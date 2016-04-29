Yeni Lara Croft'u kimin canlandıracağı belli oldu

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Tomb Raider serisi, beyaz perdede şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor. Daha önce başrolünü Angeline Jolie'nün üstlendiği iki film ile beyaz perdeye taşınan Tomb Raider serisi, önümüzdeki yıllarda bu filmlerden bağımsız bir yeniden yapım ile bir kez daha sinemaya uyarlanacak. Bir süredir yapım aşamasında olan bu yeni Tomb Raider filminde Lara Croft'u canlandıracak isim de sonunda belli oldu.

Bugüne kadar Emilia Clarke, Daisy Ridley, Cara Delevigne ve Saoirse Ronan gibi isimler ile anılan Lara Croft rolü için seçilen isim genç oyuncu Alicia Vikander oldu. Hollywood'un yükselen yıldızları arasında yer alan Vikander, son yıllarda birbirinden başarılı performanslara imza attı. Yasak Aşk, Anna Karenina ve Ex-Machina gibi filmlerdeki performansları ile övgü toplayan genç aktris, bu yılın başında, Danimarkalı Kız filmindeki rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazandı.

Yeni Tomb Raider filmi, 2013 yılında başlayan yeni oyun serisinde de olduğu gibi daha genç, daha toy bir Lara Croft'un maceralarını konu alacak. The Wave filmi ile adını duyuran Roar Uthaug'un yöneteceği film, Lara Croft'un ilk macerasındaki hayatta kalma mücadelesini anlatacak.

http://deadline.com/2016/04/alicia-vikander-cast-as-lara-croft-in-tomb-raider-reboot-1201746253/