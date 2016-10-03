Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü

Yıllar önce mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satan ve akıllı telefon pazarından elini eteğini çeken Finlandiyalı Nokia, büyük bir geri dönüşe hazırlanıyor. Nokia isim hakkını satın alan HMD Global ile ortak olarak üretilecek cihazlar benchmark testlerine düşmeye başladı.

GeekBench üzerinde ortaya çıkan Nokia D1C adındaki prototip, orta seviye bir donanım taşıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden ve Adreno 505 grafik biriminden oluşan Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği telefonda 3GB RAM yer alıyor. Bunun haricinde telefonda ne tür özellikler olacak şimdilik karanlıkta.

Üretimi Foxconn’a yaptıracak Nokia, Microsoft ile olan anlaşması gereği akıllı telefonlarda doğrudan kendi markasını kullanamıyor. Bu bakımdan çok yeni bir girişim olan Finlandiyalı HMD Global, isim hakkını Microsoft’tan satın aldı. Nokia ise tasarım ve danışmanlık gibi konularda HMD Global ile çalışacak.

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Bu yılın sonlarında doğru Nokia markası taşıyan iki Android cihazının piyasada olması bekleniyor. Amiral gemisi olacak modelde ses getirecek grafen tabanlı kamera teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Daha önce de kamera tarafında çok başarılı olan Nokia telefonları, pazara geri dönerken çok daha gelişmiş bir çözüm ile bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmayacak.

İkinci modelin ise üst seviyeye hitap etmesi bekleniyor. Ortaya çıkan D1C kod adlı cihaz ise orta seviyeye yönelik olarak hazırlanmış. Muhtemelen bu iki modelden önce veya sonra D1C cihazının piyasaya çıktığını göreceğiz. Nokia’nın göreceği ilgi sonrasında akıllı telefon pazarındaki stratejileri büyük oranda belirginleşmiş olacak.