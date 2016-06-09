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Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor

Son yıllarda canlı oyun yayınları oldukça popüler hale geldi. Henüz başlamadığı oyunu tanımak isteyenler veya heyecanlı dövüş stratejilerini izlemekten zevk alanlar, bu platformlara adeta akın ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor

Facebook’un canlı yayın yapabileceğiniz Live platformunu hayata geçirmesi ile birlikte, ilk etapta Periscope gibi mobil türevlere yönelik bir rakip olacağı düşünülmüştü. Bununla birlikte Facebook’un hedefleri oldukça büyük ve Twitch, YouTube Gaming gibi platformların da tahtına göz dikti.

Son yıllarda canlı oyun yayınları oldukça popüler hale geldi. Henüz başlamadığı oyunu tanımak isteyenler veya heyecanlı dövüş stratejilerini izlemekten zevk alanlar, bu platformlara adeta akın ediyor. Oyun yayınları sektörünün lider ismi Twitch’in Amazon tarafından 1 milyar dolara satın alınması da bunun göstergesi.

Ayrıca Bkz. "İki kardeşin hikayesi mobilde"

Blizzard ve Facebook arasında yapılan anlaşma gereğince, başta Overwatch olmak üzere tüm Blizzard oyunları Facebook Live üzerinden canlı olarak yayınlanabilecek. Arkadaş listesinde bulunanlar ise yayınlara abone olarak akış başlamadan önce haberdar olabilecek.

Proje henüz geliştirme aşamasında ve hangi tarihte kullanıma sunulacağı net olarak bilinmiyor. Bununla birlikte sonbahar ayları başlamadan oyun akışlarının hizmete gireceği tahmin ediliyor. İşbirliği şimdilik Blizzard oyunları ile sınırlı ancak kendisini sektöre tanıttıktan sonra Facebook Live, daha büyük oyun stüdyolarının da ilgisini çekecektir. 1.6 milyar civarındaki devasa kullanıcı potansiyeli ile Facebook, oyun yayınları tarafında iyi bir çizgi yakalayabilir. 

 

http://www.tweaktown.com/news/52439/blizzard-integrate-facebook-livestreaming-games/index.html Yorum Yaz
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Ömürcan 3 yıl
Tutmaz.
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esmerbuyucu 3 yıl
shadowtr
daha iyi işte. doğal ergen filtresi olur twitch için.

Amazonda pay sahibi misin? Sosyal medyanın böyle bir hamle yapmasını sadece ergenlerle ilişkilendirmek çok avuntu cümlesi gibi durmuş.
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serci244 3 yıl
Twitch aldı başını gidiyor istedikleri kadar başlasın çoluk çocuk dolar anca
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shadowtr 3 yıl serci244
daha iyi işte. doğal ergen filtresi olur twitch için.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
boş işlerle uğraşanların kanalı !
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aspirin_00 3 yıl
iphone canlı yayın modu kalktı sizdede oldu mu ?
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StormLight 3 yıl
Facebook hesabımı donduran birisi olarak, zorunlu üyelik şartı ve telif hakkı sorunu çıkarmayacak ise twitch ile rekabet edebilir. Tabi bu rekabette bile istenilen ilgiyi alacağını da düşünmüyorum.


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