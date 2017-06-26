Yeni Mumya filmi The Mummy gişede çakıldı

Korku sinemasının unutulmaz karakterlerini beyaz perdeye geri döndürerek kendi sinematik evrenini kurmaya çalışan Universal, bu filmlerin ilki olan Mumya (The Mummy)'i bu ayın başında vizyona soktu. Başrolünü yıldız oyuncu Tom Cruise'ün üstlendiği film, dünya genelinde yapılan tanıtım kampanyasına rağmen sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görmedi.

The Mummy, özellikle ABD'de beklentilerin çok altında kaldı. 125 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen Mumya filminin ABD'deki gişe hasılatı 68 milyon dolarda kaldı. ABD dışındaki sinemaseverler ise filme biraz daha sıcak yaklaştı. Kuzey Amerika dışında 273 milyon dolar hasılat yapan filmin toplam hasılatı gün itibariyle 342 milyon dolarda.

Sıradan bir film için bu rakam çok kötü olmayabilir ancak söz konusu The Mummy gibi büyük bütçeli bir film olduğunda bu rakam büyük bir hayal kırıklığı olarak görülüyor. Zira 125 milyon dolarlık yapım bütçesi ile çekilen The Mummy'nin tanıtım masrafları ile birlikte Universal'a 345 milyon dolara mâl olduğu söyleniyor.

Sonuç olarak Universal'ın Dark Universe'in ilk filmi olan The Mummy yüzünden kayda değer zarara uğraması bekleniyor. Analistlere göre film gişedeki yolculuğunu dünya genelinde 375 milyon dolar hasılat ile tamamlayacak. Ne var ki bu paranın tamamı Universal'a gitmeyecek. Stüdyonun bilet satışlarından elde edeceği gelirin yaklaşık 250 milyon dolar olacağı söyleniyor. Filmin toplam maliyetinin 345 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, Universal yeni Mumya filminden 95 milyon dolar zarar edecek gibi görünüyor.

Şimdi Hollywood'da asıl merak edilen konu bu hayal kırıklığının Dark Universe'i nasıl etkileyeceği. The Mummy ile temelleri atılan Dark Universe'in Dracula, Frankenstein, Jekyll ve Görünmez Adam gibi efsane karakterleri bir araya getirmesi bekleniyor. Universal henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmasa da stüdyonun bu evrenden kolay kolay vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor.

Zira The Mummy'nin başarısızlığına rağmen bu yeni sinematik evren son derece büyük potansiyele sahip. Son derece popüler karakterleri bir araya getirecek bu sinematik evren için şimdiden Johnny Depp, Javier Bardem ve Russel Crowe gibi ünlü isimler ile anlaşılmış durumda.

Dark Universe'in ikinci filmi Bride of Frankenstein, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek. Yönetmenliğini Bill Condon'ın üstlendiği filmde Frankenstein'ın Gelini'ni canlandırması için yıldız oyuncu Angelina Jolie'nin adı geçiyor. Filmde Frankenstein'ın canavarını ise Javier Bardem canlandıracak.

http://theplaylist.net/mummy-projected-lose-95-million-20170620/