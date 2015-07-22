Yeni GoPro mobil uygulaması geniş olanaklar sunacak

Geçtiğimiz gün yeni video lisanlama servisini duyuran aksiyon kamerası pazarının yıldız ismi GoPro, son bilgilere göre gelişmiş olanaklar getirecek olan yeni mobil uygulama üzerinde de çalışma gösteriyor.

Bildiğiniz üzere birçok GoPro modeli akıllı cihazlar ile GoPro'nun uygulaması üzerinden iletişim kurabiliyor ancak bu uygulama beklenen özellikleri kullanıcılarına sunamıyor. GoPro'dan gelen son bilgilere göreyse bu durum bu yaz bitmeden son buluyor.

Şirketin üzerinde çalıştığı ve son test aşamasına getirdiği yeni uygulaması, kişilerin GoPro kameralar ile çektiği videoları direkt olarak akıllı cihazlar üzerinde düzenlemesine ve paylaşabilmesine imkan tanıyacak. Bu sayede kişilere çok büyük zaman kazancı getirecek olan şirket, ayrıca daha önce duyurulan kendi bulut depolama servisiyle de bu deneyimi daha etkili bir hale getirecek.

http://www.theverge.com/2015/7/21/9012483/gopro-app-edit-share-summer