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Ghost in the Shell'in ilk fragmanı müthiş görünüyor

Ünlü manga serisinden beyaz perdeye uyarlanan Ghost in the Shell'in ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan ilk fragman müthiş görselliği ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
32
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Manga dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan ve daha önce çeşitli animasyon filmlere ve oyunlara kaynaklık eden Ghost in the Shell, sonunda canlı aksyion (live action) film olarak da sinemaya uyarlanıyor. Önümüzdeki vizyona girecek Ghost in the Shell filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan bu ilk fragman, heyecan verici bir bilim-kurgu filminin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.
Masamune Shirow'un aynı adlı manga serisinden sinemaya uyarlanan Ghost in the Shell; en tehlikeli suçluları ve hackerları durdurmak için kurulan Section 9 adlı özel bir polis timini yöneten, yarı insan yarı makine Major'ın hikayesini anlatıyor. Türünün tek örneği olan Major önderliğindeki Section 9, tek amacı siber teknolojilerin gelişmesini engellemek olan radikal bir hacker ile karşı karşıya gelecek.
Felsefi bir alt metne sahip olan Ghost in the Shell serisi, insan bilincinin transfer edilebildiği ve sayborgların gerçek olduğu bir dünyada insan olmanın ne demek olduğunu sorguluyor. Manga serisi ayrıca teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerinde yaratabileceği etkilere de değiniyor.
Elbette büyük bütçeli bir Hollywood filminden insan olmanın ne olduğunu sorgulayacak felsefi bir hikaye beklemek doğru olmaz ancak yayınlanan ilk fragmanda Ghost in the Shell filminin bu felsefi alt yapı ile aksiyonu başarıyla harmanladığının izlerini görmek münkün.
Major'ı yıldız oyuncu Scarlett Johansson'un canlandıracağı filmin yönetmenliğini Snow White and the Huntsman ile adını duyuran Rupert Sanders üstleniyor. Filmin başrollerinde Johansson'a Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt ve Michael Wincott eşlik ediyor. Ghost in the Shell, 31 Mart 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/11/ghost-in-the-shell-trailer-scarlett-johansson-1201853642/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
Bu kadının olduğu filmler başka güzel oluyor.
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filteke 3 yıl
(ilk fragmanı müthiş görünüyor )
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Sacranuel 3 yıl
bu kadın çirkin lan nasıl ünlü olmuş onu bile anlamıyorum sokakta bundan güzel bir milyon kadın var ...
3 Yanıt Yanıtla +6
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Goblin Mind 3 yıl
Kadın dediğiniz Kate Beckinsale'dir diğerleri sadece onun etrafında birer salata
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alito 3 yıl
Bu kadının neresini beğenmediniz be! Göz var nizam var arkadaş.
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Sacranuel 3 yıl alito
göz var nizam var nesini beğendiniz arkadaş
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waynei 3 yıl
Insallah Lucy gibi dandik olmaz
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esmerbuyucu 3 yıl
Elimde 1995 yapımı Ghost in the Shell filmi vardı. Yıllar önce izleyeceğim diye kutuya koymuştum. Bu haberi duyunca ilk iş izlemek olacak
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Batw0 3 yıl
Bazı animeler vardır ki oturup başına kasmadan 100 bölüm izlersin.Bazıları vardır ki dinlenerek özümseyerek anlayarak severek izlersin. İşte G.I.T.S seriside böyledir. Başta Matrix olamak üzere çoğu kült film G.I.T.S serisinden araklanarak (Gerçi bu biraz acımasız olsa da esinlenerek diyelim) çekilmiştir.
Vaktiniz ve merakınız varsa eğer Seri şu şekilde sıra bulmaktadır.
01 - G.I.T.S; The Movie 1995
02 - G.I.T.S; Stand Alone Complex 2002 (26 Bölüm)
03 - G.I.T.S; Innocence 2004
04 - G.I.T.S; Stand Alone Complex 2nd GIG 2005 (26 Bölüm)
05 - G.I.T.S; Stand Alone Complex 2nd GIG - Individual Eleven 2006
06 - G.I.T.S; Stand Alone Complex - Solid State Society 2006
07 - G.I.T.S; 2.0 2008
08 - Ghost in the Shell - The New Movie (2015)
Farklı bir konu ve bilim kurgu olarak önerebileceğim bir başka seri de Psycho-Pass'dır. onuda boş geçmemenizi öneririm. Yine Başrolde Scarlett Johansson'ın olduğu bir Psycho-Pass filmini görmek isterdim.
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Kulak Misafiri 3 yıl
İnsan bilincinin transfer esildiği bir dünyada Major'a yarı insan yarı makina deniyor. Aklıma takıldı, bu Major insanken mi sonradan uzuvları değiştirilip bazı yerleri makinalaştırılmış, yoksa bir sayborg mu insan bilinci transfer edilerek insana benzetilmiş.

