Yeni Firefox sürümü ile çökme problemlerine farklı bir yaklaşım sergileniyor

Mozilla’nın tarayıcı pazarındaki en önemli silahı Firefox, çökme problemlerini en az seviyeye indirebilmek açısından uzun süredir çalışmalar yapıyordu. E10S adındaki bu yeni teknoloji, tarayıcının son sürümünde kullanıcılara sunulacak.

Electrolysis veya E10S teknolojisi, tarayıcı yazılımının arayüzünü ve içeriğini birbirinden ayırıyor. Böylece bir tanesi stabilite problemi yaşadığında, diğerini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Örneğin tarayıcıda bir çökme problemi yaşandığında sekmeler, butonlar ve menüler normal bir şekilde kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor"

Genelde tarayıcı üzerinde yaşanan çökme problemleri nedeniyle, tüm arayüz ve sistem bileşenleri de tıkanıyor. Bu nedenle tarayıcıya herhangi bir şekilde ulaşmak mümkün olmuyor. Firefox, E10S ile birlikte bu konuda bir avantaj sunmak istiyor.

Electrolysis çözümü, tarayıcının şimdiye kadar ki en büyük değişikliği olarak gösteriliyor. Halen geliştirme aşamasında olan çözümün 2 Ağustos tarihinde kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta sadece yüzde 1 oranındaki kullanıcı kitlesi bu çözümü kullanabilecek. Geri dönüşler toplandıktan sonra Eylül ayına doğru ise yavaş yavaş diğer kullanıcılar da potaya girmeye başlayacak. Internet Explorer ve Chrome tarayıcıları ile rekabet etmekte oldukça zorlanan Firefox, yeni özelliği ile biraz daha ilgiyi artırma niyetinde.