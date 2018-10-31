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Yeni Game of Thrones dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu

Kısa süre önce HBO'dan resmi onayı alan yeni Game of Thrones dizisinde başrolü üstlenecek ilk isimler belli oldu. The Long Night adını taşıyan dizinin çekimlerine şubat ayında başlanacak.
6 ay
13,8b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl yayımlanacak 8. sezonu ile ekranlara veda edecek Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, George R.R. Martin'in yarattığı Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde geçen yeni diziler hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan bu Game of Thrones spin-off'larının başında bir süre önce HBO'dan resmi onayı alan The Long Night geliyor.
Pilot bölüm için haziran ayında HBO'dan resmi onayı alan The Long Night, şekillenmeye başladı. Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen The Long Night'ın ana karakterlerinden birini canlandırması için ünlü oyuncu Naomi Watts ile anlaşıldı.
Game of Thrones'ta da olduğu gibi The Long Night'ta da çok sayıda ana karakter olacağı söyleniyor. Bu da başrollerde Watts'a eşlik edecek birkaç tanınmış oyuncunun daha çok yakında açıklanacağı şeklinde yorumlanıyor.
Kick-Ass, X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerin senaristi olan Jane Goldman'ın senaryosunu kaleme aldığı The Long Night; Game of Thrones'ta anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçecek. 
George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi için yarattığı kapsamlı mitolojiden esinlenecek dizi; Kahramanlar Çağı'nda altın dönemini yaşayan dünyanın yavaş yavaş karanlığa gömülmesini anlatacak. Dizide Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye işlenecek. 
Güncelleme: The Long Night'ta ana karakterlerden birini canlandıracak ikinci isim de belli oldu. Genç oyuncu Josh Whitehouse da başrollerden biri olarak dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Daha önce İngiliz dizilerinde ufak roller ile izleyicilerin karşısına çıkan Whitehouse, son olarak Poldark'ta yardımcı bir rolde boy göstermişti.

https://deadline.com/2018/10/naomi-watts-star-game-of-thrones-prequel-hbo-cast-jane-goldman-george-rr-martin-1202481451/ Yorum Yaz
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umutaxoy 6 ay en beğenilen
Google'a "game of thrones 1. Sezon 1.bölüm izle" yazarak başlayabilirsin mesela
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aycibin 3 ay
başrol ise ilk sezon sonunu göremeden ölecek demektir :)
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Moldova_lover 6 ay
takip
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snoppy 6 ay
Sean Bean gibi olmasın sonra?
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Ohol Oula 6 ay snoppy
Senli benli konuşmayalım lütfen.
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aycibin 6 ay
Başrol ise gecmis olsun.ilk sezon Naomi abla ölecek bak demedi demeyin :)
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ichabod 6 ay
Güzel seçim olmuş bence
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BlueDay_86 6 ay
Bu seriyi tamamlamak bir 10 yıl alır gibi
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methotrexat 6 ay
korsana bulaşmam diyorsan digitürk dizi paketi alıp bein connectten izleyebilirsin
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Yazmayı_Severim 6 ay
Yeni diziye bakmayı düşünmüyordum da çok kötü yerden vurdular Watts tercihleriyle. Naomi Watts şaşırttı ama iyi de yaptı


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weise 6 ay
Bekliyoruz
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irfan___tr 6 ay
Game of thrones u 1. Sezondan başlayarak nasıl izleyebilirim?
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umutaxoy 6 ay
Google'a "game of thrones 1. Sezon 1.bölüm izle" yazarak başlayabilirsin mesela
3 Yanıt Yanıtla +14
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sinema, diziler ve
11 etiket daha Game of Thrones hbo George R.R. Martin game of thrones spin-off yeni game of thrones dizisi the long night Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
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