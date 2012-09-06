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Yeni Lumia'lar yıl sonuna kadar ülkemizde olacak

6 yıl
4,5b
1
60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın dün New York'da tanıtımını gerçekleştirdiği Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia modelleri ile ilgili en çok merak edilen konu ne zaman ve hangi fiyattan ülkemize giriş yapacağı idi.

Bir süre önce sonbahar aylarında Windows Phone, Xbox 360 gibi Microsoft ürünlerinin resmi olarak ülkemizde satışa başlayacağı bir toplantı esnasında açıklanmıştı. Dünkü etkinliğin ardından Nokia Türkiye ülke müdürü Çiçek Uyansoy İcan da benzer açıklamalar yaptı.

İcan, yeni ürünleri 2012 yılı içerisinde satışa çıkarmayı ve kullanıcılara yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunmayı planladıklarını bir basın bülteniyle duyurdu. 

Şimdilik kesin bir tarih ve fiyat bilgisi yok. Ancak beklentiler Ekim-Kasım döneminde yeni Lumia modellerinin ülkemize giriş yapacağı yönünde.


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based_1984 6 yıl
fiyatı alım gücüne endeks'li yapmaları yararlarına aksi taktirde pek'te alan olacağını sanmıyorum (orta gelir ve alt gelir)
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Nu.D.38 6 yıl
lumialar türkiyede WP7.8 sürümüyle mi satılacak acaba.bu videoda güncellenmiş lumia 710 var.
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inexo 6 yıl
alan çok olacak
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oguzhant 6 yıl
Lumia 900gibi ustunde gelen isletim sistemini guncellemez (win 7.5 gibi) kullanıcıyı yeni cihaz almaya iterse 920 den sonraki modelerinde basarısına ancak okul çocuklarının ellerinde devam eder. Aktif akıllı telefon kullanıcılarını tavlayamaz.
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Schwartzenius 6 yıl
Bu saatten sonra WP8 in rakibi Android olamaz ki bence ezer gecer. Olsa olsa iOS olur
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sweatcan 6 yıl
kac gundur forumda sorun var yazık ya bazı eleştrileri abartılı buluyordum ama simdi hak veriyorum sorumsuzluğunuz hayli arttı yorumlar bile son yazan üstte diye seçmeyince çıkmıyor bir sorguyu düzelteceksiniz ya bu kadarmı ilgisiz ve alakasız oldunuz.
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kursadlolw 6 yıl
820 1.200 gibi gelirse parayı yapıştırır alırım valla.
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sweatcan 6 yıl
kac gundur forumda sorun var yazık ya bazı eleştrileri abartılı buluyordum ama simdi hak veriyorum sorumsuzluğunuz hayli arttı yorumlar bile son yazan üstte diye seçmeyince çıkmıyor bir sorguyu düzelteceksiniz ya bu kadarmı ilgisiz ve alakasız oldunuz.
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aziz77 6 yıl
Aslında mesele winmobile8 stabilitede nekadar başarılı olacaktır sorusuyla başlamalıyız,hepimiz çok ii biliyoruz android belli bir zaman sonra şişiyor,kasmaya başlıyor,burda iphone kendini gösteriyor,inanılmaz stabil ve ilk günkü kadar hızlı çalışıyor vede güncellemedeki başarıları,eğer windows bunu başarırsa rekabet olur,rekabete bize yarar...
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themimaki 6 yıl
market eğer marketini güçlendirmek zorunda daha instagram bile yok oradan hesap et artık
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TeksasStyLe 6 yıl themimaki
themimaki
market eğer marketini güçlendirmek zorunda daha instagram bile yok oradan hesap et artık

Siz değilmi siniz yok akıcı bir sistem isteyen alın.size akıcı sistem ışte sade arayuz mükemmel derecede hız kasa kaliteli daha ne olsun instagram telefonun olmazsa olmazı mi biraz bilinçli konuşun
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die_caprio 6 yıl themimaki
themimaki

market eğer marketini güçlendirmek zorunda daha instagram bile yok oradan hesap et artık

sen gelme hocam
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Windows10 6 yıl themimaki
themimaki

market eğer marketini güçlendirmek zorunda daha instagram bile yok oradan hesap et artık

Instagram yok diyen arkadaş buna ne diyeceksin? Androide de geleli daha yıl olmadı.

donanimhaber.com/...
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RAN7843 6 yıl
Ben 2013 yılını bekliyorum ne olursa olsunnnnn bakalım diğer firmalar elleri armut toplamayacaklardır herhaldeeee bir apel çıksın arkasından htc bunun ces fuarı var wmc barcelona var kapışır dururlarrrrr
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