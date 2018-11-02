Yeni MacBook Air modeli 7W işlemciye rağmen tatmin edici sonuçlar alıyor

Apple’ın uzun bir süre sonra yenilediği MacBook Air modeli Touch ID ve Retina ekran gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Bununla birlikte 7W enerji tüketen bir Intel işlemci kullanılması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Benchmark skorları endişelere biraz su serpti.

Yeni MacBook Air performansı nasıl?

Yeni MacBook Air modelinde Intel’in 2 çekirdekli Core i5-8210Y işlemcisine yer veriliyor. 7W enerji tüketen bu işlemci ultra ince dizüstü modelleri için geliştirildi ve uzun kullanım süreleri sağlamayı amaçlıyor. Haliyle biraz zayıf görüldüğü için de endişe yaratmıştı.

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Benchmark skorları yeni MacBook Air modelinin önceki nesillere göre başarılı sonuçlar aldığını hatta belirli senaryolarda MacBook Pro modelini de geçtiğini gösteriyor. Intel’in tasarım tarafında iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Sonuçlara göre Intel Core i5-8210Y işlemcisi tek çekirdekte 4248, çok çekirdekte ise 7828 puan alıyor. Bu haliyle önceki 15W işlemci kullanan tüm MacBook Air ve MacBook modellerini geride bırakıyor. Tek çekirdek senaryolarında ise 13 inçlik TouchBar MacBook Pro modelini geçiyor. MacBook Pro elbette çok çekirdekte büyük bir fark atıyor.

Yeni MacBook Air benchmark skorlarına göre tatmin edici sonuçlar alsa da gerçek hayat kullanımındaki performansı önem taşıyor. Bunu da 7 Kasım tarihinden sonra görebileceğiz.