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Yeni Lara Croft'u kimin canlandıracağı belli oldu

Yeni Tomb Raider filminde Lara Croft'u kimin canlandıracağı sonunda belli oldu. Birçok genç oyuncu ile anılan rolü kapan isim, Oscar ödüllü genç yıldız Alicia Vikander oldu.
3 yıl
5,6b
1
48
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Tomb Raider serisi, beyaz perdede şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor. Daha önce başrolünü Angeline Jolie'nün üstlendiği iki film ile beyaz perdeye taşınan Tomb Raider serisi, önümüzdeki yıllarda bu filmlerden bağımsız bir yeniden yapım ile bir kez daha sinemaya uyarlanacak. Bir süredir yapım aşamasında olan bu yeni Tomb Raider filminde Lara Croft'u canlandıracak isim de sonunda belli oldu.
 Bugüne kadar Emilia Clarke, Daisy Ridley, Cara Delevigne ve Saoirse Ronan gibi isimler ile anılan Lara Croft rolü için seçilen isim genç oyuncu Alicia Vikander oldu. Hollywood'un yükselen yıldızları arasında yer alan Vikander, son yıllarda birbirinden başarılı performanslara imza attı. Yasak Aşk, Anna Karenina ve Ex-Machina gibi filmlerdeki performansları ile övgü toplayan genç aktris, bu yılın başında, Danimarkalı Kız filmindeki rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazandı.
 Yeni Tomb Raider filmi, 2013 yılında başlayan yeni oyun serisinde de olduğu gibi daha genç, daha toy bir Lara Croft'un maceralarını konu alacak. The Wave filmi ile adını duyuran Roar Uthaug'un yöneteceği film, Lara Croft'un ilk macerasındaki hayatta kalma mücadelesini anlatacak.

http://deadline.com/2016/04/alicia-vikander-cast-as-lara-croft-in-tomb-raider-reboot-1201746253/ Yorum Yaz
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metebyr 3 yıl
umarım yeşil perde kıvamında yeşile boyarlar bunu badana fırçasıyla, üstüne de oyundaki larayı falan giydirirler montajlarken -_-
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mehmet4428 3 yıl
Bir şeyler eksik sanki.
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KANUNI61 3 yıl
kadın 27 yaşında bazı resimlerine bakdım ninemden ay kücük
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Yazmayı_Severim 2 yıl
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DeanWinchester. 2 yıl
Yetenekli biri başaracağına inanıyorum
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verdi001 3 yıl
la başka birinimi bulamadınız angelina bence yine en iyi seçim olurdu..
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Redunay 3 yıl
Forum beğenmemiş. Demek ki iyi bir Lara Croft izleyeceğiz.
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silversmith 3 yıl
Kız güzel o ayrı ama rol ap ayrı bir şey!
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TearsForFears 3 yıl
10 sene önceki oyunda allison carrol kullanmışlardı taş gibi hatundu böyle bir hatun olması lazım seçilen kızı beğenmedim.





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noblelion 3 yıl
Olmaaaaaazzzz
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aozgec 3 yıl
olmamış. Lara etli butlu. bu etsiz butsuz...
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BekirTemel 3 yıl
Gg olur bu iş
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rapboy3one 3 yıl
bugune kadar oynadigim tum oyunlarda hep gogusleri buyuktu , o karakterin bi parcasi gibi geliyor sonucta oyle olmasa bi zenciyi bile oynatabilirler karakterin fiziksel ozelligi neyse yansitmalililar hele ki lara croft bugune kadar hep buyuk goguslu iken
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kadirirdem 3 yıl
ikizler yok bunda ayrıca tipi de benzemiyor...
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oyun, sinema ve
8 etiket daha Tomb Raider lara croft tomb raider filmi alicia vikander Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
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