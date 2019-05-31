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Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu

Warner Bros, beyaz perdenin yeni Batman'ini resmen açıkladı. Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson, DC sinematik evreninde Batman'i canlandıracak yeni isim oldu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC sinematik evreninde Batman'i canlandıracak yeni aktör nihayet resmen belli oldu. Deadline ve Variety'nin Warner Bros'tan aldığı resmi bilgilere göre İngiliz aktör Robert Pattinson, önümüzdeki yıllarda beyaz perdenin yeni Kara Şövalyesi olacak.

Robert Pattinson'un Warner Bros ile anlaşmaya yakın olduğu konusunda geçtiğimiz haftalarda ilk kez söylentiler çıkmıştı. Bazı kaynaklarda Pattinson ile birlikte Nicholas Hoult'un da Batman rolü için test edildiğini belirtiliyordu. Ancak Warner Bros, uzun süren karar aşamasının ardından nihayet Robert Pattinson ile resmi anlaşmayı sağlamış gibi görünüyor.

Robert Pattinson'lu ilk Batman filmi 2021 yılında vizyona girecek. Şu an için The Batman ismiyle anılan film, Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetiliyor. Reeves, geçtiğimiz yıl yaptıği bir açıklamada yeni Batman aktörünün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Robert Pattinson bu tarife uyuyor gibi. Warner Bros genç bir aktörle uzun bir Batman serisinin önü açmak istiyor.

Matt Reeves, Ben Affleck'in ani ayrılışının ardından 2017'nin sonlarına doğru The Batman projesinin başına getirilmişti. Reeves'in hazırladığı yeni senaryonun şu anda bitme aşamasında olduğu belirtiliyor. Filmin çekimleri 2019'un sonu, 2020'nin başları gibi start verecek.

Robert Pattinson'lu The Batman, 25 Haziran 2021'de sinemaseverlerle buluşacak. 

https://deadline.com/2019/05/robert-pattinson-batman-wins-role-warner-bros-1202624926/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
Çene tamam da diğer konularda Bruce Wayne’i pek de yansıttığı söylenemez. Ben Affleck bu rolün tam karşılığıydı. Umarım ben yanılırım da keyifle izleyeceğimiz yeni bir Batman olur.

Not: Affleck’i eleştirecekler gelmeden peşinen söyleyeyim Affleck’i de Snyder’a öneren Nolan’dır.
Nolan keşke çektiği üçlemede Affleck’i oynatsaydı. Samimi söylüyorum o Bane denen yaratık böyle bir Batman’in karşısına çıkmak istemezdi.
Çene tamam da diğer konularda Bruce Wayne’i pek de yansıttığı söylenemez. Ben Affleck bu rolün tam karşılığıydı. Umarım ben yanılırım da keyifle izleyeceğimiz ...
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4 Yanıt Yanıtla +24
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Destan47 1 hf.
Bu adam bu isi yapar bence
Ben afflecki batmana yakistirmayan bi tek benmiyim?
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caneycaney 1 hf.
bence iyi bir aktörle anlaşılmış çenesi tam batman çenesini andırıyor :)
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huseyincarnege 5 gün
Ben Affleck en güzeliydi bune böle :S
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ry4n 6 gün
hazırlıklıysa iyi oynar
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Kulak Misafiri 6 gün
Vücut çalışmaya başlasın. Kasları şişirmesi lazım.
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İlhan.M26 6 gün
Bence yakışmış, özellikle yüz hatları maskeyi taktığı zaman çok güzel duracaktır eminim. Vücut konusunu çokta önemsememek lazım, adamlarda para bol. 1-1.5 senede canavar gibi olur.
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Targarien96 6 gün
bu yüzü batmane hiç yakıştıramadım ya.
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evohan 6 gün
batman den başka herşeye benziyor yazık yahu
ey gidi şu val kilmer üstüne bir batman daha göremedik malesef
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elophidae 1 hf.
Köşeli çenesi var. Bakalım karakteri nasıl oynayacak. Ben affleck yakışıyordu
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Sunrise. 1 hf.
Yanlış karar olmuş bence
Ben Affleck kalsaydı iyi olurdu
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csh 1 hf.
Bu haberin editoru olan Hasan Aygunoglu'na benzemiyor mu? Acaba bir tek benzeten ben miyim?
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Dexter Morgan 1 hf.
Bale hariç batman yalandır.
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