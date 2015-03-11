Yeni LG G4 basın görselleri geldi

LG'nin yeni amiral gemi modeli G4 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Dün cihazın ilk görseli sızdırıldıktan sonra bugün de tüm detaylarını gözler önüne seren yeni görseller paylaşıldı.

Erken sürüme ait olduğu ısrarla belirtilse de artık G4 modelinde ekranın kavisli olacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak bu kavis G Flex serisindeki kadar büyük değil. Dikkatli bakıldığı zaman görülebiliyor. Cihazı uzaktan bakıldığında büyük bir kavis varmış hissini uyandıran ise arka kapaktaki eğim.

Bu bakımdan LG G4 modelinin ilginç bir tasarım anlayışına sahip olacağını söyleyebiliriz. LG'nin bu tasarım ile ne tür planlarının olduğu şimdilik bilinmiyor. Bunu en geç gelecek ay öğrenebileceğiz.

Görsellerden LG G4 modelinin ekran boyutunun 5.2 veya 5.5 inç olacağı tahmin ediliyor. Yani önceki nesil ile ya aynı boyutta ya da biraz daha küçük olacak. LG amiral gemisinde ekranı daha fazla büyütmek istemiyor.

LG G4 modelinin beklenen donanım özellikleri ise Snapdragon 810 yongaseti, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, arka tuşa entegre edilmiş parmak izi okuyucu şeklinde sıralanıyor.









http://www.phonearena.com/news/New-LG-G4-press-renders-show-up-front-and-side-now-visible_id67082