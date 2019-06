Yeni Batman resmen Robert Pattinson oldu

DC sinematik evreninde Batman'i canlandıracak yeni aktör nihayet resmen belli oldu. Deadline ve Variety'nin Warner Bros'tan aldığı resmi bilgilere göre İngiliz aktör, önümüzdeki yıllarda beyaz perdenin yeni Kara Şövalyesi olacak.Robert Pattinson'un Warner Bros ile anlaşmaya yakın olduğu konusunda geçtiğimiz haftalarda ilk kez söylentiler çıkmıştı. Bazı kaynaklarda Pattinson ile birlikteBatman rolü için test edildiğini belirtiliyordu. Ancak Warner Bros, uzun süren karar aşamasının ardından nihayet Robert Pattinson ile resmi anlaşmayı sağlamış gibi görünüyor.Robert Pattinson'lu ilk Batman filmi 2021 yılında vizyona girecek. Şu an içinismiyle anılan film, Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmenitarafından yazılıp yönetiliyor. Reeves, geçtiğimiz yıl yaptıği bir açıklamada yeni Batman aktörünün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Robert Pattinson bu tarife uyuyor gibi. Warner Bros genç bir aktörleönü açmak istiyor.Matt Reeves, Ben Affleck'in ani ayrılışının ardından 2017'nin sonlarına doğru The Batman projesinin başına getirilmişti. Reeves'in hazırladığı yeni senaryonun şu anda bitme aşamasında olduğu belirtiliyor. Filmin çekimleri 2019'un sonu, 2020'nin başları gibi start verecek.Robert Pattinson'lu The Batman,sinemaseverlerle buluşacak.