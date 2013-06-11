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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook Air: Haswell, %45 daha hızlı Flash birimleri ve 12 saate varan pil ömrü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
28
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni MacBook Air: Haswell, %45 daha hızlı Flash birimleri ve 12 saate varan pil ömrü
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Apple, WWDC 2013 etkinliğinde sevilen dizüstü bilgisayar modeli MacBook Air'ı güncelledi. Yeni nesil MacBook Air'lar, daha hızlı bileşenleriyle tüketicilerin üst noktadaki isteklerini karşılayabilecek güçte.

Intel'in 4.nesil Core ailesi (Haswell) işlemcilerinin güç verdiği yeni MacBook Air, özellikle sunduğu pil ömrü ile herkesin dikkatini çekiyor. Haswell işlemcilerinin düşük güç tüketimi ile Apple'ın yazılım tarafındaki üstün güç yönetiminin bir araya gelmesiyle birlikte MacBook Air, 10 saati aşan pil ömrü sunarken; Wi-Fi 802.11ac ve %45 daha hızlı flash birimler ile daha hızlı veri transferine imkan veriyor.

MacBook Air'ın şu ana kadar pazarın açık ara önde olduğunu söyleyen Apple'ın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, yeni nesilde sundukları pil ömrü ile birlikte çıtayı çok daha yukarı taşıdıklarını söyledi. Schiller, daha hızlı flash birimleri, daha güçlü grafik yeteneği ve 12 saate kadar pil ömrü ile MacBook Air'ın yüksek performans ile kullanıcıların çok sevdiği dayanıklı ve portatif tasarımı bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Apple'ın geçtiğimiz seneki fiyat politikasını sürdürdüğü MacBook Air'ın belirlenen konfigürasyonlardaki fiyat farkı sadece SSD kapasitesinden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz sene 999 dolarlık baz modelde 64GB'lık SSD'ye yer veren Apple, bu sene ise kapasiteleri 2 katına çıkarmış durumda. Buna göre 11" MacBook Air'ın 128GB'lık SSD'ye sahip baz modeli 999 dolardan, 256GB'lık SSD'ye sahip modeli ise 1199 dolardan satışa sunulurken; aynı kapasiteler için 13" MacBook Air'ın fiyatları ise sırasıyla 1099 ve 1299 dolar olarak belirlenmiş.

İşlemci tarafında, fiyatlarını belirttiğimiz tüm modellerde, Intel'in 1.3GHz dual-core Intel Core i5 çözümüne yer verilirken; ram kapasitesi ise bir önceki modelde olduğu gibi 4GB olarak belirlenmiş. Ancak tüketiciler isterlerse işlemciyi 1.7GHz dual-core Intel Core i7 olarak değiştirebilecekleri gibi, bellek kapasitesini de 8GB'a yükseltebilmekteler.

Pil konusunda ise 11" MacBook Air, 9 saate kadar kablosuz internette gezinme, 8 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunarken; 13" MacBook Air ise 12 saate kadar kablosuz internet gezinme, 10 saate kadar iTunes'dan film oynatma ve 30 güne kadar bekleme sunuyor. (Kıyaslama yapabilmek açısından: geçtiğimiz yılın 11 inçlik modeli 5 saate kadar internette gezinme, 13 inçlik model ise 7 saate kadar internette gezinme imkanı sunuyordu.)

Apple'ın bu verileri hangi test ortamında gerçekleştirdiğini de belirtmekte fayda var. İnternette gezinme testleri kablosuz bağlantı açık, ekran parlaklık seviyesi 12'de ve tıklamalar %75 olacak şekilde yapılırken; iTunes'dan film oynatma testi ise yine parlaklık 12'de ve tıklama %75 olacak şekilde iTunes'un 720p'lik içeriği oynatılarak gerçekleştirilmiş.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde hemen satışa sunulan yeni MacBook Air'ın 1 ay içerisinde (Haziran sonu-Temmuz ortası) ülkemizde 2000 - 3300 TL bandında değişen fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

