Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor

Facebook’un canlı yayın yapabileceğiniz Live platformunu hayata geçirmesi ile birlikte, ilk etapta Periscope gibi mobil türevlere yönelik bir rakip olacağı düşünülmüştü. Bununla birlikte Facebook’un hedefleri oldukça büyük ve Twitch, YouTube Gaming gibi platformların da tahtına göz dikti.

Son yıllarda canlı oyun yayınları oldukça popüler hale geldi. Henüz başlamadığı oyunu tanımak isteyenler veya heyecanlı dövüş stratejilerini izlemekten zevk alanlar, bu platformlara adeta akın ediyor. Oyun yayınları sektörünün lider ismi Twitch’in Amazon tarafından 1 milyar dolara satın alınması da bunun göstergesi.

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Blizzard ve Facebook arasında yapılan anlaşma gereğince, başta Overwatch olmak üzere tüm Blizzard oyunları Facebook Live üzerinden canlı olarak yayınlanabilecek. Arkadaş listesinde bulunanlar ise yayınlara abone olarak akış başlamadan önce haberdar olabilecek.

Proje henüz geliştirme aşamasında ve hangi tarihte kullanıma sunulacağı net olarak bilinmiyor. Bununla birlikte sonbahar ayları başlamadan oyun akışlarının hizmete gireceği tahmin ediliyor. İşbirliği şimdilik Blizzard oyunları ile sınırlı ancak kendisini sektöre tanıttıktan sonra Facebook Live, daha büyük oyun stüdyolarının da ilgisini çekecektir. 1.6 milyar civarındaki devasa kullanıcı potansiyeli ile Facebook, oyun yayınları tarafında iyi bir çizgi yakalayabilir.