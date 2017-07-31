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Yeni Battlefield Oyunu 2018'de Geliyor

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson Battlefield serisinin yeni oyunun 2018 yılı içerisinde geleceğini doğruladı. Oyunun tematik anlamda hangi zamanda geçeceği açıklanmadı.
1 yıl
4,8b
1
40
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni Battlefield oyunu önümüzdeki sene çıkışını gerçekleştirecek.
Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson finansal sonuçların paylaşıldığı rapor esnasında Battlefield serisinin yeni oyunun 2018'de geleceğini doğruladı.
Battlefield 1 ile Birinci Dünya Savaşı'na geri dönen Electronic Arts ve DICE'ın serinin bir sonraki oyunu için ne gibi planları olduğunu henüz bilmiyoruz.

Ekim 2016 piyasaya sunulan Battlefield 1'in genişleme paketleri 2018'in başlarına kadar çıkmaya devam edecek. Bugün de içerisinde ana oyun, Premium Pass ve daha fazlasının yer alacağı belirtilen Battlefield 1 Revolution Edition Amazon Fransa üzerinde listelendi.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Yeni_Battlefield_Oyunu_2018de_Geliyor-87576.htm Yorum Yaz
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Maxwell1 1 yıl en beğenilen
Ne geçmişte ne gelicekte , günümüz veya çok yakın gelicekte geçen bir yapım olur umarım.
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EuroTrumpSimulator2 1 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
acaba bu seferde türk öldürceklermi

Hocam oyun bu, alman diyor mu neden alman öldürüyorlar diye?
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I m amazing.. I m Batman 1 yıl
Ww2 tarzında olacaktır
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imakenya dragons 1 yıl
Bc2 remastered yeterli benim icin
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Barni Moloztaş 1 yıl
BF4 BF1'den daha zevkliydi. BF1 de efsane oyundu ama sıktı
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Project Scorpio 1 yıl Barni Moloztaş
Oyundu derken? Eski bir oyunmuş gibi yazmışsın. En güncel ve dlc ler ile desteklenen tek oyunları BF 1 şuan.
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Glorfindel1907 1 yıl
BF1 oynamadım ama pek sevemedim ben nedense BF3'deki tadı bir daha herhangi bir oyundan alamayacağım sanırım.
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CeyX_X 1 yıl
2. dunya savasi dogu cephesini oynamak isterdim
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İskambilTR 1 yıl
Bf sürpriz yapmazsa kesinlikle günümüzde geçen oyun yapacaktır.. Bf 1 de sırasını kaptı eski tarihli oyunlar icin :) O yüzden de günümüzün oyunları diyorum ben ... Gelecek teknoloji stiline bildiğim kadarıyla hiç gitmedi gitse bilmiyorum costurabilir daha da fazla ...
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regujohn 1 yıl İskambilTR
2. dünya savaşı konulu bir oyun gelecek bence.BF1 gerçekten çok tuttu bu durumdan fayda sağlayıp aynı konseptin , silah ve araç ekipmanı açısından biraz daha ileri teknolojiye sahip 1940 lara geri döneceklerdir.
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scutaro 1 yıl
Bence yeni BF oyununun BC3 olarak çıkma olasılığı düşük, birinci dünya savaşını da yaptılar o yüzden BF5 olarak günümüzde geçen bir oyun olacaktır.
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Guest-F8946C419 1 yıl
İstanbul'un fethini konu alan bir oyun gelse keşke.
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CA18DET 1 yıl
rez
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GATIRCAN 1 yıl
Eskiden multiplayer olarak hep askeri shoter oyunları oynardım. 5 sene önce keşfettiğim Tribes Ascend bütün oyun zevkimi değiştirdi. Artık daha hızlı, karakterinizin daha hareket konusunda daha yetenekli oyunlar hoşuma gidiyor. Mesela çift zıplama yapan, duvarda yürüyen, jet packı olan, kancayla sallanabilen vs.
Askeri shoterlarda karakterinizin hareketleri kısıtlı olduğundan artık çok düz gelmeye başladı. Bir noktadan diğerine giderken kaşınıza çıkanları vurmaktan başka pek de bir şey yapmıyorsunuz sonuçta.
Bu noktada başka unsurlar devreye giriyor. Taktiksellik, rol yapma, takım oyunu, gerçekçilik, atmosfer gibi asker temasına daha uygun ögelere yoğunlaşan oyunlara yöneldim. BF atmosfer dışında bu saydıklarımda oldukça kötü.
BF serisinden umudumu kestim ben, istediğim bir oyun olmayacak. Çünkü insanlar benim istediğimi istemiyor. Ben de çareyi alternatiflerde arıyorum. BF serisine de artık iyice ele ayağa düşünce oynuyorum biraz.
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