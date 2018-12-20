Yeni Hellboy filminden ilk fragman geldi

Ron Perlman tarafından canlandırılan ve iki filmi de kendisine has bir kitle oluşturan Hellboy filmi beyazperdeye geri dönüyor. Bir devam filmi yerine yeniden yapım olarak düşünülen filmden ilk fragman geldi.

Yeni Hellboy

Hellboy çizgi romanı; DC Comics ve Marvel haricinde en başarılı çizgi roman dizisi olarak kabul ediliyor. İlk kez 1993 yılında okurlarla buluşan karakter, 2004 yılında da sinemaya uyarlanmıştı. Hellboy, Anung Un Rama adındaki henüz bir çocukken Naziler tarafından dünyaya getirilen bir şeytan. Müttefik güçler tarafından kurtarılan Hellboy, Birleşik Devletler Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu (PASB) tarafından büyütülür.

Büyüdükçe kuyruğu, boynuzları ve taştan büyük bir sağ eli olan kırmızı, iri yapılı bir iblis görünümüne kavuşan kahramanımız vampirler, hayaletler, kurt adamlar ve en büyük düşmanı Rasputin’e karşı mücadele eder.

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Guillermo del Toro ve Ron Perlman ikilisinin sinemada başarılı bir şekilde temsil ettiği Hellboy, 2008 yılında Golden Army devam filmi ile şöhretini devam ettirmişti. Ne var ki Perlman ve Del Toro yeniden bir araya gelemeyince üçüncü bir film gerçekleşmedi. Sonrasında hikâyeyi yeniden başlatma fikri ortaya çıktı ve başrol de haliyle değişti.

Yeniden yapımda Hellboy rolünde David Harbour karşımıza çıkıyor. Harbour’a ise bilim kurgu filmlerinin eskimeyen yüzü Milla Jovovich eşlik ediyor. Ayrıca Thomas Haden Church de Lobster Johnson olarak kadroya katıldı.

David Harbour, canlandırdığı karakterin Perlman’ın karakterinden çok farklı olmadığını belirtiyor. Yapılan karşılaştırmalarda da temel olarak bir fark yok ancak Harbour biraz daha gerçekçi bir karaktere bürünmüş gibi. Game of Thrones’dan tanıdığımız Neil Marshall’ın yöneteceği film 12 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek.