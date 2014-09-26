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Yeni Nexus akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen görseller internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen görseller internete sızdırıldı

Google'ın Android L işletim sistemi ile birlikte piyasaya süreceği yeni Nexus cihazları merakla beklenirken, zaman zaman bazı sızıntılar gündemi meşgul ediyor. Son olarak Nexus akıllı telefonuna ait olduğu belirtilen bir görsel internete sızdırıldı.

Nexus 6 veya Nexus X şeklinde isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon Motorola tarafından üretilecek ve Shamu kod adı ile geliştiriliyor. 5.9 inçlik Full HD/2K ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın sızan görselinde bir prototip arka profilden LG G3 ile yanyana görülüyor. Cihazın arka kısmında Motorola simgesi göze çarpıyor. 

5.5 inçlik LG G3 dolayısıyla cihazın ekranının 5.9 inç olduğu ihtimali güçlenirken, Snapdragon 805 yongaseti, 12MP/13MP çözünürlükte kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM gibi iddialı özelliklerin yer alacağı ifade ediliyor. 

Google'ın yeni Nexus cihazlarını Ekim ortalarında lanse etmesi bekleniyor. Ardından Ekim sonunda da Android L işletim sisteminin Nexus cihazları için dağıtımına başlanacak. Amiral gemi modellerinin ise Kasım itibariyle güncelleme almaya başlaması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Shamu--Nexus-X-photographed-next-to-LGs-G3_id61076 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 4 yıl
Arka kapak lastik mi?
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TEKİN 1881 4 yıl
Ekran 4k olmalıydı. Boyut 5.2 inç yeterli olurdu. Ne bu büyüklük aşkı.
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system_25 4 yıl
Buna özel cep lazım.
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Lightr 4 yıl
Ekran fazla büyük olmuş en azından 5.2 olabilirdi
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depeche35 4 yıl
Motorloa olursa , Nexus 6 Türkiyede satışa çıkmaz ki ! Gerçi Lenovo satın aldı Motorola'yı......
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Masquerade89 4 yıl
ekranı neden bu kadar büyültmüşler acaba
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Batuist 4 yıl
telefon değil tablet olmuş bu.. nexus 7yi 7" yaparlar artık. nede olsa insan elide sürekli büyüdüğünden telefonlarda büyüyor..
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Mr. Jingles 4 yıl
S805 ile gelirse cihaz çöp. 64-bit işlemcilere geçildi artık. Yarın öbür gün işletim sistemi de 64-bit donanımlara göre optimize edilecek ve optimize edildiğinde de bu cihaz çuvallayacak. Umarım Google böyle bir hata yapmaz. 64-bit ve FHD ekranla gelsin üzerindeki saf Android ile performansın kralını sunar.
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MysticRhyme 4 yıl
2k ekran koyup işlemciyi yenileyip bide iyi olmayan pil i geliştirmeleri lazım artık yoksa Nexus cazibesi kalmıyor
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crazy585858 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
S805 ile gelirse cihaz çöp. 64-bit işlemcilere geçildi artık. Yarın öbür gün işletim sistemi de 64-bit donanımlara göre optimize edilecek ve optimize edildiğinde de bu cihaz çuvallayacak. Umarım Google böyle bir hata yapmaz. 64-bit ve FHD ekranla gelsin üzerindeki saf Android ile performansın kralını sunar.

snapdragon 615 i saymayın amiral gemilerinden bahsedersek kim geçti neye geçti hocam ? bu adamlar üretilmiş olan 805leri 808 leri daha ellerinden çıkarmadan 810 falan sürmezler piyasaya.. hatta s805ac/ab s808ac/ab çıkarırlar sony de işlemci yeniledik diyerek 6 ayda bir 4 tane telefon çıkarır bunlardan
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El_domingo 4 yıl
eger 64 bit ıslemciyle gelmeyecekse hakkaten cop...
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TEKİN 1881 4 yıl El_domingo
El_domingo
eger 64 bit ıslemciyle gelmeyecekse hakkaten cop...

Aynen öyle olmalı nexus 6 bomba gibi bir yenilikle gelmeli.
Bu olmazsa bari pil sorununa, şarj sorununa bir çözüm bulmalılar.
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DownClock01 4 yıl
15" telefon yapın hıyartolar.
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Nymphadora 4 yıl
6" nedir cidden üzerinde yemek yerken nette mi gezineceğiz sanki
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Booker DeWitt 4 yıl
Yeni Nexus telefon Sanpdragon 810 ile çıkmazsa yüzyılın saçmalığı olur.
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