Yeni MacBook Air: Haswell, %45 daha hızlı Flash birimleri ve 12 saate varan pil ömrü
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enzomaresca 6 yıl en beğenilen
Pil ömrü iyiymiş.
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raSe34 6 yıl
MacBook Air'da yaptığın şarj iyileştirmelerini telefonlardada yapsalar müthiş olur.
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redblax 6 yıl
Arkadaşlar bildiğiniz gibi apple yeni 2013 model macbook air lerde yeni nesil haswsell i5 işlemciler kullanıyor şimdi benim sormak istediğim geçen seneki macbookların hızı 1.7 ghz idi yeni çıkan hawsell i5 li işlemciler 1.3 ghz ye düştü bu sizce performans açısından bir düşüş sağlarmı yeni işlemciyi göz önünde bulundurursak sizce 1.7ghz 2012 modelmi yoksa yeni çıkan haswsell 1.3 ghz 2013 mü daha iyi bir performans sunar?
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darkbluestaz 6 yıl redblax
redblax
Arkadaşlar bildiğiniz gibi apple yeni 2013 model macbook air lerde yeni nesil haswsell i5 işlemciler kullanıyor şimdi benim sormak istediğim geçen seneki macbookların hızı 1.7 ghz idi yeni çıkan hawsell i5 li işlemciler 1.3 ghz ye düştü bu sizce performans açısından bir düşüş sağlarmı yeni işlemciyi göz önünde bulundurursak sizce 1.7ghz 2012 modelmi yoksa yeni çıkan haswsell 1.3 ghz 2013 mü daha iyi bir performans sunar?


Performans olarak hemen hemen aynilar ufak bi sekilde haswell daha iyi diye biliyorum.HAswell performans dan daha cok guc tasarrufu sagliyor.
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Shady 6 yıl
ertanunver
quatronic macbook pro lar ne zaman guncellenecek arkadaslar?
en gec eylul. daha erken gelir bence.

Benim de dileğim o yönde. Ama şöyle bir düşüncem var. Muhtemelen Apple, geleneksel Eylül etkinliğinde tanıtacak yeni rMBP'ları. Şartlar geçen seneki gibi olsaydı bizim ülkeye ortalama 1 ay sonra giriş yapardı fakat aynı dönemde (Eylül içerisinde) Apple Store'un büyük ihtimalle açılacak olmasından dolayı, ABD'den çok kısa bir süre sonra ya da aynı anda ülkemize giriş yapar.
Bu arada eğer ekim ayına sarkarsa yeni rMBP'lar, Apple karşımıza sadece Haswell güncellemesiyle çıkmamalı. Belki de IGZO'lar beklendiği için Apple bu Haziran'da güncellemedi.
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trineux 6 yıl
macrumors.com/...

800 MB/sn'ye yakın okuma yazma hızı varmış yeni MBA'lardaki SSD'lerin


Biz de 450'lere çok iyi diyorduk
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veleciraptor 6 yıl
Mr.Joey
İşletim sistemi daha da az enerji tüketiyordur.Kullanılan SSDler daha az enerji tüketiyordur(1 Watt ise 0.3 Watt olmuştur).Ramde değişiklik yoktur(standart tanesi 1,5 Watt).Haswell ise mimari değişmediği için enerji tasarrufuna çok bir etki etmez. Zira TDP değerlerinde pek bir fark yok. 2 Wattcık.Sonuç olarak en büyük etken ya pilde oynama yapıldı ya da işletim sisteminde enerji tasarrufu için değişik yapıldı. Bu seviyeye Windowsun gelmesi mümkün değildir. Ultrabooklar 12 saate biraz zor çıkar..

Kullanılan bellek tipinde değişiklik var. DDR3L tipinden LPDDR3'e geçiş yapıldı. O da tasarruf için bir etken ama sonuçta dediğin gibi herhangi bir dizüstüne Windows yerine MacOS kurulabilse pil ömründe büyük bir artış olacağı kesin.
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quatronic 6 yıl
macbook pro lar ne zaman guncellenecek arkadaslar?
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visiotech.gen.tr 6 yıl quatronic
nostradamus öldü
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EddyCue 6 yıl quatronic
quatronic

macbook pro lar ne zaman guncellenecek arkadaslar?

en gec eylul. daha erken gelir bence.
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sakarboy 6 yıl
Mr.Joey
İşletim sistemi daha da az enerji tüketiyordur.Kullanılan SSDler daha az enerji tüketiyordur(1 Watt ise 0.3 Watt olmuştur).Ramde değişiklik yoktur(standart tanesi 1,5 Watt).Haswell ise mimari değişmediği için enerji tasarrufuna çok bir etki etmez. Zira TDP değerlerinde pek bir fark yok. 2 Wattcık.Sonuç olarak en büyük etken ya pilde oynama yapıldı ya da işletim sisteminde enerji tasarrufu için değişik yapıldı. Bu seviyeye Windowsun gelmesi mümkün değildir. Ultrabooklar 12 saate biraz zor çıkar..

