Yeni Game of Thrones dizisi için görüşmeler sürüyor

Televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Şu sıralar 7.sezonu çekilmekte olan dizi, 8.sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO kanalı ise, Geoge R.R. Martin'in yarattığı bu eşsiz dünyadan vazgeçmek istemiyor. Amerikan kablolu televizyon kanalı HBO, Game of Thrones'un geçtiği dünyada geçen yeni bir dizi için çalışmalarını sürdüyor.

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e konuşan Casey Bloys, bir süredir gündemde olan yeni Game of Thrones dizisi için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde anlatılan dünyada geçecek ve Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan daha eski bir tarihte geçecek olan bu yeni dizide tam olarak hangi dönemin işleneceği henüz kararlaştırılmış değil.

Ancak Martin'in yarattığı bu zengin dünya için koca bir tarih yazmış olması HBO'ya birçok seçenek sunuyor. Buz ve Ateşin Şarkısı tarihinde Aegon'un Westeros'u fethi, ak yürüyenlerin istilası ya da Robert'ın isyanı gibi birçok ilgi çekici konu mevcut.

Bloys ayrıca Game of Thrones'un son sezonları hakkında da merak edilen soruları cevapladı. 6 bölümden oluşacağı iddia edilen son sezon için kaç bölüm planladıkları sorulan Bloys; buna dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve Dan Weiss'ın karar vereceği ama kendilerinin mümkün olduğunca fazla bölüm istediklerini ifade etti.

Özellikle George R.R. Martin tarafından zaman zaman gündeme getirilen Game of Thrones'un finalini sinemada yapma fikrine de değinen Bloys, bu konu hakkında net bir cevap vermekten çekinse de HBO'nun bu fikre pek sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.

http://www.ew.com/article/2016/11/14/game-thrones-prequel-series