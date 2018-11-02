Yeni MacBook Air modeli 7W işlemciye rağmen tatmin edici sonuçlar alıyor

Apple’ın uzun bir süre sonra yenilediği MacBook Air modeli Touch ID ve Retina ekran gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Bununla birlikte 7W enerji tüketen bir Intel işlemci kullanılması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Benchmark skorları endişelere biraz su serpti.
Yeni MacBook Air performansı nasıl?
Yeni MacBook Air modelinde Intel’in 2 çekirdekli Core i5-8210Y işlemcisine yer veriliyor. 7W enerji tüketen bu işlemci ultra ince dizüstü modelleri için geliştirildi ve uzun kullanım süreleri sağlamayı amaçlıyor. Haliyle biraz zayıf görüldüğü için de endişe yaratmıştı.
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Benchmark skorları yeni MacBook Air modelinin önceki nesillere göre başarılı sonuçlar aldığını hatta belirli senaryolarda MacBook Pro modelini de geçtiğini gösteriyor. Intel’in tasarım tarafında iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.
Sonuçlara göre Intel Core i5-8210Y işlemcisi tek çekirdekte 4248, çok çekirdekte ise 7828 puan alıyor. Bu haliyle önceki 15W işlemci kullanan tüm MacBook Air ve MacBook modellerini geride bırakıyor. Tek çekirdek senaryolarında ise 13 inçlik TouchBar MacBook Pro modelini geçiyor. MacBook Pro elbette çok çekirdekte büyük bir fark atıyor.
Yeni MacBook Air benchmark skorlarına göre tatmin edici sonuçlar alsa da gerçek hayat kullanımındaki performansı önem taşıyor. Bunu da 7 Kasım tarihinden sonra görebileceğiz.
https://9to5mac.com/2018/11/01/macbook-air-geekbench-results/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Desktop'ta 2007'de çıkan performansa laptopda ulaşılabilmiş.
Öteki taraftan TDP'si 10 kat daha verimli.
iPadde istediği verimi alamayanlar düşünmeden macbook air lara geçmeli müthiş birşey bence. Bu cihazı kullandıkça tabletlerin meğer ne kadar gereksiz olduğunu fark ettim ev kullanıcısı için.
15W haliyle bile müthiş bir enerji verimliliği var diğer dizüstülere göre 7W lık versiyonu düşünemiyorum.
Ayrıca fiyata bakınca performansı hak etmiyor rezalet bir fiyatlandırma .Bariz bir performans farkı yok ,sizi uçuracak fark yaratacak bir fark yok o fiyata değmez 2015 model alınır durumda halen tabi onada 5 bin TL verirmisiniz bilmem 🤷
Air cihazları her zaman düşük enerjiyi en verimli halde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış sen tutupta Polo Fiesta gibi araçlardan Golf ve Focus gücü bekleyemezsin. Ama bilen bilir Fiesta ve Poloda az yakar çok kaçar tamamen işlevsel araçlar.
Retina ekran ile retina olmayan ekranı yan yana koyduğun zaman 10 sene önceki teknolojiye sahip dersin retinasız ekrana almak istemezsin. Ben sırf retina olayı yüzünden Pro ile Air arasında gidip gidip gelmiştim. Air kullanıcıları yıllardır retina ekranı beklerken, performans farkı neredeyse aynı o yüzden alınmaz demek biraz fazla bir eleştiri. Herşey performans değil, bu cihazın verdiği performansı bu sessizlik bu serinlikte bu düşük tüketim veren tek bir cihaz dahi yok piyasada.
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