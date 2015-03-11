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Yeni LG G4 basın görselleri geldi

4 yıl
22,9b
1
128
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni LG G4 basın görselleri geldi

LG'nin yeni amiral gemi modeli G4 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Dün cihazın ilk görseli sızdırıldıktan sonra bugün de tüm detaylarını gözler önüne seren yeni görseller paylaşıldı.
Erken sürüme ait olduğu ısrarla belirtilse de artık G4 modelinde ekranın kavisli olacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak bu kavis G Flex serisindeki kadar büyük değil. Dikkatli bakıldığı zaman görülebiliyor. Cihazı uzaktan bakıldığında büyük bir kavis varmış hissini uyandıran ise arka kapaktaki eğim.
Bu bakımdan LG G4 modelinin ilginç bir tasarım anlayışına sahip olacağını söyleyebiliriz. LG'nin bu tasarım ile ne tür planlarının olduğu şimdilik bilinmiyor. Bunu en geç gelecek ay öğrenebileceğiz.
Görsellerden LG G4 modelinin ekran boyutunun 5.2 veya 5.5 inç olacağı tahmin ediliyor. Yani önceki nesil ile ya aynı boyutta ya da biraz daha küçük olacak. LG amiral gemisinde ekranı daha fazla büyütmek istemiyor.
LG G4 modelinin beklenen donanım özellikleri ise Snapdragon 810 yongaseti, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, arka tuşa entegre edilmiş parmak izi okuyucu şeklinde sıralanıyor.



http://www.phonearena.com/news/New-LG-G4-press-renders-show-up-front-and-side-now-visible_id67082 Yorum Yaz
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crazy585858 4 yıl Guest423434424
BSC Haber Editörü
Dolu dolu bir cihaz geliyor.
+Isocell arka ve ön kamera (Galaxy S5 ve S6 da kullanılan gece daha iyi sonuç verir)
+Antutu'da 50K+ üstü skor (32bit)(64bit antutu'da bu değerin artmasını bekliyorum)
+2.8mm çerçeve kalınlığı (G3'de 3.1mm)
+Parmak izi okuyucu (bu nedenle cihaz basın görselinde kalın olduğu gözüküyor)
+2K 5.5 inç TrueLife ips plus ekran, (iphone'nun retinası)
+HTC'nin sensesi gibi bir arayüz ile gelecek.
Daha bir sürü özellik ile gelmesini bekliyorum uygun fiyattan piyasaya çıkacaktır.



galaxy s5 deki isocell tam bir hayal kırıklığı oldu gece çekiminde bunu incelemelerdede görebilirsin.. hatta galaxy s5 deki sensör lenovo vibe z2 prodada kullaniliyor ve gece cekimi g3 ün cok gerisinde.. ayrica galaxy s6 da note 4 deki sony nin imx240 sensörü kullaniliyor isocell değil yani.. iphonedaki ekranda bildiğimiz ıps lcd apple sadece adını retiha hd koydu yeni birşeymiş gibi
yazmadan biraz araştırın lütfen
BSC Haber EditörüDolu dolu bir cihaz geliyor.+Isocell arka ve ön kamera (Galaxy S5 ve S6 da kullanılan gece daha iyi sonuç verir)...
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Masquerade89 4 yıl en beğenilen Guest423434424
BSC Haber Editörü
Dolu dolu bir cihaz geliyor.
+Isocell arka ve ön kamera (Galaxy S5 ve S6 da kullanılan gece daha iyi sonuç verir)
+Antutu'da 50K+ üstü skor (32bit)(64bit antutu'da bu değerin artmasını bekliyorum)
+2.8mm çerçeve kalınlığı (G3'de 3.1mm)
+Parmak izi okuyucu (bu nedenle cihaz basın görselinde kalın olduğu gözüküyor)
+2K 5.5 inç TrueLife ips plus ekran, (iphone'nun retinası)
+HTC'nin sensesi gibi bir arayüz ile gelecek.
Daha bir sürü özellik ile gelmesini bekliyorum uygun fiyattan piyasaya çıkacaktır.



S6da sony sensoru var retina diyede bir şey yok kaldı ki amoled ekran daha iyi
BSC Haber EditörüDolu dolu bir cihaz geliyor.+Isocell arka ve ön kamera (Galaxy S5 ve S6 da kullanılan gece daha iyi sonuç verir)...
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sahmat_78 4 yıl
Çok kotü, bi kere insan cebinde yamuk telefon istemezki. Kavisli telefon nedir.
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1 Avatar
Manchester United 4 yıl
Yine standart lg tasarımı. Güzel gözüküyor.
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DH Misafiri 4 yıl
parasını çöpe atmak isteyen fazla parası olan varsa alsın en iyisi piyasanın ucuz ve uygun olan asus zenfone 5 veya zenfone 6 ben 5 kullanıyorum çok memnunum 550 tl ye sıfır telefon acar mal yani cihaz daha ne olsun samsung olaydı 1000-1300 tl arası fiyatı olurdu...
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DH Misafiri 4 yıl
yazık gariban lg.. telefonları eğerek farklı olduğunu sanıyor..
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DH Misafiri 4 yıl
Lg den uzak durun. cit kirildim bir yapisi var. bir tv sini aldim kendi kendine kapaniyor. g3 de inceledim cok genis ele sigmiyan bir cihaz buda aynisi..
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cemus 4 yıl
Gidişat o ki artık herkes 2300-2500 tl fiyat aralığını psikolojik olarak kabullenmiş durumda. Bu 1999 tl barajının yıkılması hiç iyi olmadı yeni baraj korkarım bu gidişle 2999 tl olacak. 2000 tl uzeri telefon alma aldırtma kulanmasan ölür müsün!
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Osmanersahinnn 4 yıl
Telefona 1800-2000-2300 lira para verenler :-):-):-)
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ali guler 4 yıl
S6 daha güzel
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kill_them_all 4 yıl
4g yi destekleyecekmi acaba tr de satılacak olanlar?
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Mr.Hahn13 4 yıl
G4 un ram konusunda ne bekliyorsunuz islemcinin zayiflini ramda gecen sene gibi32gb/3ram 64gb/4ram gibi bir sey guzel olur
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fatalrhymex 4 yıl
Yeni telefon alacaklara şiddetle duyurulur şu s6 ve s6 edge satışa çıksın piyasadaki telefonların %90 ı ciddi anlamda ucuzlayacak çünkü samsungu pek sevmesemde bu sefer gerçekten çok iyi bir cihaz çıkarmışlar ortaya diğer firmalar mecbur fiyat kırmaktan başka bişey yapamayacaklar
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ILLUMINATI EYE 4 yıl
Lg nin telefonlarinda ön yüzdeki essek kadar lg yazisi ve logosundan sadece ben mi rahatsiz oluyorum acaba.
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frislusw 4 yıl ILLUMINATI EYE
ILLUMINATI EYE
Lg nin telefonlarinda ön yüzdeki essek kadar lg yazisi ve logosundan sadece ben mi rahatsiz oluyorum acaba.

Onu oraya yazmasalarda bizde orda 3 tane basabildigimiz samsung gibi dokunmatik olmayan 3 tane reel tuş koysalar ne güzel olur
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