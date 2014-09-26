Yeni Nexus akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen görseller internete sızdırıldı





Google'ın Android L işletim sistemi ile birlikte piyasaya süreceği yeni Nexus cihazları merakla beklenirken, zaman zaman bazı sızıntılar gündemi meşgul ediyor. Son olarak Nexus akıllı telefonuna ait olduğu belirtilen bir görsel internete sızdırıldı.





Nexus 6 veya Nexus X şeklinde isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon Motorola tarafından üretilecek ve Shamu kod adı ile geliştiriliyor. 5.9 inçlik Full HD/2K ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın sızan görselinde bir prototip arka profilden LG G3 ile yanyana görülüyor. Cihazın arka kısmında Motorola simgesi göze çarpıyor.





5.5 inçlik LG G3 dolayısıyla cihazın ekranının 5.9 inç olduğu ihtimali güçlenirken, Snapdragon 805 yongaseti, 12MP/13MP çözünürlükte kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM gibi iddialı özelliklerin yer alacağı ifade ediliyor.





Google'ın yeni Nexus cihazlarını Ekim ortalarında lanse etmesi bekleniyor. Ardından Ekim sonunda da Android L işletim sisteminin Nexus cihazları için dağıtımına başlanacak. Amiral gemi modellerinin ise Kasım itibariyle güncelleme almaya başlaması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Shamu--Nexus-X-photographed-next-to-LGs-G3_id61076