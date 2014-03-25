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Yeni HTC One an itibariyle satışa sunuldu

5 yıl
365
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74
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni HTC One an itibariyle satışa sunuldu

Geçen yıl üretim sıkıntıları nedeniyle lansmandan ancak iki ay sonra One modeli satışa sunabilen ve kötü giden mali tablolarını değiştiremeyen HTC, bu kez rekor bir sürede lansmanın hemen akabinde yeni HTC One amiral gemi modelini piyasaya sürdü.

Yeni HTC One an itibariyle ABD'de Verizon satış mağazalarından temin edilebiliyor. AT&T ve Sprint operatörleri ise internet üzerinden cihazı satışa sunmuş durumda. Cihazın 16GB kapasiteli versiyonunun 600$, 32GB kapasiteli versiyonunun 650$ olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da ise ilk olarak İngiltere bugün itibariyle cihaza kavumuş durumda. 4 Nisan itibariyle de 100 ülkede 230 operatör tarafından cihaz satışa sunulmuş olacak. Ülkemizde de Yeni HTC One 4 Nisan tarihinde satışa sunulacak. Fiyatın ise 2199TL-2299TL bandında olacağı tahmin ediliyor. 

Orijinal cihaz haricinde bootloader kilidi açık olarak gelen HTC One Developer Edition firmanın kendi çevrimiçi mağazasında ve HTC One Google Play Edition da Play Store mağzasında bugün itibariyle yerini aldı. Böylece firma rakip amiral gemilerinden daha erken bir zamanda piyasaya çıkma imkanını yakalamış oldu.

Yeni HTC One modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Gorilla Glass 3 teknolojisi, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2600mAH gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 4 Ultrapixel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera gibi özellikler yer alıyor.

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Húrin 5 yıl en beğenilen
Bu kadar çok sızdırılmasının sebebide buydu zaten . Çoğu sevkiyat başlamıştı.
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akmac 5 yıl CoreXXX
CoreXXX

androidli cihazlar arasında yine en sağlamı ve karizmatiği htc oneler. hele samsung un s5 e bakınca htc 10 yıl ilerde gözüküyor ama hala az satıyor ben ona şaşırıyorum

Note 3 bir nebze tamam ama diğer Samsung modellerini bilinçli kullanıcıların tercih ettiğini düşünmüyorum.
Tamamen pazarlama.
CoreXXXandroidli cihazlar arasında yine en sağlamı ve karizmatiği htc oneler. hele samsung un s5 e bakınca htc 10 yıl ilerde gözüküyor a...
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cryzboy43 5 yıl
600$+120tl=1470tl
1470*1.18=1734tl
sımdı soru su ardakı 500tl ne oldu?
bu dis. ve gsm sırketlerıyle bız yıne kazıklanmaya mahkumuz
bole faıs fıyatlardan almayın aldırmayın...
600$+120tl=1470tl1470*1.18=1734tlsımdı soru su ardakı 500tl ne oldu?bu dis. ve gsm sırketlerıyle bız yıne kazıklanmaya mahkumuzbole faıs fıyat...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one x de kullandım suanda da one kullanıyorum ikisi de beş para etmez sürekli arıza veriyor bıktım artık yemin ederim bıktım. Htc uçan telefon çıkarsın seni karşıya isinlayan telefon çıkarsın 50 lira desin almam valla almam. Telefonlarimin ikisini de kvk 'daki çalışan benden çok kullandı.
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DH Misafiri 5 yıl
Açıkçası tasarımını hiç beğenemedim geçen seneki One modeli hatta ondan da önceki One x modelinin tasarımı daha güzeldi bence.
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Pascal27 5 yıl
Psikolojik sınırımız ne ara 1999 Tl'den 2199 Tl'ye çıktı.Vergi vergi diye bindiren bindirene fiyatlara.
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DonjuanTR 5 yıl
Tasarım olarak mükemmel görünüyor ama özellik olarak Z2'nin gerisinde kalmış..
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DH Misafiri 5 yıl
Vodafone ital ediyor millete tahütlü yüksek fiyattan gazlamak için fiyatı yüksek tutuyor
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danGerfuLL 5 yıl
HTC premium cihaz sunuyor, kasa kalitesi, ses kalitesi, kendi sinirlari dahilinde ultrapixel kamera, Sense 6 siz hala S5 ile karsilastiriyorsunuz. Adamlar cihaz bu isi yapiyor dedikleri ozellikleri gelistirme derdindeler yarim yamalak calisan ozelliklerle ugrasmiyorlar.

