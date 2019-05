Edge of Tomorrow'un devam filmi şekillenmeye başladı

2014 yılında vizyona giren ve son yılların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında), devam filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Edge of Tomorrow'un ana kadrosunu yeniden bir araya getirecek devam filmi için hazırlıklar sürerken, film hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Edge of Tomorrow'un yönetmeni olan Doug Liman, yeni filmi The Wall'un tanıtımı için verdiği bir röportaj sırasında devam filmi hakkında ilk detayları paylaştı. Liman, devam filminin "Live Die Repeat And Repeat" adını taşıyacağını açıkladı. Devam filmi için inanılmaz bir hikaye hazırladıklarını söyleyen Liman, ilk filmi çok sevdiğini ama bu filmin çok daha iyi olacağını ifade etti.

Ünlü yönetmenin paylaştığı bir diğer önemli detay da Emily Blunt'ın da devam filmi için geri döneceği oldu. İlk filmdeki performansı ile övgü toplayan Emily Blunt, ikinci filmde de Tom Cruise'e eşlik edecek. Senarist Christopher McQuarrie, yönetmen Doug Liman ve Tom Cruise'ün ardından Blunt'ın da kadroya dahil olması ile birlikte ilk filmin ana kadrosu yeniden toplanmış oldu.

Japon genç yetişkin kitabı All You Need is Kill'den sinemaya uyarlanan Edge of Tomorrow; Dünya'yı istila eden esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaşırken, kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini anlatıyor.

