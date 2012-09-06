Yeni Lumia'lar yıl sonuna kadar ülkemizde olacak

Nokia'nın dün New York'da tanıtımını gerçekleştirdiği Windows Phone 8 işletim sistemli yeni Lumia modelleri ile ilgili en çok merak edilen konu ne zaman ve hangi fiyattan ülkemize giriş yapacağı idi.





Bir süre önce sonbahar aylarında Windows Phone, Xbox 360 gibi Microsoft ürünlerinin resmi olarak ülkemizde satışa başlayacağı bir toplantı esnasında açıklanmıştı. Dünkü etkinliğin ardından Nokia Türkiye ülke müdürü Çiçek Uyansoy İcan da benzer açıklamalar yaptı.





İcan, yeni ürünleri 2012 yılı içerisinde satışa çıkarmayı ve kullanıcılara yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunmayı planladıklarını bir basın bülteniyle duyurdu.





Şimdilik kesin bir tarih ve fiyat bilgisi yok. Ancak beklentiler Ekim-Kasım döneminde yeni Lumia modellerinin ülkemize giriş yapacağı yönünde.