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Yeni Microsoft tarayıcısı MacOS platformuna da geliyor

Edge tarayıcısından umduğunu bulamayan Microsoft yeni bir projenin startını verdi. Chromium işleme motorunu temel alacak yeni tarayıcı Mac platformuna da gelecek.
5 ay
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9
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un rekabetçi olamayan Edge tarayıcısının Chromium tabanlı olarak yeniden tasarlanacağı haberleri gündemdeki yerini korurken Mac tarafına da bu gelişmelerden önemli bir pay düşecek.  

Yeni dönem başlıyor

İlk kez 2015 yılında kullanıma sunulan Edge tarayıcısının Windows 10 kitlesinin de etkisiyle pazarda önemli bir pay elde etmesi bekleniyordu ancak kullanıcı alışkanlıklarını değiştiremedi. Microsoft da Chrome karşısında zayıf kalan Edge tarayıcısında değişiklik yapma kararı aldı.

Ayrıca Bkz. "Fortnite Creative modu ile kendi haritanızı oluşturun"

Pek çok tarayıcının temel aldığı Chromium işleme motorunu temel alacak olan yeni Microsoft tarayıcısı 2019 yılının ilk aylarında ön izleme olarak Insider katılımcılarına sunulacak. İlerleyen dönemlerde de nihai kullanıma açılacak.

Microsoft yeni nesil tarayıcısını Mac platformuna da getirmek istediğini belirtti. Yani 16 yıl aradan sonra bir Microsoft tarayıcısı yeniden Mac platformunda kendisine yer bulacak. Hatırlanacağı üzere 2003 yılına kadar Internet Explorer, Mac sistemlerinde varsayılan tarayıcıydı. Mac OS X Panther ile birlikte yerini Safari tarayıcısına bırakmıştı.

Mac için Microsoft tarayıcısının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Ayrıca ön izleme sürümünün Mac tarafına da sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak muhtemelen Windows tarafı ile benzer bir yol haritası izleyecektir.

 

https://www.macrumors.com/2018/12/06/microsoft-edge-coming-to-mac/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javaprof 5 ay
Chromium açık kaynak kodludur. Github dan indirip kendi tarayıcınız geliştirebilirsiniz. Ama ticari bir sürüm çıkardığınızda tüm kaynak kodunu paylaşmanız gerekir.
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Sharparrow 5 ay
Oraları hiç kirletmese daha güzel
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mehmetg 5 ay
Yani kısacası ms tarayıcı işinden çekiliyor.
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DarkHellKnightX 5 ay
Google Edge için Youtube'u yavaşlatamaz herhalde artık.
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Lazeran 5 ay
bildiğin chrome işte chromedan daha iyi olursa neden olmasın.
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Infinitum 5 ay
Çok hırslandılar herhalde, Opera'yı falan satın alıp onu da Skype gibi bitirirler diye korkuyorum.
Bayrağı Google'ın alması iyi bir şey değil ama Netscape'e yaptıklarınızı bu piyasa koşullarında mevcut rakiplerinize yapamayacaksınız.
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jasonw 5 ay
Süsleyip süsleyip verimsiz bir tarayıcıyı farklı isimlendirmelerle önüne sürüyorlar tüketicinin.
Masaüstü Tarayıcıda;
Safari = Opera > Chrome
Mobil ;
Safari > Samsung > Opera > Chrome
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Whippoorwill 5 ay
Mobilde bir numara Samsung Internet Browser.
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sertacaygun 5 ay jasonw
Hocam iyi de bir cihazlarım arasında şifre, kredi kartı, yerimi senkronizasyonunu nasıl yapacağız? Chrome tek başına yeterli geliyor bana. Opera, Chromium'a geçtiğinden beri deniyorum, bir şeyler eksik geliyor hep.
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