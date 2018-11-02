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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook Air modeli 7W işlemciye rağmen tatmin edici sonuçlar alıyor

7W enerji tüketen Intel işlemcisiyle MacBook Air benchmark skorlarında önceki nesilleri geride bırakmayı başardı. Şimdi asıl önemli soru gerçek hayat kullanımında bunun nasıl yansıyacağı.
6 ay
11,2b
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16
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın uzun bir süre sonra yenilediği MacBook Air modeli Touch ID ve Retina ekran gibi dikkat çekici özelliklere sahip. Bununla birlikte 7W enerji tüketen bir Intel işlemci kullanılması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Benchmark skorları endişelere biraz su serpti.

Yeni MacBook Air performansı nasıl?

Yeni MacBook Air modelinde Intel’in 2 çekirdekli Core i5-8210Y işlemcisine yer veriliyor. 7W enerji tüketen bu işlemci ultra ince dizüstü modelleri için geliştirildi ve uzun kullanım süreleri sağlamayı amaçlıyor. Haliyle biraz zayıf görüldüğü için de endişe yaratmıştı.

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Benchmark skorları yeni MacBook Air modelinin önceki nesillere göre başarılı sonuçlar aldığını hatta belirli senaryolarda MacBook Pro modelini de geçtiğini gösteriyor. Intel’in tasarım tarafında iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Sonuçlara göre Intel Core i5-8210Y işlemcisi tek çekirdekte 4248, çok çekirdekte ise 7828 puan alıyor. Bu haliyle önceki 15W işlemci kullanan tüm MacBook Air ve MacBook modellerini geride bırakıyor. Tek çekirdek senaryolarında ise 13 inçlik TouchBar MacBook Pro modelini geçiyor. MacBook Pro elbette çok çekirdekte büyük bir fark atıyor.

Yeni MacBook Air benchmark skorlarına göre tatmin edici sonuçlar alsa da gerçek hayat kullanımındaki performansı önem taşıyor. Bunu da 7 Kasım tarihinden sonra görebileceğiz.

 

https://9to5mac.com/2018/11/01/macbook-air-geekbench-results/ Yorum Yaz
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BlueDay_86 6 ay en beğenilen
Cihaz harika ama fiyatı dudak uçuklatan cinsten
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slmsoyle 6 ay
iPad ile MacBook Pro arasında kalmış, tabletlere önyargılı bakanlar için, al sana MacBook un güncellenmiş hali, hem de huzur veren ismi “MacBook Air” diyerek satılmaya çalışılan bir alet. Kim alır neden alır bilmem ama ben almam. Performans istersem MacBook Pro, taşınabilirlik istersem iPad alırım. Ya da alamam bu fiyatlar nedir kardeşim ya?
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sinanx 6 ay
4K videolar editeleme konusunda iyi iş çıkarır mı bu alet ?
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aydinsukru 6 ay
Fiyatlandırma saçmalık 999 kalmalıydı 1200 air a verilmez pro 13 inch varken
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knaak23 6 ay
Air modelini bende mantikli bulmuyorum acikcasi. Evet bircok insan yeni bir Air bekliyordu ve beklentilerini de karsiladi. Retina ekran, bezel daki azalma, touch-id vs. Ama tek sorun fiyati bence. kesinlikle 999 dolardan satisa cikmasi lazimdi ama adamlar 200 dolar ustune koydular. Ben anlamadim bu fiyattaki artisi. Ne koydunuz bu alete ekstradan da %20 fiyatini arttirdiniz. Suan pro modeller bile cok inceldi zaten. Yeni air modeller 1.25 kg, macbook pro 13 inch 1.34 kg. Gercekten hafif birsey ariyorsaniz direk Macbook alinabilir onu anliyorum. Adam yazi yaziyor, deli gibi seyehat ediyor cok portable birsey lazim, o zaman Macbook piyasadaki en hafif cihazlardan. Ama Air alacagina koy ustune 100 dolar daha pro al 2017 model ama daha iyi performans alicaksin. Tek eksik kalacagi nokta batarya omru olacaktir. Apple in dedigine gore 2 saatlik bir fark var sadece.
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Y-ZiyA 6 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Desktop'ta 2007'de çıkan performansa laptopda ulaşılabilmiş.
Öteki taraftan TDP'si 10 kat daha verimli.
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Scorpion28 6 ay
Fiyatını bilmem de oyun ve ağır programlar hariç bilgisayar kullanımı için Macbook Air den başkası yalan. Yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum adamlar ipad'in dizüstü pc versiyonunu yapmış resmen seri,sessiz ve hafif.

iPadde istediği verimi alamayanlar düşünmeden macbook air lara geçmeli müthiş birşey bence. Bu cihazı kullandıkça tabletlerin meğer ne kadar gereksiz olduğunu fark ettim ev kullanıcısı için.
15W haliyle bile müthiş bir enerji verimliliği var diğer dizüstülere göre 7W lık versiyonu düşünemiyorum.
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Guest Account 6 ay
ipad daha güçlü sanırım bundan. bence apple, pro harici cihazlarında artık kendi işlemcisine geçmeli.
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Bgood 6 ay
Cihaz tasarımı falan sözüm yokta abi bu cihaz puanları berbat en azından 8250U işlemci kullan zaten 2015 Air modeli aralarında çok performans farkı yok alın bakın bencamarkına ;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıca fiyata bakınca performansı hak etmiyor rezalet bir fiyatlandırma .Bariz bir performans farkı yok ,sizi uçuracak fark yaratacak bir fark yok o fiyata değmez 2015 model alınır durumda halen tabi onada 5 bin TL verirmisiniz bilmem 🤷
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Scorpion28 6 ay Bgood
Kesinlikle katılmıyorum Touch ID ve Retine Ekran diyor. Başlı başına retina ekran bile yeni nesle geçmek için yeterli bir sebep.
Air cihazları her zaman düşük enerjiyi en verimli halde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış sen tutupta Polo Fiesta gibi araçlardan Golf ve Focus gücü bekleyemezsin. Ama bilen bilir Fiesta ve Poloda az yakar çok kaçar tamamen işlevsel araçlar.
Retina ekran ile retina olmayan ekranı yan yana koyduğun zaman 10 sene önceki teknolojiye sahip dersin retinasız ekrana almak istemezsin. Ben sırf retina olayı yüzünden Pro ile Air arasında gidip gidip gelmiştim. Air kullanıcıları yıllardır retina ekranı beklerken, performans farkı neredeyse aynı o yüzden alınmaz demek biraz fazla bir eleştiri. Herşey performans değil, bu cihazın verdiği performansı bu sessizlik bu serinlikte bu düşük tüketim veren tek bir cihaz dahi yok piyasada.
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expressimo 6 ay
Eski core 2 quadlar veya 7200u gibi ama tuzlu.
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berkayhas52 6 ay
İpad Pro 2018 modelin sonuçlarının yanında bu sonuçların bir değeri yok.Apple maclerinde inteli bırakıp kendi işlemcilerine geçecektir.
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