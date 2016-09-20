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Yeni HTC Desire 10 serisi tanıtıldı

HTC’nin orta seviyede yıllardır mücadele eden Desire akıllı telefon serisi, bu yıl daha farklı bir strateji ile karşımıza çıktı. Artık Desire serisi de 10 rakamını kullanıyor.
2 yıl
10,6b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl yeni amiral gemi modelinde M takısını atarak sadece 10 ismi ile devam eden HTC, Desire markasında da bu rakamı kullanmaya başladı. HTC Desire 10 serisi önemli özelliklerle sınıfında farklılaşmaya çalışacak. Firma yeni serisini ilk Desire cihazından bu yana atılmış en büyük adım olarak tanımlıyor.

Desire 10 Pro

Desire 10 Pro modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. Gorilla Glass ile korunan cihaz polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. Ön kısımda HTC logosunun üst tarafa taşındığı görülüyor. Alt kısımda ise kapasitif menü tuşları yer alıyor. Arka kısımda ise anten çizgileri daha belirgin hale getirilmiş.

8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan MediaTek Helio P10 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite ve 4GB RAM/64GB arttırılabilir kapasite seçenekleri yer alıyor. 4GB RAM versiyonu için sistemin daha akıcı çalışacağını söyleyebiliriz.

Arka kısımdaki 20MP çözünürlüğündeki kamera lazer tabanlı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Ön kısımda ise geniş açılı 13MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Yazılım tabanlı BoomSound ses teknolojisi barındıran model parmak izi okuyucusu barındırıyor. İşletim sistemi ise Android 6.0.

Desire 10 Lifestyle

5.5 720p çözünürlüğündeki IPS ekran yine Gorilla Glass ile korunuyor. 32-bitlik Snapdragon 400 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite seçenekleri bulunuyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Modelin farklı tarafı 24-bitlik BoomSound Hi-Fi teknolojisi ile en yüksek ses kalitesini sunması. Ayrıca Dolby Audio teknolojisi de unutulmamış. 2700mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 serisinden garip sesler"

HTC Desire 10 Lifestyle için konuşulan fiyat 300$ seviyesinde. Desire 10 Pro ise bundan daha yüksek bir fiyata sahip olacaktır. HTC’nin sık sık eleştirilen yüksek fiyat çizgisini bu modellerde de bozmadığı görülüyor. Lifestyle modeli ay sonunda piyasada olacak. Pro ise Kasım ayını bekliyor. 

 

http://www.androidauthority.com/new-desire-10-pro-lifestyle-bring-mid-range-specs-htc-10-inspired-designs-717237/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tugares 2 yıl en beğenilen
HTC: Batcam ben
Yanıtla +24
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viper17 2 yıl
yıl 2016 Snapdragon 400 nedir htc ? bi de 3 gb ram koymuş.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Sasaki Kojiro 2 yıl
Snapdragon 400 o fiyata göre çok fazla olmamış mı? Ben Snappdragon S1 felan bekliyordum. Pro modeline de S4 pro kullandın mı en az iki sene orta seviyeyi domine ederdi. Ancak HTC bol kepçeden saçmış bence. Fiyatları da baya ucuz tutmuş. Umarım kar edebilir ve bu yeni stratejisini ilerde de sürdürebilir.

Mesaj tarihi: 22 Mart 2013.
Snapdragon 400 o fiyata göre çok fazla olmamış mı? Ben Snappdragon S1 felan bekliyordum. Pro modeline de S4 pro kullandın mı en az iki sene orta seviyeyi domin...
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Yanıtla +9
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K_Spartakus 2 yıl
Bu gidişle benim gibi eski HTC müşterisini de kaybedecek , Huawei yada Lenovo yu takip etmeye başladım .
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yonex78 2 yıl
snapdragon 400 nedir ya
bu cihazlar snapdragon 652 ile gelmeli idi...
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kadirirdem 2 yıl
HTC: Bir batamadım gitti yav...
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Sirchade 2 yıl
s400 ve 3 gb ram mi

htc mühendisleri batacaklarını bildikleri için piyasayla dalga geçiyolar heralde.
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Guaire 2 yıl
Zarar, HTC'den sorulur.
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javaprof 2 yıl
htc desire 830 da x 10 var 10 proda p10 var p10 güzel işlemci ama bi geriye gidiş söz konusu.diğeri zaten çöp xperia xa ile 830 arasında kalmıştım iyi ki xperia xa almışım.xa nın 1 model üstüne daha 1 yıl var desire 830 daha yeni geldi arkasından 10 pro çıktı.
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Greylights 2 yıl
Sd400 nedir yahu? Hemde 3 gb ramli modeli var sanki çok kullanabilecekmiş gibi. P10 iyi ama o fiyata illa mtk kullanacaksan x25, x20 yada en azından x10 kullan be HaTiCe. Tam batmalık markasın...
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r4deon 2 yıl
Desire eye tarzı snapdragon 820 li bişey çıkartsan keşke htc
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koyunsavar 2 yıl
Desire10 life yani ucuz olani yani s400 lu olani nl de satişa çikti fiyat 350 euro s6 dan 50 eurocuk ucuz
m.belsimpel.nl/...
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-BraveHeart- 2 yıl
HTC neyin kafasında?Batmak istiyolar heralde.
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S.Soylu 2 yıl
S400'ü Qualcomm bedavaya veriyor galiba.
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