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Yeni MacBook Air alüminyum siyah kasaya sahip olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın yeni nesil MacBook modellerinin tanıtılmasına az bir süre kala pek çok özellik internette paylaşıldı. Genelde beklendiği gibi piyasaya sürülecek olan modellerin dışında MacBook Air hakkında ortaya çıkan bu iddiayı herhalde kimse beklemiyordur.
Intel'in Sandy Bridge işlemcileri ve Thunderbolt portu dışında MacBook Pro, Air ve iMac modelleri özellik olarak değişmiyor. Ancak MacBook Air modeline yeni bir renk seçeneği ekleniyor.
MacRumors sitesinin farklı kaynaklara dayandırdığı iddiasında MacBook Air'in bazı modelleri parlak siyah alüminyum kasa opsiyonu ile satılacak. Bu modellerin ise özellikle en üst seviye MacBook Air versiyonu olacağı söyleniyor. Apple, genelde MacBook Pro modelinin en üst versiyonunda sınırlı siyah renk kasa seçeneği sunuyor. Bunda da aynı yöntemi izleyebilir.
İddialar henüz doğrulanmadı ancak MacRumors farklı kaynaklardan bunu doğruladığı konusunda ısrarcı.  

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FightForBeer 8 yıl
bence standart aliminyum rengi daha güzel
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NasPod 8 yıl
daha çok dell bilgisayarlara benziyor , siyah kasa çıkarmazlar bence çünkü piyasada bolca var apple'ın kendi egosu böyle birşeye yeltenmez bile görün bak
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candurucan 8 yıl
trackpad de siyah olmali
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Beyaz daha güzel bence
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şahsiyetsiz 8 yıl
macbook air çok düşük güçlü bir alet
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AlemdarBilisim 8 yıl
Bence İki Renkte Bulunmalı Ama Beyazından Vazgeçileceğini Sanmam
Forever White Macbook
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O.Beverly 8 yıl

AlemdarBilisim

Bence İki Renkte Bulunmalı Ama Beyazından Vazgeçileceğini Sanmam
Forever White Macbook


Kesinlikle
Şu likit olayı güzel olur Pro larda daha fütüristik duruyor
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eulogy 8 yıl

resim çok yapay. Beyaz renginden daha etkileyici olacağını sanmıyorum.
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ozgurozane 8 yıl

eulogy


Beyaz renginden daha etkileyici olacağını sanmıyorum.


bence de... ayrıca siyah macbook'un ne kadar çirkin olduğunu gördük... bence MB air beyaz kalmalı
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osmanefeozkan 8 yıl
ŞU RENK SEÇİMLERİNDEN DOLAYI ZAMAN ZAMAN DÜŞÜNMÜYOR DEĞİLİM APPLEDEMİ BEŞİKTAŞI TUTUYOR DİYE :))))
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HackAv 8 yıl
Güzel olur çok karizmatik duruyor apple lada bu yakışır...
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple ve macbook air
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