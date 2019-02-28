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Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu

Art arda gelen başarısız filmlerin ardından eleştirilerin odağı haline gelen DC sinematik evreni, Aquaman filmiyle tekrar hayat bulmuştu. Warner Bros, yeni filmin vizyon tarihini de şimdiden belirledi
2 ay
5,1b
1
10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Aquaman filminin gişede yakaladığı inanılmaz başarıdan oldukça memnun kalan Warner Bros, bildiğiniz gibi ikinci bir film için çalışmalara hemen başlamıştı. Bugün The Hollywood Reporter tarafından yapılan göre yeni filmin vizyon tarihi bile şimdiden belli oldu. Buna göre Aquaman 2, 16 Aralık 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Sevilen aktör Jason Momoa yeni Aquaman filminde elbette tekrar Arthur Curry karakterini canlandıracak. Ayrıca ilk filmin yönetmeni James Wan'ın Aquaman 2'nin yapımcılığını üstleneceği belirtilmiş. Ancak Wan, yönetmenlik için henüz Warner Bros ile anlaşmaya varmamış gibi görünüyor. Son olarak ilk filmin senaryosunu kaleme alan David Leslie Johnson-McGoldrick yine senaristlik koltuğunda oturuyor olacak.

Ayrıca Bkz. "Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench"
Geçtiğimiz aralık ayında vizyona giren Aquaman, kısa sürede yakaladığı inanılmaz gişe başarısı ve eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Aquaman, dünya genelinde elde ettiği 1.1 milyar dolarlık gişe hasılatıyla şu anda DC tarihinin en çok para kazandıran filmi konumunda. Christopher Nolan'ın The Dark Knight filmlerinin de önünde bulunuyor.

Warner Bros, ayrıca Aquaman evreninde geçen bir spin-off filmi için de hazırlıklara başlamıştı. The Trench isimli yapım söylenenlere göre bir korku filmi olacak. Aquaman dünyasındaki vahşi Trench yaratıklarını konu alacak olan The Trench'in oyuncu kadrosu veya yönetmeni şu an için belli değil.  

https://screenrant.com/aquaman-2-release-date/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
Yuh! Daha 2019’dayız zaten aralıktaymış 2023 de ona sen. 4 yıl sonraya kim öle kim kala. Marvel 4 yılda (2008-2012) sinematik evrenin ilk safhasını (Iron Man + Hulk + Kaptan Amerika + Thor + Avengers) tamamlamıştı.
Yuh! Daha 2019’dayız zaten aralıktaymış 2023 de ona sen. 4 yıl sonraya kim öle kim kala. Marvel 4 yılda (2008-2012) sinematik evrenin ilk safhasını (Iron Man +...
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Sipihrz 2 ay
Aquaman'in de suyu çıktı detirtmezler umarım.
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Dodge 1 ay
Ilk film bana gore ortalamanin uzerindeydi.Birkac yapim daha gormek isterim ama gelecek film umarim ilk film kadar izlenesi olur.
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G1903K 1 ay yeni yorumcu
Dün gece izledim ilk filmi. Abartılacak bir yanı yok.
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oly1786 2 ay
ilk filmde, suyun altında koca denizaltını kaldırıp, okyanusu jet hızla geçtikten sonra Sicilya'dan karşısındaki sıçan adasına pancar motorlu balıkçı tekne ile geçişini görünce ben uyudum.
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Deswaaa 2 ay
Efsane film di
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V4LKyR 2 ay
Daha birincisini izlemedik, bu ne hız?
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Glorfindel1907 2 ay V4LKyR
İzleme zaten, Tavsiyem 2022 aralık ayında izlemen yönünde olur
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Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
Yuh! Daha 2019’dayız zaten aralıktaymış 2023 de ona sen. 4 yıl sonraya kim öle kim kala. Marvel 4 yılda (2008-2012) sinematik evrenin ilk safhasını (Iron Man + Hulk + Kaptan Amerika + Thor + Avengers) tamamlamıştı.
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Sipihrz 2 ay
Aquaman'in de suyu çıktı detirtmezler umarım.
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film, sinema ve
8 etiket daha warner bros dc sinematik evreni warner bros. aquaman aquaman 2 Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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