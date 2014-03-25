Yeni HTC One an itibariyle satışa sunuldu





Geçen yıl üretim sıkıntıları nedeniyle lansmandan ancak iki ay sonra One modeli satışa sunabilen ve kötü giden mali tablolarını değiştiremeyen HTC, bu kez rekor bir sürede lansmanın hemen akabinde yeni HTC One amiral gemi modelini piyasaya sürdü.





Yeni HTC One an itibariyle ABD'de Verizon satış mağazalarından temin edilebiliyor. AT&T ve Sprint operatörleri ise internet üzerinden cihazı satışa sunmuş durumda. Cihazın 16GB kapasiteli versiyonunun 600$, 32GB kapasiteli versiyonunun 650$ olacağı tahmin ediliyor.





Avrupa'da ise ilk olarak İngiltere bugün itibariyle cihaza kavumuş durumda. 4 Nisan itibariyle de 100 ülkede 230 operatör tarafından cihaz satışa sunulmuş olacak. Ülkemizde de Yeni HTC One 4 Nisan tarihinde satışa sunulacak. Fiyatın ise 2199TL-2299TL bandında olacağı tahmin ediliyor.





Orijinal cihaz haricinde bootloader kilidi açık olarak gelen HTC One Developer Edition firmanın kendi çevrimiçi mağazasında ve HTC One Google Play Edition da Play Store mağzasında bugün itibariyle yerini aldı. Böylece firma rakip amiral gemilerinden daha erken bir zamanda piyasaya çıkma imkanını yakalamış oldu.





Yeni HTC One modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Gorilla Glass 3 teknolojisi, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2600mAH gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 4 Ultrapixel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera gibi özellikler yer alıyor.