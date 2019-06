Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı

'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı yenidizisi nihayet ekranlara geliyor. Belfast Telegraph tarafından bugün yapılan habere göre merakla beklenen yeni dizinin çekimleri Kuzey İrlanda da resmen başlamış durumda.Kuzey İrlanda, Game of Thrones'un sekiz sezon boyunca ana çekim merkeziydi. Serinin popüler bölümleriveburada çekilmişti. Şimdi yeni dizi de yine aynı bölgede, aynı ekiple çekilecek.Yeni Game of Thrones dizisi şu an içinismiyle anılıyor. Ancak bu isim henüz resmileşmedi, yani önümüzdeki dönemlerde değişme ihtimali var. George RR Martin de daha önce kendi blog adresinde yaptığı bir açıklamada dizinin The Long Night ismine sahip olacağını söylemişti.Bloodmoon - veya The Long Night -, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardangeçecek. Dizinin;ile insanlar arasındaki savaştan,birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.Yeni dizinin başrolünde ünlü aktrisyer alacak. Watts'a Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Achie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Colette), Jamie Campbell Bower (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Miranda Richardson gibi isimler eşlik edecek. Dizinin yapımcılığını isevegibi başarılı filmlerden tanıdığımızüstleniyor.Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi milyonlarca izleyici tarafından. Özellikle de yazarlarveeleştiri oklarının hedefleri olmuştu. Ancak her şeye rağmen Game of Thrones'un hala çok popüler bir marka olduğu da bir gerçek. Bakalım yeni dizi izleyicilerden nasıl tepkiler alacak.