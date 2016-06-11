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Yeni Firefox sürümü ile çökme problemlerine farklı bir yaklaşım sergileniyor

Tarayıcılarda yaşanan çökme veya donma sorunları, kullanıcılar için can sıkıcı olabiliyor. Firefox, Electrolysis adındaki yeni çözüm ile her halükarda tarayıcıya erişim sağlamak istiyor.
2 yıl
7,7b
1
17
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla’nın tarayıcı pazarındaki en önemli silahı Firefox, çökme problemlerini en az seviyeye indirebilmek açısından uzun süredir çalışmalar yapıyordu. E10S adındaki bu yeni teknoloji, tarayıcının son sürümünde kullanıcılara sunulacak.

Electrolysis veya E10S teknolojisi, tarayıcı yazılımının arayüzünü ve içeriğini birbirinden ayırıyor. Böylece bir tanesi stabilite problemi yaşadığında, diğerini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Örneğin tarayıcıda bir çökme problemi yaşandığında sekmeler, butonlar ve menüler normal bir şekilde kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor"

Genelde tarayıcı üzerinde yaşanan çökme problemleri nedeniyle, tüm arayüz ve sistem bileşenleri de tıkanıyor. Bu nedenle tarayıcıya herhangi bir şekilde ulaşmak mümkün olmuyor. Firefox, E10S ile birlikte bu konuda bir avantaj sunmak istiyor.  

Electrolysis çözümü, tarayıcının şimdiye kadar ki en büyük değişikliği olarak gösteriliyor. Halen geliştirme aşamasında olan çözümün 2 Ağustos tarihinde kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta sadece yüzde 1 oranındaki kullanıcı kitlesi bu çözümü kullanabilecek. Geri dönüşler toplandıktan sonra Eylül ayına doğru ise yavaş yavaş diğer kullanıcılar da potaya girmeye başlayacak. Internet Explorer ve Chrome tarayıcıları ile rekabet etmekte oldukça zorlanan Firefox, yeni özelliği ile biraz daha ilgiyi artırma niyetinde. 

 

http://www.tweaktown.com/news/52460/next-firefox-release-make-crashes-slowdowns-non-issue/index.html Yorum Yaz
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CVenturas 2 yıl en beğenilen
Mobilde firefox kullaniyorum. Arayuzu guzel kullanmasi rahat ama performansi vasat. Sirf tekele karsi oldugumdan kullanmaya devam ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Rajeesh 2 yıl
öyle haber yapılmıs ki yine sanırsın firefox durmadan çöküyor!
Yanıtla +5
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omerhakanbilici 2 yıl
CWaRRioR
CVenturasMobilde firefox kullaniyorum. Arayuzu guzel kullanmasi rahat ama performansi vasat. Sirf tekele karsi oldugumdan kullanmaya devam ediyorum.
Eklenti özelliği ve Chromecast desteği çok iyi bence.

firefox'un chromecast desteği sadece android için varmış. bu yorumu görüp sevinenler için paylaştım :)
support.mozilla.org/...
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Guest-729A1C3F3 2 yıl
Mozilla bir ara kullandım çok hoşuma gitmedi. Tekrardan deneyeyim dedim.

Isınamıyorum bir türlü.
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CWaRRioR 2 yıl
CVenturas
Mobilde firefox kullaniyorum. Arayuzu guzel kullanmasi rahat ama performansi vasat. Sirf tekele karsi oldugumdan kullanmaya devam ediyorum.

Eklenti özelliği ve Chromecast desteği çok iyi bence.
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jimhendrix 2 yıl
hala yavaş ve ufak ufak takılma yapıyor
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byJuck 2 yıl
firefox candır tekele hayır
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kadirirdem 2 yıl
chrome ram canavarı olmasa fıstık gibi bir tarayıcı...
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peske 2 yıl
çok ram yiyor hiçbirşey kurulmadan acılınca 150 mb civarında başlıyor , yandex browser 38 mb ile başlıyor opera 70 ile , aralarında uçurum var ram kullanımında
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zdniz 2 yıl
Firefox eskiye nazaran biraz daha iyi arayüz hariç. Chrome ise eskiye nazaran daha yavaş ama yinede Firefox dan iyi flaş oyunlarda çok fazla çökme sorunu oluyor. Opera kullandım ama açıkçası beğenmedim yabancılık çekiyo insan. :D Artık Firefox su sadece hile yapıçağım oyunlarda kullanıyorum hile için biçilmez kaftan.
1 Yanıt Yanıtla +1
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omerhakanbilici 2 yıl zdniz
zdniz
Firefox eskiye nazaran biraz daha iyi arayüz hariç. Chrome ise eskiye nazaran daha yavaş ama yinede Firefox dan iyi flaş oyunlarda çok fazla çökme sorunu oluyor. Opera kullandım ama açıkçası beğenmedim yabancılık çekiyo insan. :D Artık Firefox su sadece hile yapıçağım oyunlarda kullanıyorum hile için biçilmez kaptan.

Biçilmez kaftan olmali :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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symbiat 2 yıl
e10s özelliği beta olarak çok uzuan zamandır var... çok uzun zamandırda test ediyorum. ancak maalesef firefox'u kurtarmayacak. chrome opera yada ie'de olduğu gibi, tabların ve diğer süreçlerin birbirinden bağımsız işlemler olarak ayrılması gerekiyor. Bellek tüketimi artacak belki ama performans ve stabilite artacak. Ramden bol ne var artık ?
performans anlamında en kolay örnek şu: firefox da aynı anda 10 tab açın, işlemci kullanımınızın %30 üzerine çıktığını göremezsiniz (flash content hariç). bir tane firefox işelmi tüm açtığınız tabları (siteleri) render (görüntülemee) etmeye çalışır. oysa chrome yada ie'de işlemci kullanımınızın 100% olduğunu görürsünüz. çünkü ber bir tab ayrı bir işlemdir ve aynı anda işlemcinize(daha doğrusu işlemci çekirdeklerinize) aynı adna yükleniler. multithread rendering henüz gerçekleştirelemediği için tarayıcılar çok çekirdekli işlemcilerin gücünden istifa edemiyorlar. İşlemleri çekirdeklere yayarak hız artışı sağlayamıyorlar. Onun yerine birden fazla işlem oluşturup onları işletim sisteminni ayrdımıyla tüm çekirdeklere dağıtmış oluyorlar. Basit ve etkili bit çözüm. Bedeliyse daha yüksek ram tüketimi.
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Rajeesh 2 yıl
öyle haber yapılmıs ki yine sanırsın firefox durmadan çöküyor!
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sevketkral 2 yıl
yıllardan beri firefox kullanıyorum,chrome ondan daha iyi duruma geldi ama bir türlü vazgeçemiyorum,alışkanlık vs. ama firefox'u halen severek kullanıyorum.
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