Zaten tanıtımda yeni işletim sisteminin arka plandaki uygulamaları maximum düzeyde pasif tutarak ciddi batarya koruması sağladığıı söyled adamlar.
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visiotech.gen.tr 6 yıl sakarboy
dinleyen yok, okuyan yok. sen anlatırsın basarlar - yi, bırak
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Citizem 6 yıl
Param olsa alırım.
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JoeyBane 6 yıl
İşletim sistemi daha da az enerji tüketiyordur.
Kullanılan SSD'ler daha az enerji tüketiyordur(1 Watt ise 0.3 Watt olmuştur).
Ram'de değişiklik yoktur(standart tanesi 1,5 Watt).
Haswell ise mimari değişmediği için enerji tasarrufuna çok bir etki etmez. Zira TDP değerlerinde pek bir fark yok. 2 Wattcık.
Sonuç olarak en büyük etken ya pilde oynama yapıldı ya da işletim sisteminde enerji tasarrufu için değişik yapıldı. Bu seviyeye Windows'un gelmesi mümkün değildir. Ultrabook'lar 12 saate biraz zor çıkar..
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vankomisin 6 yıl
akmac
volkans33
vankomisin Şimdi kimse üzerime çullanmasın ama MacBook air alacağıma kaliteli bir ultrabooku tercih ederim. Pil Ömrü aşağı yukarı haswell ile onlarda da aynı olacak. Olay donanımı aşıp tamamen yazılım tercihine döndü. Mac OS seven bunu Windows seven ultrabook alacak.
kesinlikle haklısın. ama ultrabooklara dokunmatik zorunluluğunu da unutmamak gerek. bu da onları bence 1 adım öne çıkarıyor...ki win 8 in beğenisi de ortada
Acer Aspire S7 ultrabookum var 3,5 saat zor dayanıyor. Apple bazı konularda çok üstün, bunu kabul etmek lazım.

haswell ile dedim farkettiysen. Zaten intel pil ömrüne de bir alt sınır getirdi diye biliyorum. 8 saat filandı sanırım
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volkans33 6 yıl
vankomisin
Şimdi kimse üzerime çullanmasın ama MacBook air alacağıma kaliteli bir ultrabooku tercih ederim. Pil Ömrü aşağı yukarı haswell ile onlarda da aynı olacak. Olay donanımı aşıp tamamen yazılım tercihine döndü. Mac OS seven bunu Windows seven ultrabook alacak.

kesinlikle haklısın. ama ultrabooklara dokunmatik zorunluluğunu da unutmamak gerek. bu da onları bence 1 adım öne çıkarıyor...ki win 8 in beğenisi de ortada
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akmac 6 yıl volkans33
volkans33

vankomisin

Şimdi kimse üzerime çullanmasın ama MacBook air alacağıma kaliteli bir ultrabooku tercih ederim. Pil Ömrü aşağı yukarı haswell ile onlarda da aynı olacak. Olay donanımı aşıp tamamen yazılım tercihine döndü. Mac OS seven bunu Windows seven ultrabook alacak.


kesinlikle haklısın. ama ultrabooklara dokunmatik zorunluluğunu da unutmamak gerek. bu da onları bence 1 adım öne çıkarıyor...ki win 8 in beğenisi de ortada

Acer Aspire S7 ultrabookum var 3,5 saat zor dayanıyor.

Apple bazı konularda çok üstün, bunu kabul etmek lazım.
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vankomisin 6 yıl
Şimdi kimse üzerime çullanmasın ama MacBook air alacağıma kaliteli bir ultrabooku tercih ederim. Pil Ömrü aşağı yukarı haswell ile onlarda da aynı olacak. Olay donanımı aşıp tamamen yazılım tercihine döndü. Mac OS seven bunu Windows seven ultrabook alacak.
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EddyCue 6 yıl vankomisin
vankomisin

Şimdi kimse üzerime çullanmasın ama MacBook air alacağıma kaliteli bir ultrabooku tercih ederim. Pil Ömrü aşağı yukarı haswell ile onlarda da aynı olacak. Olay donanımı aşıp tamamen yazılım tercihine döndü. Mac OS seven bunu Windows seven ultrabook alacak.

12 saati goremez bence digerleri. macbook'un 7 saat giden bir onceki nesillere windows kurunca 5 saate dusuruyor omur. bu da os x mountain lion'un windows'dan daha az enerji harcadigini gosterir.

ki apple, yeni gelen os x mavericks, mountain lion'dan daha az enerji tukettigini acikladi dun. yeni nesil islemci ile bu da bu 12 saati yakalamaya neden olmus.

ayrica ultrabooklar hic de ucuz degil. macbook air cok daha sik ve ucuz oluyor digerlerine gore.

son olarak 12 saat diyorlarsa biraz ekran kisma ve bosta iken filan cok rahat 15 - 16 saat seviyelerine cikar o sure. 7 saat gidenler bu sekilde 9 10 saati goruyor cunku;.
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