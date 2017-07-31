Yeni Battlefield Oyunu 2018'de Geliyor

Yeni Battlefield oyunu önümüzdeki sene çıkışını gerçekleştirecek.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson finansal sonuçların paylaşıldığı rapor esnasında Battlefield serisinin yeni oyunun 2018'de geleceğini doğruladı.

Battlefield 1 ile Birinci Dünya Savaşı'na geri dönen Electronic Arts ve DICE'ın serinin bir sonraki oyunu için ne gibi planları olduğunu henüz bilmiyoruz.



Ekim 2016 piyasaya sunulan Battlefield 1'in genişleme paketleri 2018'in başlarına kadar çıkmaya devam edecek. Bugün de içerisinde ana oyun, Premium Pass ve daha fazlasının yer alacağı belirtilen Battlefield 1 Revolution Edition Amazon Fransa üzerinde listelendi.



https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Yeni_Battlefield_Oyunu_2018de_Geliyor-87576.htm