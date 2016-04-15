Yeni Örümcek-Adam filmi şekillenmeye başladı

Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından biri olan Örümcek-Adam, son yıllarda beyaz perdede istediği ilgiyi göremedi. Sam Raimi'nin yönettiği üç filmin ardından seriyi sıfırlama kararı alan Sony, bu yeni filmler ile istediği sonuçları alamadı. Gişede yaşanan bu hüsranın ardından Örümcek-Adam serisini yenilemek için arayışta olan Sony, çareyi Marvel ile anlaşmakta buldu.

Sony ve Marvel arasında geçtiğimiz yıl imzalanan dev anlaşma ile birlikte, Örümcek-Adam da Marvel sinematik evreninin bir parçası haline geldi. Bunun karşılığında Marvel de Sony'nin yeni bir Örümcek-Adam serisi başlatmasına yardımcı olmayı kabul etti. İki dev stüdyonun ortaklığıyla çekilecek bu yeni Örümcek-Adam filmi hakkında bilinenler şu ana kadar oldukça kısıtlı olsa da, Marvel'in bu konu hakkındaki sessizliğini bozması ile birlikte önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

İlk olarak, serinin hakları hala Sony'nin elinde olsa da, yeni Örümcek-Adam filmini Marvel ekibi geliştirecek. Yani filmin hikayesi, oyuncu kadrosu ve yönetmeni gibi işin kreatif kısmı ile ilgili kararlar, başta Kevin Feige olmak üzere Marvel sinematik evreninin başındaki isimler tarafından alınacak. Bunun yanı sıraü Feige'in açıklamalarına göre yeni filmde Örümcek-Adam'ın orijin hikayesine değinilmeyecek.

Marvel tarafından açıklanan bir diğer önemli detay da yeni filmin ismi oldu. Genç oyuncu Tom Holland'ın sevilen kahramanı canlandıracağı yeni filmin adı Spider-Man: Homecoming olacak. Amerikan liselerinde düzenlenen bir etkinliğin de adı olan "Homecoming" ifadesi, hem sevilen kahramanın lise yıllarında geçecek yeni hikayesine, hem de Örümcek-Adam'ın sonunda diğer Marvel karakterleri arasına katılmasına bir gönderme.

Marvel'in bu resmi açıklamalarının yanı sıra film hakkında önemli söylentiler de ortaya çıktı. İlk olarak, Birdman ve Spotlight gibi filmlerle kariyerini canlandıran usta oyuncu Michael Keaton'ın filmin kötü karakterini canlandırması için görüşme halinde olduğu söyleniyor. Ayrıca Örümcek-Adam çizgi romanlarının önemli kötü adamlarından biri olan Vulture'un da yeni filmin bir parçası olacağı söyleniyor. Keaton'ın Vulture'u mu yoksa başka bir karakteri mi canlandıracağı ise şimdilik bilinmiyor. Yakında konu hakkında resmi bir açıklama yayınlanması bekleniyor.

Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek. Tom Holland'ın canlandıracağı yeni Örümcek-Adam ise ilk olarak, 6 Mayıs'ta vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş'ta karşımıza çıkacak.