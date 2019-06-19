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Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı

Game of Thrones geçtiğimiz ay yayınlanan final sezonuyla ekranlara veda etmişti. Ancak George RR Martin'in yarattığı "Buz ve Ateşin Şarkısı" evreninde geçen yeni diziler gelmeye devam edecek.
2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
21,5b
18
21
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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HBO'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Game of Thrones dizisi nihayet ekranlara geliyor. Belfast Telegraph tarafından bugün yapılan habere göre merakla beklenen yeni dizinin çekimleri Kuzey İrlanda da resmen başlamış durumda.

Kuzey İrlanda, Game of Thrones'un sekiz sezon boyunca ana çekim merkeziydi. Serinin popüler bölümleri Red Wedding ve Battle of the Bastards burada çekilmişti. Şimdi yeni dizi de yine aynı bölgede, aynı ekiple çekilecek.

Yeni Game of Thrones dizisi şu an için Bloodmoon ismiyle anılıyor. Ancak bu isim henüz resmileşmedi, yani önümüzdeki dönemlerde değişme ihtimali var. George RR Martin de daha önce kendi blog adresinde yaptığı bir açıklamada dizinin The Long Night ismine sahip olacağını söylemişti.

Bloodmoon - veya The Long Night -, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan, Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.

Yeni dizinin başrolünde ünlü aktris Naomi Watts yer alacak. Watts'a Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Achie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Colette), Jamie Campbell Bower (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Miranda Richardson gibi isimler eşlik edecek. Dizinin yapımcılığını ise Kick-Ass, X-Men: First Class ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Jane Goldman üstleniyor.

Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi milyonlarca izleyici tarafından çok ağır bir şekilde eleştirilmişti. Özellikle de yazarlar Dan Weiss ve David Benioff eleştiri oklarının hedefleri olmuştu. Ancak her şeye rağmen Game of Thrones'un hala çok popüler bir marka olduğu da bir gerçek. Bakalım yeni dizi izleyicilerden nasıl tepkiler alacak. 

https://www.belfasttelegraph.co.uk/sunday-life/news/cameras-roll-in-northern-ireland-on-game-of-thrones-prequel-38222172.html Yorum Yaz
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AirSupport 2 gün en beğenilen
AkGezenleri anlatsa ne olur bir bölümde saçma salak bir şekilde öldüğünü biliyoruz zaten. Ben kabullenemiyorum hâla böyle salak saçma bir finali.
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GeçerkenUğradı 2 gün
Umarım başlamaz
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spenx01 13 sa.
9 sene daha verip, 8 sezon daha izleriz saniyorlar.
Cunku veledin oldurdugu zombiyi cok merak ediyoz.
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leventalpsal 14 sa.
GoT izleyicilerine yapılan ihanetin bir tepkisi olarak umarım izlenmez. Ben izlemem...
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Aragramir 20 sa.
GoT evreniyle ilgili önüme bir şey koyarlarsa kesinlikle yemeyeceğim.
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Six Feet Under. 1 gün
Akgezenleri anlatsa nolucak 2 tane dede harici adamlar kılıçlarını kınından çıkaramadan öldüler. Dizi tarihinde şişirilmiş en balon hikaye olmaya aday.
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Imarex 1 gün
Yönetmen ve senarist değişmesse hiç ugrasmasinlar bence cekmesinler
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Moving On 2 gün
Bir proje tutunca insanlar nefret edene kadar garip garip türlerini çıkartmayı çok seviyorlar. Asla Better Call Saul gibi bir şey olmayacak.
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Suppordle 1 gün Moving On
Spin off denilen bir kavram var hemen de yermenin lüzumu yok.
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Muguroz 1 gün Moving On
Better Caul Sail nasil dizi öyle be, bazi alanlarda Breaking Bad'den kesinlikle daha iyi. Genel olarak kastetmiyorum ama. Breaking Bad'in hikayesi efsane, Better Caul Saul'daki diyaloglar/gercekcilik efsane
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çürükdiş 2 gün
Ondan sonra ArkaSokaklara laf edin 😂
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System Lord 2 gün
kızın biri gidiyor ve hiç kimsenin öldüremedği akgezeni öldürüyor şaka gibi
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muammer816 2 gün
önce final sezonunu tekrar çeksinler sonra yeni dizilerini çekerler.
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Vuslatteri 2 gün
Yeni bir kanser türü hmm ... umarım sonu got a benzemez
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