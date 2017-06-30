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Yeni Marvel dizisi Inhumans'ın ilk fragmanı yayınlandı

Marvel, bu sonbaharda başlayacak yeni dizisi Inhumans'ın ilk fragmanını yayınladı. İlk iki bölümü IMAX kameralar ile çekilen dizi ABC kanalı tarafından hazırlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Her yıl çıkardığı yeni filmler ile sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, sinemada yer vermediği eserlerini de televizyon dünyasına taşıyor. Daha önce Agents of S.H.I.E.L.D, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan Marvel, şimdi de sevilen çizgi roman serisi Inhumans'ı dizi haline getiriyor.
Agents of S.H.I.E.L.D. ve iki sezonun ardından iptal edilen Agent Carter'ın da yayınlandığı kanal olan ABC'nin hazırladığı Inhumans, bu sonbaharda izleyiciler ile buluşacak. İlk iki bölümü IMAX kameralar ile çekilen ve ABD'de seçili sinemalarda da gösterilecek Inhumans için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.
Marvel çizgi romanlarında kozmik evrenin önemli bir parçası olan Nainsanlar (Inhumans) özellikle son yıllarda Marvel dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Film hakları Fox'un elinde olan X-Men'i son yıllarda ihmal eden Marvel, bunun yerine Nainsanlar'ı ön plana çıkarmayı seçti.
Nainsanlar Agents of S.H.I.E.L.D dizisinde de önemli bir role sahip ancak Inhumans dizisinde farklı karakterlerin hikayesi anlatılacak. Senaryosunu Scott Buck (Dexter, Iron Fist)'ın kaleme aldığı dizide Dünya dışı bir uygarlık olan Nainsanlar'ın kraliyet ailesinin hikayesi anlatılacak.
Başrollerini Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ken Leung ve Ellen Woglom'ın üstlendiği Inhumans, 26 Eylül'de başlayacak.

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0MG90 2 yıl en beğenilen
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mehmedaltair 2 yıl
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DH Misafiri 2 yıl
Porno parodisi gibi aynı kostümler felaket cw dc dizilerinden de kötü olacak gibi duruyor kral black bolt ne hale gelmiş yazık
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maximus8282 2 yıl
Bana mı ilgi çekici gelmiyor yoksa artık bizim zamanımızdaki gibi süper kahraman filmleri çıkmayacak mı bilmiyorum?
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kadirirdem 2 yıl
Oyuncuları beğenmedim bir Yenilmezler değil.
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PHI 2 yıl
AoS izlediğim için bunu da izleyeceğim ama daha kaliteli daha etkileyici bir fragman beklerdim.
AoS evreniyle bağımlı olacak mı acaba bu dizi? Bunlar dünyaya geldikten sonra Coulson ve ekibinin haberinin olmaması çok saçma olur.
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Infinitum Nihil 2 yıl
IMAX kameralara harcadıkları parayı kostüm ve prodüksiyon tasarımına harcasalarmış keşke. İnanılmaz kalitesiz görünüyor.
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0MG90 2 yıl en beğenilen
Oyunculuk resmen sıfır
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Tr@mmler 2 yıl
Bu ırkın ana gezegeni Attilan, ama olaylar yine bizim dünyamızda cereyan edecek galiba. Kurtulamadılar her hikayeyi buraya bağlamaktan. Vasat bir seri olup kısa sürede rafa kalkacak gibi duruyor. Umarım yanılırım. Inhumans sevdiğim bir seri.
Ayrıca Black Bolt sinirlenince o araba öyle takla atmaz, şehrin yarısının yok olması gerekir. Sesi güzel bi abimizdir çünkü.
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mehmedaltair 2 yıl
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