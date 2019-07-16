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Yeni GRID oyunun sistem gereksinimleri açıklandı

Codemasters, GRID reboot oyunu için sistem gereksinimlerini açıkladı. Ekim ayında çıkışını yapacak olan oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi:
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
1,2b
10
8
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yarış oyunu sevenlerin büyük bir merakla beklediği GRID, önümüzdeki ekim ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Codemasters, resmi çıkışın iki ay öncesinde oyunun PC sistem gereksinimlerini de paylaştı.

GRID'in sistem gereksinimleri biraz enteresan görünüyor diyebiliriz. Minimum gereksinimler i3 2130, 8 GB RAM ve Nvidia GT 640'dan oluşuyor. Düşük bir sistem olduğu söylenebilir ancak bildiğiniz gibi yarış oyunlarında düşük FPS değerleri oldukça can sıkan bir konu. Bu nedenle minimum sistemin ne kadar tatmin edici bir deneyim sunacağını bilemiyoruz.

Önerilen sistemde i5 8600k/Ryzen 2600x, 16 GB RAM ve GTX 1080/RX590 var. GTX 1080 ile RX590 kartlarının aynı sistemde değerlendirilmesi ilginç olmuş. Bunun dışında önerilen sistem gereksinimlerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

GRID, 11 Ekim 2019'da piyasaya sürülecek.

Minimum:



  • İşletim Sistemi: 64 bit versiyon Windows 10
  • İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GT 640 / HD7750
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:



  • İşletim Sistemi: 64 bit versiyon Windows 10
  • İşlemci: Intel i5 8600k / AMD Ryzen 5 2600x
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 / RX590
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

 

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-GRID_PC_Sistem_Gereksinimleri-94979.htm Yorum Yaz
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shockwave error 4 sa. en beğenilen
100 GB kullanılabilir alan.. hiç bir dosyayı sıkıştırma gereği duymamışlar galiba
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_bluescream_ 2 sa.
grid 2 fizik motoru nedense grid den kötü, bu sefer umarım güzel bişe gelir
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Jon_Kar 2 sa.
Optimizasyon özürlü bir oyun olacak sanirim
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a_y_k_u_t 2 sa.
Grid 2 hala yüklü ve grafikleri güzel, arada girip oynuyorum :) Çıkar çıkmaz değil de biraz indirim gelince alırım bunu da, multiplayer eğlenceli oluyor.
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WmGMD 3 sa.
gtx1080/rx590 biraz alakasız gibi duruyor da :D seviyorum grid serisini gelsin indirimler de alır oynarız
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Greylights 3 sa. WmGMD
WmGMD
gtx1080/rx590 biraz alakasız gibi duruyor da :D seviyorum grid serisini gelsin indirimler de alır oynarız

Grid Amd destekli bir oyun. Eğer 590 mimarisini tüm potansiyeli ile kullanmışlarsa 1080 ile aynı kefeye konması normal
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Greylights 3 sa. WmGMD
WmGMD
gtx1080/rx590 biraz alakasız gibi duruyor da :D seviyorum grid serisini gelsin indirimler de alır oynarız

Grid Amd destekli bir oyun ve 590 ı tam potansiyeli ile kullanmışlarsa 1080 le aynı kefeye konur
gücü olan ama kullanılamayan bir kart.
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shockwave error 4 sa. en beğenilen
100 GB kullanılabilir alan.. hiç bir dosyayı sıkıştırma gereği duymamışlar galiba
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FreeRun 4 sa.
ilk oyunu en keyif alarak oynadığım oyunlardan biri
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