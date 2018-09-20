Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı

Çok yakında kendi dijital platformunu kurmaya hazırlanan Disney, bu platformda yayımlanacak orijinal diziler için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Jon Favreau'nun hazırlayacağı ilk canlı-aksiyon Star Wars dizisini duyuran Disney, şimdi de Marvel kahramanlarının hikayelerini anlatacak yeni diziler için hazırlıklara başladı.

Variety'nin haberine göre Disney, Marvel sinematik evreninde yer alan birçok karakter için dizi ve mini diziler hazırlıyor. Kendi dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkacak bu karakterlerin başında Loki ve Scarlet Witch geliyor. Hem Loki hem de Scarlet Witch dizisinin Marvel sinematik evreninde yer alacağı ve karakterleri filmlerde canlandıran Tom Hiddleston ve Elizabeth Olsen'ın aynı roller ile geri döneceği söyleniyor.

Disney'in dijital platformunda yayımlanacak bu yeni diziler; Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil ve Punisher gibi diğer platformlarda yayımlanan Marvel dizilerinden farklı olacak. Bu diziler Marvel TV tarafından hazırlanırken, Loki ve Scarlet Witch gibi Disney orijinal dizileri Marvel Studios tarafından hazırlanacak. Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, bu yeni dizilere doğrudan müdahil olacak.

Sezonları 6 ile 8 bölüm arasında değişecek yeni Marvel dizilerinin bu sayede büyük bütçeli ve kaliteli prodüksiyona sahip bölümlerden oluşacağı söyleniyor.

Şimdilik Loki ve Scarlet Witch dizileri ortaya çıkmış olsa da Disney'in birçok Marvel karakteri için benzer diziler planladığı belirtiliyor. Falcon (Anthony Mackie), Hawkeye (Jeremy Renner) ve Mantis (Pom Klementieff) gibi Marvel sinematik evreninde arka planda kalan karakterlerin de ileride kendi dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

https://variety.com/2018/film/news/loki-scarlet-witch-tv-series-marvel-disney-streaming-service-1202947551/