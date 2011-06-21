Yeni MacBook Air alüminyum siyah kasaya sahip olabilir





Apple’ın yeni nesil MacBook modellerinin tanıtılmasına az bir süre kala pek çok özellik internette paylaşıldı. Genelde beklendiği gibi piyasaya sürülecek olan modellerin dışında MacBook Air hakkında ortaya çıkan bu iddiayı herhalde kimse beklemiyordur.

Intel'in Sandy Bridge işlemcileri ve Thunderbolt portu dışında MacBook Pro, Air ve iMac modelleri özellik olarak değişmiyor. Ancak MacBook Air modeline yeni bir renk seçeneği ekleniyor.

MacRumors sitesinin farklı kaynaklara dayandırdığı iddiasında MacBook Air'in bazı modelleri parlak siyah alüminyum kasa opsiyonu ile satılacak. Bu modellerin ise özellikle en üst seviye MacBook Air versiyonu olacağı söyleniyor. Apple, genelde MacBook Pro modelinin en üst versiyonunda sınırlı siyah renk kasa seçeneği sunuyor. Bunda da aynı yöntemi izleyebilir.

İddialar henüz doğrulanmadı ancak MacRumors farklı kaynaklardan bunu doğruladığı konusunda ısrarcı.