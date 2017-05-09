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Edge of Tomorrow'un devam filmi şekillenmeye başladı

2014 yılında vizyona giren ve son yılların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında), devam filmi ile beyaz perdeye geri dönecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
37
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2014 yılında vizyona giren ve son yılların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında), devam filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Edge of Tomorrow'un ana kadrosunu yeniden bir araya getirecek devam filmi için hazırlıklar sürerken, film hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Edge of Tomorrow'un yönetmeni olan Doug Liman, yeni filmi The Wall'un tanıtımı için verdiği bir röportaj sırasında devam filmi hakkında ilk detayları paylaştı. Liman, devam filminin "Live Die Repeat And Repeat" adını taşıyacağını açıkladı. Devam filmi için inanılmaz bir hikaye hazırladıklarını söyleyen Liman, ilk filmi çok sevdiğini ama bu filmin çok daha iyi olacağını ifade etti.
Ünlü yönetmenin paylaştığı bir diğer önemli detay da Emily Blunt'ın da devam filmi için geri döneceği oldu. İlk filmdeki performansı ile övgü toplayan Emily Blunt, ikinci filmde de Tom Cruise'e eşlik edecek. Senarist Christopher McQuarrie, yönetmen Doug Liman ve Tom Cruise'ün ardından Blunt'ın da kadroya dahil olması ile birlikte ilk filmin ana kadrosu yeniden toplanmış oldu.
Japon genç yetişkin kitabı All You Need is Kill'den sinemaya uyarlanan Edge of Tomorrow; Dünya'yı istila eden esrarengiz bir uzaylı ırkına karşı savaşırken, kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulan bir askerin hikayesini anlatıyor.

http://collider.com/edge-of-tomorrow-2-title/ Yorum Yaz
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hasomen 2 yıl en beğenilen mcgul
Yılın eleştirisi ödülünü alır bu yorum
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berkayjan 2 yıl
Çok iyi bir filmdi. Edge of Tomorrow'u ve buna benzer bir tarzda olan Source Code'u izlemenizi tavsiye ederim. İkiside çok keyif aldığım filmlerdi.
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waynei 2 yıl mcgul
mcgul
10 dakikalık sahneyi defalarca gösterip film yapmak???ikinciside böyle olacaksa hiç çekmesinler.

Git Recep İvedik izle
Yanıtla +13
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muaz1984 8 ay
Güzel filmdi .evde bazen canım sıkılınca açıp tekrar tekrar izlediğim birkaç filmlerden birisidir.
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hitman 8 ay muaz1984
benim için de özel yeri var bu filmin. ama devam olayına şaşırdım. Evet çat diye bitiyor film ama gene de hikaye son yapmıştı. Bekleyip görecez.
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Kemall92 8 ay
yeni seyrettim çok beğendim filmi
ama Emily Blunt'ın dehşet güzelliği ve fiziği filmi olduğundan daha iyi yapmış

yalnız final çok saçma bitti. keşke finali iyi yapsalardı
neyse 2. si çıksa da izlesek
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Mr. Cheritto 8 ay Kemall92
Kemall92
yeni seyrettim çok beğendim filmi
ama Emily Blunt'ın dehşet güzelliği ve fiziği filmi olduğundan daha iyi yapmış

yalnız final çok saçma bitti. keşke finali iyi yapsalardı
neyse 2. si çıksa da izlesek

Finalin neyini (neresini) beğenmedin ?
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Glorfindel1907 2 yıl
O değilde kurtlar vardisi, Arka sokaklar izleyen adamlar bu filmleri beğenmiyor'ya diyecek yazacak birşey yok
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Emily Blunt varsa bende varım. Sende var mısın dh'li kardeşim?
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sommet de la montagne 2 yıl
İlk film bitince içimde boşluk kalmıştı. Umarım ilk filmi aratmaz böyle konulu filmler zor bulunuyor.
Emily bluntı da çok göremiyoruz şu aralar iyi oluyor film çekmesi :d
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BlindGuardianNN 2 yıl
Bazıları ikidebir başa dönüp duruyor ne biçim film diyor, zihinlerinizi ...
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axaxa 2 yıl
İlk film güzeldi gerçekten
Yanıtla +1
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mcgul 2 yıl
sanki her filmi beğenmek zorundayım arkadaş ne insanlar varya klavye delikanlıları siziii anca burdan atıp tutarsınız işte.başka türlü yemez
3 Yanıt Yanıtla
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alito 2 yıl mcgul
Niye, Hulk mısın sen? O zaman vitamine ihtiyacın yok ama akıl şart. Millet seni niye eleştiriyor, önce onu kavrayabilmen lazım.
2 Yanıt Yanıtla +5
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The Great Danton 2 yıl mcgul
başka türlü yemez derken ? meydanda hangi film daha iyi demek için güreşecek miyiz


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Kappa Face 2 yıl mcgul
Sana zahmet klavyeyi klavye delikanlılarına bırak pek senin alanın değil gibi
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mcgul 2 yıl
sanki her filmi beğenmek zorundayım arkadaş ne insanlar varya klavye delikanlıları siziii anca burdan atıp tutarsınız işte.başka türlü yemez
3 Yanıt Yanıtla
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mcgul 2 yıl
sanki her filmi beğenmek zorundayım arkadaş ne insanlar varya klavye delikanlıları siziii anca burdan atıp tutarsınız işte.başka türlü yemez
3 Yanıt Yanıtla
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a_y_k_u_t 2 yıl
Filmin sonunda yine tanımaması koymuştu biraz :/ Güzel film ^^
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muratkaya 2 yıl
Daha iyisini istemiyorum, ilk filme yaklaşsın yeter.
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