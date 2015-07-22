Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni GoPro mobil uygulaması geniş olanaklar sunacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
6
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni GoPro mobil uygulaması geniş olanaklar sunacak
 
Geçtiğimiz gün yeni video lisanlama servisini duyuran aksiyon kamerası pazarının yıldız ismi GoPro, son bilgilere göre gelişmiş olanaklar getirecek olan yeni mobil uygulama üzerinde de çalışma gösteriyor.
Bildiğiniz üzere birçok GoPro modeli akıllı cihazlar ile GoPro'nun uygulaması üzerinden iletişim kurabiliyor ancak bu uygulama beklenen özellikleri kullanıcılarına sunamıyor. GoPro'dan gelen son bilgilere göreyse bu durum bu yaz bitmeden son buluyor.
Şirketin üzerinde çalıştığı ve son test aşamasına getirdiği yeni uygulaması, kişilerin GoPro kameralar ile çektiği videoları direkt olarak akıllı cihazlar üzerinde düzenlemesine ve paylaşabilmesine imkan tanıyacak. Bu sayede kişilere çok büyük zaman kazancı getirecek olan şirket, ayrıca daha önce duyurulan kendi bulut depolama servisiyle de bu deneyimi daha etkili bir hale getirecek.

http://www.theverge.com/2015/7/21/9012483/gopro-app-edit-share-summer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Enclosure 4 yıl
Videoyu paylaşma ve kesme işlemi yapılabiliyor. Kestikten sonra başka videoları birleştirme ve müzik ekleme gibi özellikler gelse süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl
Bence ekransiz goprolar için telefonun ekranını anlık akışı gösterecek şekilde kullanabilsek harika olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl alemburda34
mevcutta var zaten.1sn falan gecikmeli geliyor sadece.

ayrıca çekilen video'yu anında telefona indirip paylaşmak da mümkün.haberde kolay paylaşımla neyi kastetmişler anlamadım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus ZenFone 2'nin en ucuz versiyonunu inceledik "Detaylar ve karşılaştırmalar videomuzda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim