Yeni Nesil Mac'ler daha güçlü grafik birimlerine kavuşuyor (?)

Apple'ın yakın zamanda güncellediği, yekpare kasalı, Mac Mini; Mac'lerin ATI'nin 5000 serisi grafik işlemcileri ve Nvidia'nın ilk Fermi'si GTX 480 ile geleceğinin haberini veriyor.

Mac Mini için 15 Haziran'da yayınlanan Mac OS X 10.6.4'ün son derlemesinde yer alan bazı grafik sürücüleri, Apple'ın gelecek nesil Mac'lerde (Mac Pro ve iMac gibi) ATI ve Nvidia'nın daha güçlü grafik işlemcilerine yer vereceğini gösteriyor. Sistemin sürücü bölümünde Nvidia cephesinden GeForce GTX 480 belirtilirken, ATI'nin özel bir grafik işlemcisinin yerine sadece 5000 serisi grafik işlemcilerine işaret edilmiş.