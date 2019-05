Ghost in the Shell'in ilk fragmanı müthiş görünüyor

Manga dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan ve daha önce çeşitli animasyon filmlere ve oyunlara kaynaklık eden Ghost in the Shell, sonunda canlı aksyion (live action) film olarak da sinemaya uyarlanıyor. Önümüzdeki vizyona girecek Ghost in the Shell filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan bu ilk fragman, heyecan verici bir bilim-kurgu filminin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.

Masamune Shirow'un aynı adlı manga serisinden sinemaya uyarlanan Ghost in the Shell; en tehlikeli suçluları ve hackerları durdurmak için kurulan Section 9 adlı özel bir polis timini yöneten, yarı insan yarı makine Major'ın hikayesini anlatıyor. Türünün tek örneği olan Major önderliğindeki Section 9, tek amacı siber teknolojilerin gelişmesini engellemek olan radikal bir hacker ile karşı karşıya gelecek.

Felsefi bir alt metne sahip olan Ghost in the Shell serisi, insan bilincinin transfer edilebildiği ve sayborgların gerçek olduğu bir dünyada insan olmanın ne demek olduğunu sorguluyor. Manga serisi ayrıca teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerinde yaratabileceği etkilere de değiniyor.

Elbette büyük bütçeli bir Hollywood filminden insan olmanın ne olduğunu sorgulayacak felsefi bir hikaye beklemek doğru olmaz ancak yayınlanan ilk fragmanda Ghost in the Shell filminin bu felsefi alt yapı ile aksiyonu başarıyla harmanladığının izlerini görmek münkün.

Major'ı yıldız oyuncu Scarlett Johansson'un canlandıracağı filmin yönetmenliğini Snow White and the Huntsman ile adını duyuran Rupert Sanders üstleniyor. Filmin başrollerinde Johansson'a Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt ve Michael Wincott eşlik ediyor. Ghost in the Shell, 31 Mart 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/11/ghost-in-the-shell-trailer-scarlett-johansson-1201853642/