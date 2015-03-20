Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Yeni Nexus telefonu LG üretecek"

4 yıl
5,7b
1
41
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Google 28/29 Mayıs tarihlerinde I/O 2015 etkinliğini düzenlemeye hazırlanırken etkinlikte yeni Android sürümünün de tanıtılması bekleniyor. Ancak etkinlik bununla sınırlı kalmayacak aynı zamanda teknoloji devinin yeni Nexus cihazı için hangi şirket ile işbirliğine gideceğini açıklaması da büyük önem taşıyor.

Son Nexus cihazı Motorola üretirken LG'de Nexus 4 ve Nexus 5 gibi başarılı modellere imzasını atmıştı. Daha önce Nexus model için Huawei iddialarından da sıkça söz edilse de Çin'li üretici tablet konusunda sorumluluğu üstlenebileceği söyleniyor. Akıllı telefon için ise LG ile kod adı N000 olan yeni model için çalışmalara başladığı da söylentiler arasında.
LG'nin daha önceki Nexus modellerinde başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz, bunun dışında yeni modelin global anlamda satışını yapabilecek ve Nexus markasına yakın bir isim olacak şirketlerin de başında gelen LG bir sonraki cihazı da üreterek seriyi yeniden kendisi ile özdeşleştirebilir. İddiaların kaynağı Kore'de ki etoday.co.kr olurken doğruluklarını görmek için ise yaklaşık 2 ay beklemek gerekecek.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kesbi 4 yıl en beğenilen
"başarıya attığını söylemek" ?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Hirotaro 3 yıl
Şu telefon sektöründe bir Lg yi birde samsungu kullanmadim ( Ericsson,SE,alcatel,nokia,lenovo,motorola,siemens,htc kullandim) yani sira geldi Lg ye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StackOverflow 3 yıl
Nexus 5 kullanıyorum. Tek sıkıntısı şarj. Keşke g2 deki gibi 3000 mah batarya yapsalarmis diyorum. Yeni nexus u da kesinlikle alırım. Google bence Motorola dan memnun kalmadı. LG ye dönüş yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firtilli 3 yıl
ekrani 6 inc yapmasinlar da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Nexus 5'in tek sıkıntısı var, o da bataryası. İlla 3000 mAh bataryası olmasına gerek yok fakat 2700 mAh olarak çıkabilirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nexus14 4 yıl
LG güzel telefon üretiyo ama 2 senedir google ı kazıklıyo N4 de Optimus G yi çıkardı N5 te G2 yi ve kesin LG lerin birkaç özelliği iyi oluyo bence huawei çikartsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
varevolverine 4 yıl
Bunun üstüne Nexus tanımam, severek kullandığım telefonlardan biri:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 4 yıl
Nexus 5in 3000-3500 mah pilli guncel işlemcili ve en azından gündüzleri g2 kadar çekebilen bi kamerası olan versiyonunu yapsalar...

Çok şey mi istiyorum?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 4 yıl
Yani 6 inc hataydı. Ama boyutları o kadarda büyük değil yani. Google droid maxx kasasına güncel donanınları koyup nexus diye satsa çok daha başarılı olurdu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar uzun sureler nexus 5 kullandim ve ardindan iphone, xperia z3, note3 gibi cihazlar kullandim. Ve suan da da lg g2 kullaniyorum. Hic biri nexus 5 in verdigi kullanim kolaylgini vermiyor. Keske satmasaydim diyorum. Cok guzel bir telefondu fakat pil omru icin satmistim. Yeni nesil nexus u da lg nin uretecegini duymak iyi oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Gecmis deneyimimden dolayi LG telefonlarina karsi adeta dusman olmustum. Bir zamanlarki amiral gemisi olan optimus 3d yi kullandim ve bende cok olumsuz etki yaratmisti. Bir sure LG dizayn konusunda cok yetersiz kaliyordu... LG ilk nexus 4 modelini yapinca da temkinle yaklasmistim. Ta ki nexus 5 e kadar. Resmen dizaynina hayran kaldim. amma velakin o da eskidi. Motorolla nexus konusunda basarisiz bir dizayn anlayisi yurutuyor. Ayrica 5 inclik telefon beklentilerini 6 inchlik nexus 6 karsilamiyor. LG bir daha yapsa ve ayni basariyi yakalarsa tum on yargilarimi cope atarim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5652 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, yeni ve
2 etiket daha nexus lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9, Galaxy S6 ve Edge fiyatları ve Vestel vergisi gerçekleri özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim