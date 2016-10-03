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Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü

Akıllı telefon pazarında yeniden eski günlere dönüş hazırlığında olan Nokia, yeni modelleri için nihai sürece girmiş durumda. Benchmark skorları da bunu gösteriyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü

Yıllar önce mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satan ve akıllı telefon pazarından elini eteğini çeken Finlandiyalı Nokia, büyük bir geri dönüşe hazırlanıyor. Nokia isim hakkını satın alan HMD Global ile ortak olarak üretilecek cihazlar benchmark testlerine düşmeye başladı.

GeekBench üzerinde ortaya çıkan Nokia D1C adındaki prototip, orta seviye bir donanım taşıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden ve Adreno 505 grafik biriminden oluşan Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği telefonda 3GB RAM yer alıyor. Bunun haricinde telefonda ne tür özellikler olacak şimdilik karanlıkta.

Üretimi Foxconn’a yaptıracak Nokia, Microsoft ile olan anlaşması gereği akıllı telefonlarda doğrudan kendi markasını kullanamıyor. Bu bakımdan çok yeni bir girişim olan Finlandiyalı HMD Global, isim hakkını Microsoft’tan satın aldı. Nokia ise tasarım ve danışmanlık gibi konularda HMD Global ile çalışacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A8 2016 duyuruldu"

Bu yılın sonlarında doğru Nokia markası taşıyan iki Android cihazının piyasada olması bekleniyor. Amiral gemisi olacak modelde ses getirecek grafen tabanlı kamera teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Daha önce de kamera tarafında çok başarılı olan Nokia telefonları, pazara geri dönerken çok daha gelişmiş bir çözüm ile bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmayacak.

İkinci modelin ise üst seviyeye hitap etmesi bekleniyor. Ortaya çıkan D1C kod adlı cihaz ise orta seviyeye yönelik olarak hazırlanmış. Muhtemelen bu iki modelden önce veya sonra D1C cihazının piyasaya çıktığını göreceğiz. Nokia’nın göreceği ilgi sonrasında akıllı telefon pazarındaki stratejileri büyük oranda belirginleşmiş olacak. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/10/nokia-d1c-makes-appearance-geekbench.html Yorum Yaz
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Das Boot 2 yıl en beğenilen
Keşle Symbian'ı ya da Meego'yu ya da yeni bir işlerim sistemi geliştirip piyasaya çıksalar. Açıkçası Android işletim sistemiyle gelmesi beni hiç heyecanlandırmıyor. Üç aşağı beş yukarı nasıl bir şey olacağı belli.
Keşle Symbian'ı ya da Meego'yu ya da yeni bir işlerim sistemi geliştirip piyasaya çıksalar. Açıkçası Android işletim sistemiyle gelmesi beni hiç heyecanlandırm...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 2 yıl
nokia şu an android telefon çıkarması en doğrusu. buna eskiden olduğu gibi iyi bir reklam yaparsa büyük çıkış yakalar ismiyle ilk 5e girer rahat. androidle devam ederken yavaş yavaş kendi sistemini tanıtır. insanlar artık yeni arayışlara girdi. ios android artık tıkandı. tahminimce nokia da böyle düşünüyordur. nokiadan bilmiyorum ama umutluyum
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Zampara1234 2 yıl
Android ve Ios pazarı çoktan aldılar. Bundan sonra yapabilecek hicbir şey yok. Çünkü bir başka işletim sisteminin 3.parti yazılım üreticilerinden destek alma şansı yok.
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Bumin_Han 2 yıl
hadi bakalim efsane yeniden efsane ol )
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shadowtr 2 yıl
Multimedyası güzel bir telefon çıkartırlarsa çok satar.
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StaatSanWalt 2 yıl
Bundan yaklasik 4-5 sene once android yeni yeni gelismeye basladigi zamanlar nokia'nin saglamligi ile android'in gucu birlesss ne guzel olur direk gider alirim diye dusunuyordum ama o zamanlar windows ile symbian'da israr ettiler simdi nokia'nin geldigi nokta ortada, bu saatten sonra android telefon cikarsan ne olur cikarmasan ne olur o tren kacti bir kere.
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RaptorFX 2 yıl
Snapdragon 430 3gb ram için 700-800e tav olanlar Vestelin v3 5570 spandragon 652 2gb ramli modelinden haberdar değil sanırım.
Vesteli sevmem ama böyle bir telefon var ve 750tl civarı. Bilin istedim.
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maskot87 2 yıl
yeni bir telefonun nokia tarafından üretilmesi piyasada itibar almak için olabilir.
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abrenax 2 yıl
Yeni bir çöp mü geliyor?
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nightsoldier 2 yıl
Guncelleme destegi iyi olursa tutar. Zira nokia markasinin algisi bir baska insanlar uzerinde.

Musteri hizmetleri, guncelleme destegi, kalite ve iyi fiyat. Ama batarkenki yaptigi hataya dusmemesi gerek. Yani kamerada megapiksel yukseltip yeni bir modelmis gibi piyasaya surmeden bahsediyorum.

Kameranin uzerinde duup, geri kalani cop yaparsa hic ugrasmasin.
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Arapkahvesi 2 yıl
Umarım Nokia'nın sahipleri buradaki yorumları okuyup gaza gelmez acdbfjckvk
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3arbar 2 yıl
o değilde nokia ların malzeme kalitesi çok iyidi aga
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Somberlain 2 yıl
Nokia tamamen unutulmak istiyor anlaşılan. Android'lerin tümüne yakını aynı ve sıkıcı.
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damn2u 2 yıl
Snapdragon 430 giriş seviyesi bir işlemci olduğu için bench sonuçlarına takılmamak gerek. 720P ekran, güçlü pil ve uygun fiyatla gelirse tercih sebebi olacaktır.
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