Yeni GRID oyunun sistem gereksinimleri açıklandı

Minimum:

İşletim Sistemi: 64 bit versiyon Windows 10

İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT 640 / HD7750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64 bit versiyon Windows 10

İşlemci: Intel i5 8600k / AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 / RX590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Yarış oyunu sevenlerin büyük bir merakla beklediği GRID, önümüzdeki ekim ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Codemasters, resmi çıkışın iki ay öncesinde oyunun PC sistem gereksinimlerini de paylaştı.GRID'in sistem gereksinimleri biraz enteresan görünüyor diyebiliriz. Minimum gereksinimler i3 2130, 8 GB RAM ve Nvidia GT 640'dan oluşuyor. Düşük bir sistem olduğu söylenebilir ancak bildiğiniz gibi yarış oyunlarında düşük FPS değerleri oldukça can sıkan bir konu. Bu nedenle minimum sistemin ne kadar tatmin edici bir deneyim sunacağını bilemiyoruz.Önerilen sistemde i5 8600k/Ryzen 2600x, 16 GB RAM ve GTX 1080/RX590 var. GTX 1080 ile RX590 kartlarının aynı sistemde değerlendirilmesi ilginç olmuş. Bunun dışında önerilen sistem gereksinimlerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.GRID, 11 Ekim 2019'da piyasaya sürülecek.