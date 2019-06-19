Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı

HBO'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Game of Thrones dizisi nihayet ekranlara geliyor. Belfast Telegraph tarafından bugün yapılan habere göre merakla beklenen yeni dizinin çekimleri Kuzey İrlanda da resmen başlamış durumda.
Kuzey İrlanda, Game of Thrones'un sekiz sezon boyunca ana çekim merkeziydi. Serinin popüler bölümleri Red Wedding ve Battle of the Bastards burada çekilmişti. Şimdi yeni dizi de yine aynı bölgede, aynı ekiple çekilecek.
Yeni Game of Thrones dizisi şu an için Bloodmoon ismiyle anılıyor. Ancak bu isim henüz resmileşmedi, yani önümüzdeki dönemlerde değişme ihtimali var. George RR Martin de daha önce kendi blog adresinde yaptığı bir açıklamada dizinin The Long Night ismine sahip olacağını söylemişti.
Bloodmoon - veya The Long Night -, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan, Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.
Yeni dizinin başrolünde ünlü aktris Naomi Watts yer alacak. Watts'a Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Achie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Colette), Jamie Campbell Bower (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Miranda Richardson gibi isimler eşlik edecek. Dizinin yapımcılığını ise Kick-Ass, X-Men: First Class ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Jane Goldman üstleniyor.
Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi milyonlarca izleyici tarafından çok ağır bir şekilde eleştirilmişti. Özellikle de yazarlar Dan Weiss ve David Benioff eleştiri oklarının hedefleri olmuştu. Ancak her şeye rağmen Game of Thrones'un hala çok popüler bir marka olduğu da bir gerçek. Bakalım yeni dizi izleyicilerden nasıl tepkiler alacak.
Kuzey İrlanda, Game of Thrones'un sekiz sezon boyunca ana çekim merkeziydi. Serinin popüler bölümleri Red Wedding ve Battle of the Bastards burada çekilmişti. Şimdi yeni dizi de yine aynı bölgede, aynı ekiple çekilecek.
Yeni Game of Thrones dizisi şu an için Bloodmoon ismiyle anılıyor. Ancak bu isim henüz resmileşmedi, yani önümüzdeki dönemlerde değişme ihtimali var. George RR Martin de daha önce kendi blog adresinde yaptığı bir açıklamada dizinin The Long Night ismine sahip olacağını söylemişti.
Bloodmoon - veya The Long Night -, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan, Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.
Yeni dizinin başrolünde ünlü aktris Naomi Watts yer alacak. Watts'a Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Achie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Colette), Jamie Campbell Bower (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Miranda Richardson gibi isimler eşlik edecek. Dizinin yapımcılığını ise Kick-Ass, X-Men: First Class ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Jane Goldman üstleniyor.
Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi milyonlarca izleyici tarafından çok ağır bir şekilde eleştirilmişti. Özellikle de yazarlar Dan Weiss ve David Benioff eleştiri oklarının hedefleri olmuştu. Ancak her şeye rağmen Game of Thrones'un hala çok popüler bir marka olduğu da bir gerçek. Bakalım yeni dizi izleyicilerden nasıl tepkiler alacak.
https://www.belfasttelegraph.co.uk/sunday-life/news/cameras-roll-in-northern-ireland-on-game-of-thrones-prequel-38222172.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cunku veledin oldurdugu zombiyi cok merak ediyoz.
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