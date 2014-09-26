Yeni Nexus akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen görseller internete sızdırıldı

Haber Editörü
Google'ın Android L işletim sistemi ile birlikte piyasaya süreceği yeni Nexus cihazları merakla beklenirken, zaman zaman bazı sızıntılar gündemi meşgul ediyor. Son olarak Nexus akıllı telefonuna ait olduğu belirtilen bir görsel internete sızdırıldı.
Nexus 6 veya Nexus X şeklinde isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon Motorola tarafından üretilecek ve Shamu kod adı ile geliştiriliyor. 5.9 inçlik Full HD/2K ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın sızan görselinde bir prototip arka profilden LG G3 ile yanyana görülüyor. Cihazın arka kısmında Motorola simgesi göze çarpıyor.
5.5 inçlik LG G3 dolayısıyla cihazın ekranının 5.9 inç olduğu ihtimali güçlenirken, Snapdragon 805 yongaseti, 12MP/13MP çözünürlükte kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM gibi iddialı özelliklerin yer alacağı ifade ediliyor.
Google'ın yeni Nexus cihazlarını Ekim ortalarında lanse etmesi bekleniyor. Ardından Ekim sonunda da Android L işletim sisteminin Nexus cihazları için dağıtımına başlanacak. Amiral gemi modellerinin ise Kasım itibariyle güncelleme almaya başlaması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Motorola-Shamu--Nexus-X-photographed-next-to-LGs-G3_id61076 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
snapdragon 615 i saymayın amiral gemilerinden bahsedersek kim geçti neye geçti hocam ? bu adamlar üretilmiş olan 805leri 808 leri daha ellerinden çıkarmadan 810 falan sürmezler piyasaya.. hatta s805ac/ab s808ac/ab çıkarırlar sony de işlemci yeniledik diyerek 6 ayda bir 4 tane telefon çıkarır bunlardan
Aynen öyle olmalı nexus 6 bomba gibi bir yenilikle gelmeli.
Bu olmazsa bari pil sorununa, şarj sorununa bir çözüm bulmalılar.