Yeni Marvel filmi Doctor Strange'den ilk görüntüler

Sevilen çizgi roman kahramanlarını bir bir beyaz perdeye taşıyarak Marvel sinematik evrenini kuran Marvel, bu evreni daha da genişletmeye devam ediyor. Sinematik evrene katılacak yeni isimlerin başında ise, Marvel'in mistik kahramanı Doctor Strange geliyor. Kasım ayında vizyona girecek Doctor Strange filmi için meraklı bekleyiş devam ederken, filmden ilk resmi görüntüler yayınlandı.

Sinemaseverleri Marvel sinematik evreninde bugüne kadar işlenmeyen büyülü bir dünyaya götürecek olan Doctor Strange, geçirdiği kaza sonrası kariyeri sona eren yetenekli ve son derece kibirli bir cerrah olan Stephen Strange'in hikayesini anlatacak. İyileşme umuduyla çıktığı yolculuğunda esrarengiz bir büyücüyle tanışması, Dr. Strange'i kötü güçlere karşı savaşacağı mistik bir dünyanın içine çekecek.

The Exorcism of Emily Rose ve Sinister gibi korku filmleriyle tanınan Scott Derrickson tarafından yönetilecek filmde Doctor Strange'i yıldız oyuncu Benedict Cumberbatch canlandıracak. Filmde Cumberbatch'e Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen, Rachel McAdams ve Michael Stuhlbarg gibi ünlü isimler eşlik edecek.

Filmde Tilda Swinton'ın Doctor Strange'i eğiten yaşlı büyücü The Ancient One'ı, Rachel McAdams'ın ise Strange'in eskiden tanıdığı bir cerrahı oynayacağı biliniyordu. Yayınlanan yeni görüntülerle birlikte paylaşılan bilgilerle birlikte, Mads Mikkelsen'in de filmin kötü adamını canlandıracağı belli oldu. Gerek Marvel sinematik evrenine yeni bir boyut katacak olması, gerekse de oyuncu kadrosuyla dikkat çekici bir yapım olan Doctor Strange, 4 Kasım 2016'da vizyona girecek.

http://www.ew.com/gallery/marvel-doctor-strange-photos/2421953_dr-stephen-strange