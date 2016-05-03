Yeni BMW i8 gelecek yılın sonlarında asfalta inecek

2014 yılında tanıtılan BMW i8 için ilk güncelleme zamanı geldi. Yeni sürümün 2017 sonlarında bayilere ulaşması bekleniyor. Makyajlanmış model aynı zamanda bir dizi hibrid motor iyileştirmeleri sunacak. Münih'teki BMW araştırma ve geliştirme tesislerinde üst düzey mühendisler tarafından revize edilen hibrid motor mevcut i8 tarafından kullanılan 129bhp ünitesinden daha güçlü bir elektrikli motora sahip olacak.

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Autocar raporları, makyajlanmış otomobildeki elektrikli motorun aynı zamanda 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motorla birlikte yüzde 10 güç artışı sağlayacak şekilde elden geçirildiğini belirtiyor. Kombine güç çıkışıyla birlikte mevcut modeldeki 362 hp yerine tam 420 beygir gücüne ulaşılabilecek.

Araçtaki altı vitesli otomatik şanzıman da yeni yazılımla birlikte güncellenmiş durumda. BMW i8 şu anda 4.4 saniyede 0'dan 100 km (62 mph) hıza ulaşabiliyor. Pil kapasitesi henüz açıklanmadı ancak Formula E güvenlik aracında kullanılan 10 kWh pilin, makyajlanmış modelde de yer almasını bekleyebiliriz. Güvenlik aracında BMW iş ortaklarından Qualcomm tarafından tasarlanmış Halo endüktif kablosuz şarj sistemi denenmişti. Bu şarj teknolojisinin de yeni üretim otomobilde görmeyi bekliyoruz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/facelifted-bmw-i8-will-get-extra-power-longer-range