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Yeni Hellboy filminden ilk fragman geldi

David Harbour ile yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanan Hellboy filmi için ilk fragman geldi. Filmde Harbour’a Milla Jovovich ve Thomas Haden Church eşlik ediyor.
5 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Ron Perlman tarafından canlandırılan ve iki filmi de kendisine has bir kitle oluşturan Hellboy filmi beyazperdeye geri dönüyor. Bir devam filmi yerine yeniden yapım olarak düşünülen filmden ilk fragman geldi.

Yeni Hellboy

Hellboy çizgi romanı; DC Comics ve Marvel haricinde en başarılı çizgi roman dizisi olarak kabul ediliyor. İlk kez 1993 yılında okurlarla buluşan karakter, 2004 yılında da sinemaya uyarlanmıştı. Hellboy, Anung Un Rama adındaki henüz bir çocukken Naziler tarafından dünyaya getirilen bir şeytan. Müttefik güçler tarafından kurtarılan Hellboy, Birleşik Devletler Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu (PASB) tarafından büyütülür.

Büyüdükçe kuyruğu, boynuzları ve taştan büyük bir sağ eli olan kırmızı, iri yapılı bir iblis görünümüne kavuşan kahramanımız vampirler, hayaletler, kurt adamlar ve en büyük düşmanı Rasputin’e karşı mücadele eder.

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Guillermo del Toro ve Ron Perlman ikilisinin sinemada başarılı bir şekilde temsil ettiği Hellboy, 2008 yılında Golden Army devam filmi ile şöhretini devam ettirmişti. Ne var ki Perlman ve Del Toro yeniden bir araya gelemeyince üçüncü bir film gerçekleşmedi. Sonrasında hikâyeyi yeniden başlatma fikri ortaya çıktı ve başrol de haliyle değişti.

Yeniden yapımda Hellboy rolünde David Harbour karşımıza çıkıyor. Harbour’a ise bilim kurgu filmlerinin eskimeyen yüzü Milla Jovovich eşlik ediyor. Ayrıca Thomas Haden Church de Lobster Johnson olarak kadroya katıldı.

David Harbour, canlandırdığı karakterin Perlman’ın karakterinden çok farklı olmadığını belirtiyor. Yapılan karşılaştırmalarda da temel olarak bir fark yok ancak Harbour biraz daha gerçekçi bir karaktere bürünmüş gibi. Game of Thrones’dan tanıdığımız Neil Marshall’ın yöneteceği film 12 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek.

 

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FreeRun 5 ay
hollywood da kalite denen birşey kalmadı, dizi kültürü mahvetti sinemayı
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Cute Hentai 5 ay
Bi yapmadıkları başka bir tarz super hero filmi kaldı da sinemada yayınlanacak türde değil. Neyse bakalım. Sevdiğim bir seri değil bu Hellboy mu, Tellboy mu ne karın ağrısı ise. İzleyenlere iyi eğlenceler, keyifli dakikalar.
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a_y_k_u_t 5 ay
Ya zaten orjinal film 2004te çıktı. Daha 14 yıl olmuş ne diye tekrardan çekme kararı aldılar anlamıyorum. Hellboy'un tip eskisinden çok daha kötü olmuş. Yine her zaman ki leş konu. Dünya istila altında, bir tek sen kurtarırsın, aaa ama bu adam da canavar, ooo olsun canavar var canavar var, yeee dünya kurtuldu helal olsun artık eskisi gibi düşünmüyoruz canavar değilsin sen. Bu şekilde aklıma gelen en az 20 film var. Sıkmadı mı artık ?
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volga tuygun 5 ay
Guillermo del Toro ve Ron Perlman ikilisibence bir klasikti bu film için. Umarım güzel olmuştur ama eskileri arayacağım gibi geliyor...
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Ultrasaray0643 5 ay
Hellboyun suratına niye ütü basmislar
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MustafaC53 5 ay
ne kadar çirkin be. Bakılası bi yüz yapar insan.
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koçari 5 ay
güzel gözüküyor.
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Moueson 5 ay
Fazla espri var
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TearsForFears 5 ay
Önceki filmlerdeki hellboy vücudu ve yüzü sanki daha gerçekçiydi. Bunda yüzü daha çirkin olmuş dişlerde öyle olunca daha iyi olmuş.
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cebrail.bsrn 5 ay
Siteye üyeyim ama hata vermekten birşey yapmadığı için anasayfadan giriş de yapamıyorum. Forumdan bağlanıp haberi buldum. Kaç gündür bu hata var. Ne kadar saçma sapan adamlar çalışıyor la bu şirkette. Gelip biz kullanıcılar hataları düzeltelim isterseniz. Beceriksizler...
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