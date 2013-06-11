Yeni MacBook Air: Haswell, %45 daha hızlı Flash birimleri ve 12 saate varan pil ömrü

Apple, WWDC 2013 etkinliğinde sevilen dizüstü bilgisayar modeli MacBook Air'ı güncelledi. Yeni nesil MacBook Air'lar, daha hızlı bileşenleriyle tüketicilerin üst noktadaki isteklerini karşılayabilecek güçte.

Intel'in 4.nesil Core ailesi (Haswell) işlemcilerinin güç verdiği yeni MacBook Air, özellikle sunduğu pil ömrü ile herkesin dikkatini çekiyor. Haswell işlemcilerinin düşük güç tüketimi ile Apple'ın yazılım tarafındaki üstün güç yönetiminin bir araya gelmesiyle birlikte MacBook Air, 10 saati aşan pil ömrü sunarken; Wi-Fi 802.11ac ve %45 daha hızlı flash birimler ile daha hızlı veri transferine imkan veriyor.

MacBook Air'ın şu ana kadar pazarın açık ara önde olduğunu söyleyen Apple'ın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, yeni nesilde sundukları pil ömrü ile birlikte çıtayı çok daha yukarı taşıdıklarını söyledi. Schiller, daha hızlı flash birimleri, daha güçlü grafik yeteneği ve 12 saate kadar pil ömrü ile MacBook Air'ın yüksek performans ile kullanıcıların çok sevdiği dayanıklı ve portatif tasarımı bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Apple'ın geçtiğimiz seneki fiyat politikasını sürdürdüğü MacBook Air'ın belirlenen konfigürasyonlardaki fiyat farkı sadece SSD kapasitesinden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz sene 999 dolarlık baz modelde 64GB'lık SSD'ye yer veren Apple, bu sene ise kapasiteleri 2 katına çıkarmış durumda. Buna göre 11" MacBook Air'ın 128GB'lık SSD'ye sahip baz modeli 999 dolardan, 256GB'lık SSD'ye sahip modeli ise 1199 dolardan satışa sunulurken; aynı kapasiteler için 13" MacBook Air'ın fiyatları ise sırasıyla 1099 ve 1299 dolar olarak belirlenmiş.

İşlemci tarafında, fiyatlarını belirttiğimiz tüm modellerde, Intel'in 1.3GHz dual-core Intel Core i5 çözümüne yer verilirken; ram kapasitesi ise bir önceki modelde olduğu gibi 4GB olarak belirlenmiş. Ancak tüketiciler isterlerse işlemciyi 1.7GHz dual-core Intel Core i7 olarak değiştirebilecekleri gibi, bellek kapasitesini de 8GB'a yükseltebilmekteler.

Pil konusunda ise 11" MacBook Air, 9 saate kadar kablosuz internette gezinme, 8 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunarken; 13" MacBook Air ise 12 saate kadar kablosuz internet gezinme, 10 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunuyor. (Kıyaslama yapabilmek açısından: geçtiğimiz yılın 11 inçlik modeli 5 saate kadar internette gezinme, 13 inçlik model ise 7 saate kadar internette gezinme imkanı sunuyordu.)

Apple'ın bu verileri hangi test ortamında gerçekleştirdiğini de belirtmekte fayda var. İnternette gezinme testleri kablosuz bağlantı açık, ekran parlaklık seviyesi 12'de ve tıklamalar %75 olacak şekilde yapılırken; iTunes'dan film oynatma testi ise yine parlaklık 12'de ve tıklama %75 olacak şekilde iTunes'un 720p'lik içeriği oynatılarak gerçekleştirilmiş.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde hemen satışa sunulan yeni MacBook Air'ın 1 ay içerisinde (Haziran sonu-Temmuz ortası) ülkemizde 2000 - 3300 TL bandında değişen fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.