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Yeni Mumya filmi The Mummy gişede çakıldı

Bu ayın başında vizyona giren yeni Mumya filmi The Mummy, gişede beklentilerin altında kaldı. Filmin bu başarısızlığının ardından Dark Universe'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,3b
1
64
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku sinemasının unutulmaz karakterlerini beyaz perdeye geri döndürerek kendi sinematik evrenini kurmaya çalışan Universal, bu filmlerin ilki olan Mumya (The Mummy)'i bu ayın başında vizyona soktu. Başrolünü yıldız oyuncu Tom Cruise'ün üstlendiği film, dünya genelinde yapılan tanıtım kampanyasına rağmen sinemaseverlerden beklenen ilgiyi görmedi.
The Mummy, özellikle ABD'de beklentilerin çok altında kaldı. 125 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen Mumya filminin ABD'deki gişe hasılatı 68 milyon dolarda kaldı. ABD dışındaki sinemaseverler ise filme biraz daha sıcak yaklaştı. Kuzey Amerika dışında 273 milyon dolar hasılat yapan filmin toplam hasılatı gün itibariyle 342 milyon dolarda.
Sıradan bir film için bu rakam çok kötü olmayabilir ancak söz konusu The Mummy gibi büyük bütçeli bir film olduğunda bu rakam büyük bir hayal kırıklığı olarak görülüyor. Zira 125 milyon dolarlık yapım bütçesi ile çekilen The Mummy'nin tanıtım masrafları ile birlikte Universal'a 345 milyon dolara mâl olduğu söyleniyor.
Sonuç olarak Universal'ın Dark Universe'in ilk filmi olan The Mummy yüzünden kayda değer zarara uğraması bekleniyor. Analistlere göre film gişedeki yolculuğunu dünya genelinde 375 milyon dolar hasılat ile tamamlayacak. Ne var ki bu paranın tamamı Universal'a gitmeyecek. Stüdyonun bilet satışlarından elde edeceği gelirin yaklaşık 250 milyon dolar olacağı söyleniyor. Filmin toplam maliyetinin 345 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, Universal yeni Mumya filminden 95 milyon dolar zarar edecek gibi görünüyor.
Şimdi Hollywood'da asıl merak edilen konu bu hayal kırıklığının Dark Universe'i nasıl etkileyeceği. The Mummy ile temelleri atılan Dark Universe'in Dracula, Frankenstein, Jekyll ve Görünmez Adam gibi efsane karakterleri bir araya getirmesi bekleniyor. Universal henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmasa da stüdyonun bu evrenden kolay kolay vazgeçmeyeceği tahmin ediliyor.
Zira The Mummy'nin başarısızlığına rağmen bu yeni sinematik evren son derece büyük potansiyele sahip. Son derece popüler karakterleri bir araya getirecek bu sinematik evren için şimdiden Johnny Depp, Javier Bardem ve Russel Crowe gibi ünlü isimler ile anlaşılmış durumda.
Dark Universe'in ikinci filmi Bride of Frankenstein, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek. Yönetmenliğini Bill Condon'ın üstlendiği filmde Frankenstein'ın Gelini'ni canlandırması için yıldız oyuncu Angelina Jolie'nin adı geçiyor. Filmde Frankenstein'ın canavarını ise Javier Bardem canlandıracak.

http://theplaylist.net/mummy-projected-lose-95-million-20170620/ Yorum Yaz
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1 Yanıt Yanıtla +60
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OyunDelisi 2 yıl
Kesinlikle izlemeyin tam bir hayal kırıklığı.
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MustafaC53 2 yıl
Yav arkadaş ben 1000 kere dedim, kadından bölüm sonu canavarı olmaz diye.
Koyucaksın oraya joker performansında bi mummayı bak gör gişeyi. Millet filmin sonunu merak etsin.
Ama herkez biliyor ki o kadın mumyayı filmin sonunda paket edecekler hepsi bu.
Yav arkadaş ben 1000 kere dedim, kadından bölüm sonu canavarı olmaz diye.Koyucaksın oraya joker performansında bi mummayı bak gör gişeyi. Millet filmin son...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Eski filmler ne kadar güzeldiyse bu da bir o kadar kötü. O yüzden gitmeyenler bir şey kaçırmadılar. Ve hatta boşuna zaman kaybı yaşamadılar. O yüzden gitmeyenler kendilerini şanslı sayabilirler.
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X kare 11 ay
Darısı yeni cekilecek predator ve spawn filmlerinin başına.
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El Prezidente 11 ay
bakalım top gun 2 napcak. tom kruz 2. vurgunu yaşamasa bari
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toledo55 11 ay
eskisi çok daha güzeldi
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DH Misafiri 11 ay
Bence harika bir filmdi ve ben gişede iyi şeyler başardı sanıyordum, ilgi gördü. Ben beğendim müthişti bence. Öneririm izleyin
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BekirTemel 2 yıl
Anlam veremediğim bir filmdi
hakkını bulmuş
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-Bane 2 yıl
İyi ki izlememişim, aklımda her zamanki eski hali ile kalsın mumya serisi.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Bizim bildiğimiz şu The Mummy'le alakası yok galiba hani şu akrepli felan olan.
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Holy Templar 2 yıl
Zaten siyah kızdan belliydi kötü olacağı, tom cruise genelde iyi filmleri seçerdi ama bunu niye böyle yaptı acaba? Edge of tomorrow hazırlık aşamasındaykem kötü yapmış.
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drjacob 2 yıl
1. film efsaneydi
şu : sinematurk.com/...
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