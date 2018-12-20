Huawei gelecek yıl 250 milyon telefon satışı hedefliyor

Yaptırımlar ve yasaklamalara rağmen büyümesi durdurulamayan Huawei bu yıl önemli bir rekora imza atmak üzere. Gelecek yıl ise firmanın akıllı telefon satış hedefleri çok daha büyük.

Dikkat çekici büyüme hedefi

Firmanın bu yıl 200 milyon akıllı telefon hedefine ulaşma durumunu aktaran mobil bölüm başkanı He Gang, gelecek yıl için beklentilerini de açıkladı. He Gang piyasa durumuna bağlı olarak 230-250 milyon arasında satış beklentileri olduğunu ifade etti.

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ABD ve Çin arasındaki yaşanan ticaret savaşına rağmen Huawei’nin beklentileri oldukça dikkat çekici. Firmanın elbette stratejileri buna yönelik olarak belirlenecektir. Bugüne kadar Honor serisinin 100 milyon üzerinde satması ve Nova serisinin 65 milyonu geçmesi iki kilit nokta hakkında zaten ipuçları veriyor.

250 milyon satış hedefi ile birlikte Huawei’nin yılı bazında yüzde 30 ile yüzde 50 arasında büyüme beklentisi olduğu anlaşılıyor. Çok kalabalıklaşan ve durgunluk yaşayan akıllı telefon pazarında bu büyüme rakamları oldukça agresif.

Huawei’nin pazardaki hedefleri daha önce açıklanmıştı. Firma mümkünse bu yıl değilse gelecek yıl Apple’ı geride bırakmayı istiyor. 250 milyon satış beklentisi hali hazırda Apple’ı koltuğundan etmeye yetecektir. Diğer taraftan Huawei’nin 2020 yılı için 300 milyon civarında satış beklentisi bulunuyor. Bu da onu lider Samsung’a biraz daha yaklaştırmış olacak.