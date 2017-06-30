Yeni Marvel dizisi Inhumans'ın ilk fragmanı yayınlandı

Her yıl çıkardığı yeni filmler ile sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, sinemada yer vermediği eserlerini de televizyon dünyasına taşıyor. Daha önce Agents of S.H.I.E.L.D, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan Marvel, şimdi de sevilen çizgi roman serisi Inhumans'ı dizi haline getiriyor.

Agents of S.H.I.E.L.D. ve iki sezonun ardından iptal edilen Agent Carter'ın da yayınlandığı kanal olan ABC'nin hazırladığı Inhumans, bu sonbaharda izleyiciler ile buluşacak. İlk iki bölümü IMAX kameralar ile çekilen ve ABD'de seçili sinemalarda da gösterilecek Inhumans için bekleyiş sürerken, diziden ilk uzun fragman yayınlandı.

Marvel çizgi romanlarında kozmik evrenin önemli bir parçası olan Nainsanlar (Inhumans) özellikle son yıllarda Marvel dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Film hakları Fox'un elinde olan X-Men'i son yıllarda ihmal eden Marvel, bunun yerine Nainsanlar'ı ön plana çıkarmayı seçti.

Nainsanlar Agents of S.H.I.E.L.D dizisinde de önemli bir role sahip ancak Inhumans dizisinde farklı karakterlerin hikayesi anlatılacak. Senaryosunu Scott Buck (Dexter, Iron Fist)'ın kaleme aldığı dizide Dünya dışı bir uygarlık olan Nainsanlar'ın kraliyet ailesinin hikayesi anlatılacak.

Başrollerini Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ken Leung ve Ellen Woglom'ın üstlendiği Inhumans, 26 Eylül'de başlayacak.