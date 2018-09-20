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Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı

Disney'in yeni dijital platformunda yayımlanacak Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı. Tom Hiddleston ve Elizabeth Olsen'ın bu dizilerde rollerini tekrarlaması bekleniyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çok yakında kendi dijital platformunu kurmaya hazırlanan Disney, bu platformda yayımlanacak orijinal diziler için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Jon Favreau'nun hazırlayacağı ilk canlı-aksiyon Star Wars dizisini duyuran Disney, şimdi de Marvel kahramanlarının hikayelerini anlatacak yeni diziler için hazırlıklara başladı.
Variety'nin haberine göre Disney, Marvel sinematik evreninde yer alan birçok karakter için dizi ve mini diziler hazırlıyor. Kendi dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkacak bu karakterlerin başında Loki ve Scarlet Witch geliyor. Hem Loki hem de Scarlet Witch dizisinin Marvel sinematik evreninde yer alacağı ve karakterleri filmlerde canlandıran Tom Hiddleston ve Elizabeth Olsen'ın aynı roller ile geri döneceği söyleniyor.
Disney'in dijital platformunda yayımlanacak bu yeni diziler; Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil ve Punisher gibi diğer platformlarda yayımlanan Marvel dizilerinden farklı olacak. Bu diziler Marvel TV tarafından hazırlanırken, Loki ve Scarlet Witch gibi Disney orijinal dizileri Marvel Studios tarafından hazırlanacak. Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, bu yeni dizilere doğrudan müdahil olacak.
Sezonları 6 ile 8 bölüm arasında değişecek yeni Marvel dizilerinin bu sayede büyük bütçeli ve kaliteli prodüksiyona sahip bölümlerden oluşacağı söyleniyor.
Şimdilik Loki ve Scarlet Witch dizileri ortaya çıkmış olsa da Disney'in birçok Marvel karakteri için benzer diziler planladığı belirtiliyor. Falcon (Anthony Mackie), Hawkeye (Jeremy Renner) ve Mantis (Pom Klementieff) gibi Marvel sinematik evreninde arka planda kalan karakterlerin de ileride kendi dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor. 

https://variety.com/2018/film/news/loki-scarlet-witch-tv-series-marvel-disney-streaming-service-1202947551/ Yorum Yaz
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redoracle 8 ay
Yav adamlar o kadar x-men,fantastic four vs geri aldı hala aynı karakterlere dizi çekecez diye uğraşıyorlar.
Yap bi fantastik dörtlü,+18 wolverine vs dizisi yeni bir soluk gelsin.
Adamların yüzünü eskitmeye ne gerek var şimdi zaten devam filmlerindede boy göstereceklerdir.
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Shrimp6 8 ay redoracle
Aslında güzel bir yüksek bütçeli silver surfer dizisi olsa tadından yenmez.Hem sinematik evren için galaktusu da tanıtmış olurlar.
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firat_kilic 8 ay
Bu diziler toplumlarda ne kadar yeni deli üretecek acb? :))) Beynin sağ tarafı sezgiye yazılıyor bunlar... Yani savaşlar.... kişiler.. benlik savaşları... gerçek olmayan fantastik öğelerden çıkarım yapıp uygulama fakat uygulayamaz kanunlara göre.... buna göre... içerde gerilim birikmesi.. sürekli düşman arama.. bastırılımış düşmalık... hainlik(gizli nefret).. = hastalık... toplumsal çöküş benliklere parçalanma/bölünme... anlayacağın sadece film değil... gerçeğe etkisi de var...ayakta uyur-gezer programlanmayı bekler... filmden filme yazarlar bene... kendi ise onların kuklasıdır... doğduğundan bu yana izlediğin tüm filmleri çıkar beyninden işte o kişi aslında sendin ama şimdi artık sen bambaşka birisin... = sentetik benlik
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