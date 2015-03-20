"Yeni Nexus telefonu LG üretecek"

Google 28/29 Mayıs tarihlerinde I/O 2015 etkinliğini düzenlemeye hazırlanırken etkinlikte yeni Android sürümünün de tanıtılması bekleniyor. Ancak etkinlik bununla sınırlı kalmayacak aynı zamanda teknoloji devinin yeni Nexus cihazı için hangi şirket ile işbirliğine gideceğini açıklaması da büyük önem taşıyor.

Son Nexus cihazı Motorola üretirken LG'de Nexus 4 ve Nexus 5 gibi başarılı modellere imzasını atmıştı. Daha önce Nexus model için Huawei iddialarından da sıkça söz edilse de Çin'li üretici tablet konusunda sorumluluğu üstlenebileceği söyleniyor. Akıllı telefon için ise LG ile kod adı N000 olan yeni model için çalışmalara başladığı da söylentiler arasında.

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LG'nin daha önceki Nexus modellerinde başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz, bunun dışında yeni modelin global anlamda satışını yapabilecek ve Nexus markasına yakın bir isim olacak şirketlerin de başında gelen LG bir sonraki cihazı da üreterek seriyi yeniden kendisi ile özdeşleştirebilir. İddiaların kaynağı Kore'de ki etoday.co.kr olurken doğruluklarını görmek için ise yaklaşık 2 ay beklemek gerekecek.