Telegram 5.10 ile yöneticilere özel sıfatlar ve yavaşlatma özelliği geldi

Özellikle kripto para dünyasının patlama yapması ile önem kazanan Telegram adeta kripto para yatırımcılarının ilk adresi oldu. Karşılıklı sohbet yapabilmenin yanında grup sohbetleri, duyuru veya haber kanalları ve doğrulama gibi özellikler öne çıkıyor. Uygulama önemli bir güncelleme daha aldı.

Telegram 5.10 neler sunuyor?

Telegram 5.10 güncellemesi ile birlikte yönetici isimlendirmelerinde değişiklik yapılıyor. Önceden sadece Admin veya Yönetici olarak görülen yönetici isimlendirmelerinde alt yönetici veya üst yönetici gibi daha anlaşılır ekler kullanılabilecek.

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Diğer bir yenilik gruplarda üyelerin ne hızda mesaj yazdığını kontrol etmek. Grup izinleri içerisinde artık üyelerin ne sıklıkta mesaj yazacağını ayarlayabiliyorsunuz. Daha önceden flood şeklinde mesaj yazan üyeler engelleniyor veya süreli uzaklaştırılıyordu.

Son olarak karşı tarafın uyuması ihtimaline karşı Gönder tuşuna basılı tuttuğunuzda sesi olmayan mesajlar atabileceksiniz. Yani videolarınızı sessiz bir şekilde kaydedebileceksiniz. Telegram 5.10 güncellemesi dağıtıma başladı.