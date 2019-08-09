Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telegram 5.10 ile yöneticilere özel sıfatlar ve yavaşlatma özelliği geldi

Telegram 5.10 güncellemesi ile artık yöneticilere daha spesifik ekler atayabileceksiniz. Ayrıca grup içerisinde üyelerin yazma sıklığı da yeni güncellemede yer alıyor.
14 sa.
1,1b
7
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle kripto para dünyasının patlama yapması ile önem kazanan Telegram adeta kripto para yatırımcılarının ilk adresi oldu. Karşılıklı sohbet yapabilmenin yanında grup sohbetleri, duyuru veya haber kanalları ve doğrulama gibi özellikler öne çıkıyor. Uygulama önemli bir güncelleme daha aldı.

Telegram 5.10 neler sunuyor?

Telegram 5.10 güncellemesi ile birlikte yönetici isimlendirmelerinde değişiklik yapılıyor. Önceden sadece Admin veya Yönetici olarak görülen yönetici isimlendirmelerinde alt yönetici veya üst yönetici gibi daha anlaşılır ekler kullanılabilecek.

Ayrıca Bkz. "Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor"

Diğer bir yenilik gruplarda üyelerin ne hızda mesaj yazdığını kontrol etmek. Grup izinleri içerisinde artık üyelerin ne sıklıkta mesaj yazacağını ayarlayabiliyorsunuz. Daha önceden flood şeklinde mesaj yazan üyeler engelleniyor veya süreli uzaklaştırılıyordu.

Son olarak karşı tarafın uyuması ihtimaline karşı Gönder tuşuna basılı tuttuğunuzda sesi olmayan mesajlar atabileceksiniz. Yani videolarınızı sessiz bir şekilde kaydedebileceksiniz. Telegram 5.10 güncellemesi dağıtıma başladı.

Telegram: Google Play II App Store


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MaRQuE 4 sa.
Kalite değil popülarite iş yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HzBurun 8 sa.
WhatsApp'a bin basar abi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 8 sa.
Telegram gibi kaliteli başka bir mesajlaşma uygulaması daha yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 19 dk. Discord canlı oyun yayınlarına başlıyor 1 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var 2 sa. Huawei’ye Trump’tan kötü haber 3 sa. HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir 4 sa. Apple Music’in karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android’e geldi 5 sa. iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir 7 sa. Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek 8 sa. Samsung’un 108 MP kamera sensörü 12 Ağustos’ta tanıtılacak 14 sa. 67P kuyruklu yıldızının bu büyüleyici videosuna bir göz atın 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Telegram 5.10 ile yöneticilere özel sıfatlar ve yavaşlatma özelliği geldi Sonraki Samsung'un yeni telefonu Galaxy A70s, Geekbench'te göründü 15 sa. 5G destekli Xiaomi Mi 9S yolda 16 sa. Üçüncü taraf servislerde iPhone batarya değişimi zorlaşıyor 18 sa. Huawei, EMUI 10 arayüzünün ilk tanıtım videosunu yayınladı 19 sa. Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu 19 sa. Meizu’nun Flyme 8 arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtılacak 20 sa. Rick Bergman AMD’ye geri döndü 21 sa. Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok? 21 sa. Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında 22 sa. AMD Zen 3 mimarisi gelecek yıl, Zen 4 mimarisi 2021 yılında 22 sa. İlk Project Athena dizüstü bilgisayarı belli oldu 23 sa. Konsol oyunlarında hediye sandığı içeriği açıklanacak 1 gün Çin’deki hava kirliliği, ülkenin güneş enerjisi üretimini sekteye uğratıyor 1 gün İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor 1 gün FIFA 20’nin sokak futbolu modundan oynanış videosu geldi 1 gün Huawei'in çentiksiz telefonu | Y9 Prime 2019 mercek altında 1 gün Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu! 1 gün Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale modu ücretsiz olabilir 1 gün The Boys, şimdiden Amazon'un en popüler dizilerinden birisi oldu 1 gün Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dünya devleri peş peşe açıkladı: Dolar 4,70'e düşecek
DH Forum
Black Desert Online (PS4 Ana Konu)
DH Forum
Oynaması Ücretsiz Warframe'e Empyrean Genişleme Paketi Yolda
Bölüm Sonu Canavarı
Mortal Kombat 11'in Yeni Denge Yaması Yakında Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding PlayStation 4 Özel Oyunu Olmayabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim