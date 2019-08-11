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Yeni DoS saldırısı ile site algoritmaları çöküyor

Binlerce zombi bilgisayar ile yapılan DDoS hizmetin reddi saldırıları tarihe karışabilir. Yeni DoS saldırılarında artık tek bilgisayardan dosya yüklemek yeterli oluyor.
8 sa.
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Siber saldırılar arasında en çok bilinenlerden birisi dağıtık hizmet reddi yani DDoS. Bu sistemde farkında olmadan ele geçirilmiş binlerce zombi bilgisayar üzerinden bir siteye trafik gönderiliyor ve yoğun trafik altında kalan sunucuların çökmesine neden oluyor.

Daha gelişmiş

DDoS hem çok sayıda zombi bilgisayarı elde tutması hem de güvenlik güçlerinden uzak kalınması yönünden riskli ve çok tercih edilmiyordu. Bununla birlikte araştırmacılar yeni bir açık ortaya çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Telegram 5.10 ile yöneticilere özel sıfatlar ve yavaşlatma özelliği geldi"

Hizmetin reddi – DoS olarak tanımlanan bu yeni saldırı şekli sitelerin veri işleme algoritmalarındaki bazı açıklardan faydalanıyor. Daha da kötüsü DoS saldırısı için sadece bir tane bilgisayar da yeterli oluyor.

Örneğin bir PDF işleyen bir siteye büyük bir PDF dosyası yüklediğinizde, sanal ağ bilgisayarlarına çöp veri doldurduğunuzda veya Dropbox şifre gücünü tespit etme yazılımına binlerce karakterlik bir ifade girdiğinizde algoritma bu yükü kaldıramıyor. Sonrasında da çöküyor.

Güvenlik konferanslarında da sunumu yapılan DoS açığına karşı tedbir alınabilmesi için ACsploit adında bir araç geliştirilmiş. Bu araç algoritmalar için en kötü senaryoyu üreterek zayıflıkların anlaşılmasını sağlıyor.

 


https://www.engadget.com/2019/08/09/new-ddos-attack-algorithms/ Yorum Yaz
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Omisis046 1 sa.
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TheStarBox 8 sa.
Bunu çok basit bir şekilde engellerim. Haberi öyle bir yazmış ki sanki dünyanın sonu gelmiş gibi. Altı üstü maksimum karakter ve dosya boyutu miktarı client tarafında kontrol edilecek o kadar. Çok büyük dosya yükleyen kişinin kendi tarayıcısı çöker en fazla.
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furkant1 7 sa. TheStarBox
Sizin sunucu patladı hocam haberiniz olsun
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xAsTx 7 sa. TheStarBox
e iyi de 10 yasindaki lamer gibi siteye 1 gblik dosya yuklemeye calisirken cokertmiyo ki, yuklemeden once dosya kontrol edilirken normal boyutta gosteriliyor yukleme yapilacagi sirada araya girip overload ediliyor. php kullaniliyosa post degistirilir vs. dediginiz yontem ise yaramaz.
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FatihAsl 45 dk. TheStarBox
client tarafta yapılan kontrol, kontrol değildir.
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