamen cop. Tesla bu konuda bir numara



şu forumda i8'ede çöp dediler hey Allah'ım. Keşke böyle çöpün olsa. Çöplükten çıkmazsınız.
PiBmwyi severim. Ancak su i8 tamamen cop. Tesla bu konuda bir numaraşu forumda i8'ede çöp ded...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Sirrüs 3 yıl
youtu.be/...

"Gelecek peşimizden gelecek."
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El_domingo 3 yıl
Kendi Segmentinde Fiyat/performans da en iyi araç..
1.5 bnz araç olmasından vergi dilimi dusuk....ayrıca bunun mtv'si 1000tl civarı yani kapıdaki clioyada aynı parayı oduyoz yav...:D
Son olarak bi sorum olacak tup takılıyomu bu araca..:D
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mdxceed 3 yıl El_domingo
El_domingo

Kendi Segmentinde Fiyat/performans da en iyi araç..
1.5 bnz araç olmasından vergi dilimi dusuk....ayrıca bunun mtv'si 1000tl civarı yani kapıdaki clioyada aynı parayı oduyoz yav...:D
Son olarak bi sorum olacak tup takılıyomu bu araca..:D

Hibrit olduğu için takılmaz çok verimsiz olur ayrıca da 2 motor ve kocaman bir batarya var tüp takmış olsanız bile bagajda yer kalmayacaktır mantıksız olur.
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ksk_kaan 3 yıl El_domingo
El_domingo

Kendi Segmentinde Fiyat/performans da en iyi araç..
1.5 bnz araç olmasından vergi dilimi dusuk....ayrıca bunun mtv'si 1000tl civarı yani kapıdaki clioyada aynı parayı oduyoz yav...:D
Son olarak bi sorum olacak tup takılıyomu bu araca..:D

2 lt yakıyor zaten daha ne takılacak
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Pi 3 yıl
Bmwyi severim. Ancak su i8 tamamen cop. Tesla bu konuda bir numara
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ayhani 3 yıl Pi
Pi

Bmwyi severim. Ancak su i8 tamamen cop. Tesla bu konuda bir numara



şu forumda i8'ede çöp dediler hey Allah'ım. Keşke böyle çöpün olsa. Çöplükten çıkmazsınız.
1 Yanıt Yanıtla +8
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CozgurY 3 yıl
hibrit arabalarda en sevdiğim olay, şarzım bitti yolda kaldım olayı olmaması. Al benzini devam et. Zaten hali hazırda 1.5 3 silindir motor çok az yakıyor, şehir içersinde elektirikli motor avantajını düşündüğünz zaman bence bizim ülkemiz için en mantıklı sistem bu sistem. Keşke daha alınaiblir olsa. Ben gibi sürekli uuzn yol yapanların vazgeçilmezi olurdu.
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kadirirdem 3 yıl
tesla diyorum ve susuyorum...
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fss1403 3 yıl
Tamamen elektrikli olmalıydı. Anlaşılan tesla bu konuda zor yakalanacak gibi.
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mevsimsiz_kar45 3 yıl fss1403
fss1403

Tamamen elektrikli olmalıydı. Anlaşılan tesla bu konuda zor yakalanacak gibi.


aracın altyapısa buna zaten uygun bu konuda sorun yok. şuan ki otomobil sektörü tam elektrikli sisteme geçiş için uygun zamanda değil. bu epey zaman alacaktır. servisler ustalar istasyonlar yedek parça bu tamamen zamanla ilgili. emin olun ki sadece bmw değil adını teneke diye saydığımız firmaların aklımıza gelmeyecek ar-ge çalışmaları devam etmektedir. yakın gelecekte tesla sıradan olacaktır.
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zdniz 3 yıl
Mahallede geçen ay gördüm gerçeğini mavi siyah resmen ferrariden sogudum öle bir tipi varki göreni kendine hayran bırakıyor lambordıni ferrari gibi abuk sapuk abartılı bir şekli yok. Tam bir spor otomobil resimdeki biraz onlara benzemiş eski tasarım bir harika.
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DeepNote 3 yıl
Tek renk olarak da alınabilse keşke. Ben sırf bu nedenle Bugatti'den kaporayı geri aldım
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Karaçay 3 yıl en beğenilen
i8'de gözüm varsa neyim ya, bir tesla model3 alacak param olsun başka bir şey istemem şu hayatta araba manasında. 10 yıl binerim heralde en az
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selamolsun1 3 yıl
muhteşem bi alet bence
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7 etiket daha BMW i8 2017 hibrid motor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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