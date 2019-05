Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu

Ayrıca Bkz.

Aquaman filminin gişede yakaladığı inanılmaz başarıdan oldukça memnun kalan Warner Bros, bildiğiniz gibi ikinci bir film için çalışmalara hemen başlamıştı. Bugün The Hollywood Reporter tarafından yapılan göre yeni filmin vizyon tarihi bile şimdiden belli oldu. Buna göre Aquaman 2, 16 Aralık 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.Sevilen aktör Jason Momoa yeni Aquaman filminde elbette tekrar Arthur Curry karakterini canlandıracak. Ayrıca ilk filmin yönetmeni James Wan'ın Aquaman 2'nin yapımcılığını üstleneceği belirtilmiş. Ancak Wan, yönetmenlik için henüz Warner Bros ile anlaşmaya varmamış gibi görünüyor. Son olarak ilk filmin senaryosunu kaleme alan David Leslie Johnson-McGoldrick yine senaristlik koltuğunda oturuyor olacak.Geçtiğimiz aralık ayında vizyona giren Aquaman, kısa sürede yakaladığı inanılmaz gişe başarısı ve eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla adından çokça söz ettirmeyi başarmıştı. Aquaman, dünya genelinde elde ettiği 1.1 milyar dolarlık gişe hasılatıyla şu anda DC tarihinin en çok para kazandıran filmi konumunda. Christopher Nolan'ın The Dark Knight filmlerinin de önünde bulunuyor.Warner Bros, ayrıca Aquaman evreninde geçen bir spin-off filmi için de hazırlıklara başlamıştı. The Trench isimli yapım söylenenlere göre bir korku filmi olacak. Aquaman dünyasındaki vahşi Trench yaratıklarını konu alacak olan The Trench'in oyuncu kadrosu veya yönetmeni şu an için belli değil.