Gayet kaliteli bir cihaz olmus Android alacak olsam listeme girecek birkac telefondan bir tanesi bu cihaz olur.
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enzomaresca 5 yıl
S5 e göre çok daha iyi belki z2 zorlar o kadar. Donanım tek kriter değildir kasa, ses kalitesi kamera mükemmel alacak olsam kesin bunu alırdım
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DH Misafiri 5 yıl
Ya arkadaş iyi güzelde o batarya ne öyle ya 2600 mAH batarya mı olur artık, hem şu arka kamerayı en azından 8 ultra pixel yap bari, hem ram'de 2gb, sağlam 5 yıllık HTC haranı ve kullanıcısı olarak, diyorum ki; 2014'ün en iyi cihazı iddası gerçeği yansıtmıyor, Kaliteli olabilir ama, tasarım olarak en iyisi G2, donanım olarak da Xperia Z2 en iyisi , bu sefer olmamış normal ONE'a devam bence
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DH Misafiri 5 yıl
Şimdi general mobile discovery elite gibi sağalm hatta taş gibi ve ucuz bir telefonda 2500 mah pil var diye eleştirenler dünya markası bi telefon işte 2600 mah bataryabuda eleştirenlere petşişs kapağı olsun !! YAŞASIN YERLİ ŞİRKETLER !!! YOK OLSUM SAHTE MİLLİYETÇİLER
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DH Misafiri 5 yıl
600 dolar 1250 tl yapar dh neye dayanarak m7den neredeyse hıcbır farkı olmayan bu tele 2200-2300 bandını fıyat olarak bıcmıs anlamadım..mıllette yuksek fıyata alısma psıkolojı olusturmayın bence bnm gozumde ne m8 ne s5 nede z3 bı oncekı modellerınden aman aman bı ozellıge sahıp degıller bence bu tellerın hıcbırının fıyatı 1900 ustunde gırıs yapmayacak ulkeye z3 harıc sony cok yuksekten ucuyor ama ozellıkle samsun akıllı hamleler yapıyor fıyatlandırma konusunda kaldıkı htc uygun fıyattan pazarlara gırecegı konusunda defalarca acıklama yaptıbnm tahmınım ılk partının kaymagını yemek ıcın 2000den gırıs yapıp 1 ay ıcınde tamamının 1900lu sevıyelere cekılecegı mıllet parayı copte toplamıyor 2300 tl asgarı ucretlının 3 aylık maası fırmalar bunu goz onune almalı bırde artık taksıt olayı (baskasının parasıyla hava atma)kalktı sapkalarını onlerıne egıp dusunsunler yoksa mıllet gm elıtı 1200 kapıs kapıs alır gm 1200 e verebılıyorsa bu fırmaların max ederı 1600dur ama ıste pıyasayı 2000 lere alıstırdılar sayenızde
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okan_cehapelioglu 5 yıl
telefon iyide çok para be
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aycibin 5 yıl
fiyat yüksek ama s5'le rekabetçi fiyat koyulmuş bu kez.
telefonun arkasındaki ikinci lensle telefonu büyütmeselermiş iyiymiş.onun getirdiği efekt özelliğini herkes 2 kez kullanıp sıkılacaktır.
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iplenmeyenadam 5 yıl
HTC TWO
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