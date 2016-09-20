Yeni HTC Desire 10 serisi tanıtıldı

Bu yıl yeni amiral gemi modelinde M takısını atarak sadece 10 ismi ile devam eden HTC, Desire markasında da bu rakamı kullanmaya başladı. HTC Desire 10 serisi önemli özelliklerle sınıfında farklılaşmaya çalışacak. Firma yeni serisini ilk Desire cihazından bu yana atılmış en büyük adım olarak tanımlıyor.

Desire 10 Pro

Desire 10 Pro modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. Gorilla Glass ile korunan cihaz polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. Ön kısımda HTC logosunun üst tarafa taşındığı görülüyor. Alt kısımda ise kapasitif menü tuşları yer alıyor. Arka kısımda ise anten çizgileri daha belirgin hale getirilmiş.

8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan MediaTek Helio P10 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite ve 4GB RAM/64GB arttırılabilir kapasite seçenekleri yer alıyor. 4GB RAM versiyonu için sistemin daha akıcı çalışacağını söyleyebiliriz.

Arka kısımdaki 20MP çözünürlüğündeki kamera lazer tabanlı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Ön kısımda ise geniş açılı 13MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Yazılım tabanlı BoomSound ses teknolojisi barındıran model parmak izi okuyucusu barındırıyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.

Desire 10 Lifestyle

5.5 720p çözünürlüğündeki IPS ekran yine Gorilla Glass ile korunuyor. 32-bitlik Snapdragon 400 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite seçenekleri bulunuyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Modelin farklı tarafı 24-bitlik BoomSound Hi-Fi teknolojisi ile en yüksek ses kalitesini sunması. Ayrıca Dolby Audio teknolojisi de unutulmamış. 2700mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

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HTC Desire 10 Lifestyle için konuşulan fiyat 300$ seviyesinde. Desire 10 Pro ise bundan daha yüksek bir fiyata sahip olacaktır. HTC’nin sık sık eleştirilen yüksek fiyat çizgisini bu modellerde de bozmadığı görülüyor. Lifestyle modeli ay sonunda piyasada olacak. Pro ise Kasım ayını bekliyor.