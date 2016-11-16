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Yeni Game of Thrones dizisi için görüşmeler sürüyor

Entertainment Weekly'e konuşan HBO yöneticisi Casey Bloys, Game of Thrones dünyasında geçecek yeni bir dizi için serinin yaratıcısı George R.R. Martin ile görüştüklerini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Şu sıralar 7.sezonu çekilmekte olan dizi, 8.sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO kanalı ise, Geoge R.R. Martin'in yarattığı bu eşsiz dünyadan vazgeçmek istemiyor. Amerikan kablolu televizyon kanalı HBO, Game of Thrones'un geçtiği dünyada geçen yeni bir dizi için çalışmalarını sürdüyor.
Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly'e konuşan Casey Bloys, bir süredir gündemde olan yeni Game of Thrones dizisi için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde anlatılan dünyada geçecek ve Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan daha eski bir tarihte geçecek olan bu yeni dizide tam olarak hangi dönemin işleneceği henüz kararlaştırılmış değil.
Ancak Martin'in yarattığı bu zengin dünya için koca bir tarih yazmış olması HBO'ya birçok seçenek sunuyor. Buz ve Ateşin Şarkısı tarihinde Aegon'un Westeros'u fethi, ak yürüyenlerin istilası ya da Robert'ın isyanı gibi birçok ilgi çekici konu mevcut.
Bloys ayrıca Game of Thrones'un son sezonları hakkında da merak edilen soruları cevapladı. 6 bölümden oluşacağı iddia edilen son sezon için kaç bölüm planladıkları sorulan Bloys; buna dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve Dan Weiss'ın karar vereceği ama kendilerinin mümkün olduğunca fazla bölüm istediklerini ifade etti.
Özellikle George R.R. Martin tarafından zaman zaman gündeme getirilen Game of Thrones'un finalini sinemada yapma fikrine de değinen Bloys, bu konu hakkında net bir cevap vermekten çekinse de HBO'nun bu fikre pek sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.

http://www.ew.com/article/2016/11/14/game-thrones-prequel-series Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
Witcher dizisi çekin o da tutar
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kasezo 3 yıl
gözbebekleri dolar işaretine donmuş gene bunların.elenium, belgariad, zaman çarkı, olüm kapısı, elric destanı, yerdeniz büyücüsü gibi seriler varken hata ediyorlar.
bunları geçtim halihazırda populer olan ve kendi fan kitlesini oluşturmuş witcher gibi bir seri var.
gözbebekleri dolar işaretine donmuş gene bunların.elenium, belgariad, zaman çarkı, olüm kapısı, elric destanı, yerdeniz büyücüsü gibi seriler varken hata ediyor...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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mertua35_35 3 yıl
Aslında alternatif dizi olarak süper olurdu mesela 1 senelik ara verildiğinde yayınlansa arayı doldurma amaçlı müthiş olurdu.
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BoRriZ 3 yıl
GoT iyi de yavaşladı iyice. sezon içi aksiyon son 2 bölüm sadece. aralari izlemesek de oluyor gibi :D
senede 15 bölüm az daha aksiyon olsa.
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Darkdexterness 3 yıl
şu game of thrones bence finaliyle birlikte balon bir dizi olarak kalacağını düşünüyorum tıpkı lost gibi , nedeni ise 8 sezon çevrilen bir dizinin fantastik evreni anca bu kadar sınıfta kalabilir !!
ilk 2 sezon dizi için hem yorumlara hemde dizinin gidişatı konusunda şöyle bir dikkat ettimde , winter is coming gizemini , seri hakkında akgezenleri ,ejderhaları ve gizemini fazlasıyla koruyan tanrıları ve bunların ana savaşta ve kurguda naısl bir rol oynayacağını herkes merak ediyordu
fakat 4.sezondan sonra işin tamamen suyunu çıkardılar , dini mevzularla ve gereksiz uzayan ve bir gram ilerleme sağlamayan bölümlerle yerinde saymışlar resmen , açıkçası şöyle bir 3.sezondan sonra hikayenin fantastik gizeminin çözülmesini ve gotu got yapan gelişmeler sarsıcı ve vurucu biçimde işlenir diyordum ama gereğinden fazla karakter ve entirkayla ne yazık ki olmuyor , got evreni dediğimiz bişey var ve diğer diziden ayıran en büyük özelliği ise kendi evrenine sahip olması ve salt entrikadan çok fantastik evren ile donanmış bir entrika dizisi olması ama diziyi malesef serim düğüm çözüm dediğimiz işlenişte düğüm yerinde dolanan bir dizi olmaktan çıkamadı ne yazık ki şimdi 13 bölümde bu koca evrenin sırlarını tanrıları akgezenleri anlatacağını bu evreni dahada bir açacağını ve dizinin bu evrene daha çok meyil atacağını zannetmiyorum
5.sezon ile bayan senaryosuyla birlikte 6.sezonda blackfish , sam , high sporraw lar ile resmen linç edildi dizi
ayrıca belirsizlik hakim olan dizide açıkçası final basbayağı belli
tahmin spoileri
[spoiler=8539395340]tahta jon snowun geçeceği bence bariz belli [/spoiler]
ayrıca eleştrim sadece dizi için değil aynı zamanda kitap içindir , sonuçta ilk 3 sezonu olduğu gibi anlatan bir dfiziden söz ediyoruz ve duyduklarıoma göre kitapta daha fantastik olaylar dönüyor ama hala dizideki gibi o evreni tam olarak anlatmamış ve hala olduğu yerde klasik karakter ve entrika üzerinden ilerliyor yani açıkçası got değilde bir tudors bir spartacus vs gibi dizilerden arta kalır yanı yok gibi yani sadece valar morghulis , ile night is dark demekle iki akgezen çıkarmaklşa bu iş olmuyor bunları açmaları kurgulamaları işlemeleri lazım detay vermeleri lazım ki bu got evrenindeki bilinmeyenleri belirsizlikleri çözüm kısmı ile gizemini çözerek sarsıcı biçimde anlatmaları ve serinin kaderini belirleyen etmenlerin bu gizimelerin çözüm kısmında yatması lazımdı , tanrılarla akgezenlerle , vs şu ana kadar tek belirli olan şey kehanetteki bran ve three eyed raven gizmei çözüldü ama şu tanrılar ne ayak ölüp dirilen ler nereden , akgezenler öylesine ilgi yaratsın diye konulan motiflermi demekten kendimi alamıyorum ne yazık ki 7 sezona bu detaylar ve kurgular çok rahat sığardı , aynı şekilde 7 kitabada böyle
uzun lafın kısası istediği kadar alt metine sahip spin off yada praguel çeksinler dizide geçmedikçe ve diziyi bu kailtede sonlandırmadıkları sürece pek bir anlamı yok
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Turin Turambar. 3 yıl
2 karı kız sahnesiyle ergenlerin aklını çeler yine
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CoreXXX 3 yıl Turin Turambar.
Turin Turambar.

2 karı kız sahnesiyle ergenlerin aklını çeler yine

diziyi seyrettinmi bilmiyorum ama dizinin karıkızdan oluştuğunu sanıyorsan ya seyretmedin yada anlayamadın derim
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hector_1990 3 yıl
bence güzel mantık işin suyunu çıkaracaklarını sanmıyorum çünkü ellerinde çok iyi ilgi gören dizi var üstelik hikaye aslında hazır
eğer bu dedikleri proje başarılı olursa sonra ki dizi için ilk insanlar valyrian şehri vs kadar giderler
adamlar 10 bölüm yapıyor ama güzel bizim çöp aşk temalı atar yapan dandik dizilerimizden bin kat iyi
dizi hiç kimsenin etrafında dönmüyor hatta bir oyuncu 3 bölüm üst üste oynarsa o oyuncuyu çıkarıyorlar
dizi 180 ülkede yayınlanıyor milyonlara değil milyarlara hitap eden bir dizi başarı normal
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B J K 3 yıl
Mad King'in dönemiyle başlayan bir seri güzel olur. Kaliteden taviz verilmezse tabi.
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natijax 3 yıl
Arthur Dayne in çekilen zaman içinde olmasını isterdim.
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mithrilumut 3 yıl
Bence bu olayların başlangıcını anlatan bir dizide olabilir. Örnek olarak Silmarillion.
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DeepNote 3 yıl mithrilumut
mithrilumut

Bence bu olayların başlangıcını anlatan bir dizide olabilir. Örnek olarak Silmarillion.

Hocam burada George Martin'e, Tolkien'den yaptığı iddia edilen intihalle ilgili bir gönderme mi yaptınız yoksa benim bilmediğim bir durum mu var. Zira Silmarillion ile Got arasında bir bağlantı kuramadım ?
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kasezo 3 yıl
gözbebekleri dolar işaretine donmuş gene bunların.elenium, belgariad, zaman çarkı, olüm kapısı, elric destanı, yerdeniz büyücüsü gibi seriler varken hata ediyorlar.
bunları geçtim halihazırda populer olan ve kendi fan kitlesini oluşturmuş witcher gibi bir seri var.
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AdiqeCaLe 3 yıl kasezo
kasezo

gözbebekleri dolar işaretine donmuş gene bunların.elenium, belgariad, zaman çarkı, olüm kapısı, elric destanı, yerdeniz büyücüsü gibi seriler varken hata ediyorlar.
bunları geçtim halihazırda populer olan ve kendi fan kitlesini oluşturmuş witcher gibi bir seri var.

Game of Thrones evreni Robert'in İsyanı, Ejderhaların Dansı, Karaalev İsyanı gibi iyi malzemelerle dolu ve birbiriyle çok ilişkili. Kitaplar, romanlardan beslenen sinema ve dizi yapımcıları bunların cılkı çıkana kadar iyi suyunu sıkmadan diğer serilere atlayacaklarını sanmam.
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edd121 3 yıl
her ne kadar beğenerek izlesem de dünyası nı çok araştırmadığım bir dizi.şimdiki olayların 150 200 sene öncesini de çekseler gayet kendini izletir açıkcası çok da fark etmez yeter ki yakın kalite bi şeyler olsun
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