Filmde bunu cevabı da verilsin lütfen
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Father Torque 3 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri
İnsan bilincinin transfer esildiği bir dünyada Major'a yarı insan yarı makina deniyor. Aklıma takıldı, bu Major insanken mi sonradan uzuvları değiştirilip bazı yerleri makinalaştırılmış, yoksa bir sayborg mu insan bilinci transfer edilerek insana benzetilmiş.

Filmde bunu cevabı da verilsin lütfen


Manga'sında Shousa (Major) yanlış hatırlamıyorsam çocukken bir uçak kazası geçiriyor ve ölmek üzereyken yapılan ameliyatla beyin ve omurilik soğanı vücudundan çıkarılarak yapay bir bedene takılıyor ve bu şekilde hayatını kurtarıyorlar. Tabii ki o günlerde bu çok yeni bir teknoloji ve o günden sonra devletin çok özel bir birimi için yetiştirilmeye başlıyor. Ama fragmanın son kesiminde, filmin bu olayla ilgili bambaşka bir senaryoya sahip olduğunu gösterir işaretler var; "hayatını kurtarmadılar, onu çaldılar"
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tobepeople 3 yıl
Animesini izlemeye çalıştığımda beynim erimek üzere diye bırakmıştım yani çok ağır bir konusu vardı detaylar vs aşırıydı o kadar ayrıntıya girmezler ise izlenebilir yoksa film yerine alt yazı okumaktan zevk alamayız. Açıkçası animesinden zevk alamadım umarım bundan alırım aslında çok sevdiğim bir tür bilim kurgu...
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aod.xTA26 3 yıl
She has to go (gideri var :D)
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AdiqeCaLe 3 yıl
Fragman güzel gözüküyor. Scarlett'i görünce kısa saçı ve üstündeki kıyafetiyle aklıma Lara Croft geldi. Bu imaj yakışmış. İnşallah fragmanının güzelliğiyle kalmaz.
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Sacranuel 3 yıl
bu kadın çirkin lan nasıl ünlü olmuş onu bile anlamıyorum sokakta bundan güzel bir milyon kadın var ...
3 Yanıt Yanıtla +6
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2K 3 yıl Sacranuel
Sacranuel
bu kadın çirkin lan nasıl ünlü olmuş onu bile anlamıyorum sokakta bundan güzel bir milyon kadın var ...

Siz nerede yaşıyorsunuz hocam?
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shadowtr 3 yıl Sacranuel
Sacranuel
bu kadın çirkin lan nasıl ünlü olmuş onu bile anlamıyorum sokakta bundan güzel bir milyon kadın var ...

Güzel olmakla, ünlü olmak arasında nasıl bir bağ kurdunuz bir sinema oyuncusu için?
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Dunsparce 3 yıl Sacranuel
Sacranuel
bu kadın çirkin lan nasıl ünlü olmuş onu bile anlamıyorum sokakta bundan güzel bir milyon kadın var ...

Türkkiyedeki ünlü isimlere bakıyorum hiçbir kadın Scarletin yanına yaklaşamaz bırak sokaktakileri tabiki renkler zevkler tartışılır ama bu kadının eşsiz bir güzelliği var
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