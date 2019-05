Yeni Game of Thrones dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu

Önümüzdeki yıl yayımlanacak 8. sezonu ile ekranlara veda edecek Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, George R.R. Martin'in yarattığı Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde geçen yeni diziler hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan bu Game of Thrones spin-off'larının başında bir süre önce HBO'dan resmi onayı alan The Long Night geliyor.

Pilot bölüm için haziran ayında HBO'dan resmi onayı alan The Long Night, şekillenmeye başladı. Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen The Long Night'ın ana karakterlerinden birini canlandırması için ünlü oyuncu Naomi Watts ile anlaşıldı.

Game of Thrones'ta da olduğu gibi The Long Night'ta da çok sayıda ana karakter olacağı söyleniyor. Bu da başrollerde Watts'a eşlik edecek birkaç tanınmış oyuncunun daha çok yakında açıklanacağı şeklinde yorumlanıyor.

Kick-Ass, X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerin senaristi olan Jane Goldman'ın senaryosunu kaleme aldığı The Long Night; Game of Thrones'ta anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçecek.

George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi için yarattığı kapsamlı mitolojiden esinlenecek dizi; Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesini anlatacak. Dizide Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye işlenecek.

Güncelleme: The Long Night'ta ana karakterlerden birini canlandıracak ikinci isim de belli oldu. Genç oyuncu Josh Whitehouse da başrollerden biri olarak dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Daha önce İngiliz dizilerinde ufak roller ile izleyicilerin karşısına çıkan Whitehouse, son olarak Poldark'ta yardımcı bir rolde boy göstermişti.

