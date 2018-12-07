Yeni Microsoft tarayıcısı MacOS platformuna da geliyor

Microsoft’un rekabetçi olamayan Edge tarayıcısının Chromium tabanlı olarak yeniden tasarlanacağı haberleri gündemdeki yerini korurken Mac tarafına da bu gelişmelerden önemli bir pay düşecek.

Yeni dönem başlıyor

İlk kez 2015 yılında kullanıma sunulan Edge tarayıcısının Windows 10 kitlesinin de etkisiyle pazarda önemli bir pay elde etmesi bekleniyordu ancak kullanıcı alışkanlıklarını değiştiremedi. Microsoft da Chrome karşısında zayıf kalan Edge tarayıcısında değişiklik yapma kararı aldı.

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Pek çok tarayıcının temel aldığı Chromium işleme motorunu temel alacak olan yeni Microsoft tarayıcısı 2019 yılının ilk aylarında ön izleme olarak Insider katılımcılarına sunulacak. İlerleyen dönemlerde de nihai kullanıma açılacak.

Microsoft yeni nesil tarayıcısını Mac platformuna da getirmek istediğini belirtti. Yani 16 yıl aradan sonra bir Microsoft tarayıcısı yeniden Mac platformunda kendisine yer bulacak. Hatırlanacağı üzere 2003 yılına kadar Internet Explorer, Mac sistemlerinde varsayılan tarayıcıydı. Mac OS X Panther ile birlikte yerini Safari tarayıcısına bırakmıştı.

Mac için Microsoft tarayıcısının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Ayrıca ön izleme sürümünün Mac tarafına da sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak muhtemelen Windows tarafı ile benzer bir yol haritası izleyecektir.