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Yeni Örümcek-Adam filmi şekillenmeye başladı

Marvel ve Sony ortaklığında çekilecek olan yeni Örümcek-Adam filminin, Spider-Man: Homecoming adını taşıyacağı açıklandı. Ayrıca film hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,2b
1
34
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından biri olan Örümcek-Adam, son yıllarda beyaz perdede istediği ilgiyi göremedi. Sam Raimi'nin yönettiği üç filmin ardından seriyi sıfırlama kararı alan Sony, bu yeni filmler ile istediği sonuçları alamadı. Gişede yaşanan bu hüsranın ardından Örümcek-Adam serisini yenilemek için arayışta olan Sony, çareyi Marvel ile anlaşmakta buldu.
Sony ve Marvel arasında geçtiğimiz yıl imzalanan dev anlaşma ile birlikte, Örümcek-Adam da Marvel sinematik evreninin bir parçası haline geldi. Bunun karşılığında Marvel de Sony'nin yeni bir Örümcek-Adam serisi başlatmasına yardımcı olmayı kabul etti. İki dev stüdyonun ortaklığıyla çekilecek bu yeni Örümcek-Adam filmi hakkında bilinenler şu ana kadar oldukça kısıtlı olsa da, Marvel'in bu konu hakkındaki sessizliğini bozması ile birlikte önemli detaylar gün yüzüne çıktı.
İlk olarak, serinin hakları hala Sony'nin elinde olsa da, yeni Örümcek-Adam filmini Marvel ekibi geliştirecek. Yani filmin hikayesi, oyuncu kadrosu ve yönetmeni gibi işin kreatif kısmı ile ilgili kararlar, başta Kevin Feige olmak üzere Marvel sinematik evreninin başındaki isimler tarafından alınacak. Bunun yanı sıraü Feige'in açıklamalarına göre yeni filmde Örümcek-Adam'ın orijin hikayesine değinilmeyecek.
 Marvel tarafından açıklanan bir diğer önemli detay da yeni filmin ismi oldu. Genç oyuncu Tom Holland'ın sevilen kahramanı canlandıracağı yeni filmin adı Spider-Man: Homecoming olacak. Amerikan liselerinde düzenlenen bir etkinliğin de adı olan "Homecoming" ifadesi, hem sevilen kahramanın lise yıllarında geçecek yeni hikayesine, hem de Örümcek-Adam'ın sonunda diğer Marvel karakterleri arasına katılmasına bir gönderme.
Marvel'in bu resmi açıklamalarının yanı sıra film hakkında önemli söylentiler de ortaya çıktı. İlk olarak, Birdman ve Spotlight gibi filmlerle kariyerini canlandıran usta oyuncu Michael Keaton'ın filmin kötü karakterini canlandırması için görüşme halinde olduğu söyleniyor. Ayrıca Örümcek-Adam çizgi romanlarının önemli kötü adamlarından biri olan Vulture'un da yeni filmin bir parçası olacağı söyleniyor. Keaton'ın Vulture'u mu yoksa başka bir karakteri mi canlandıracağı ise şimdilik bilinmiyor. Yakında konu hakkında resmi bir açıklama yayınlanması bekleniyor.
Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek. Tom Holland'ın canlandıracağı yeni Örümcek-Adam ise ilk olarak, 6 Mayıs'ta vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş'ta karşımıza çıkacak.

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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Ne örümcek adammış arkadaş. İlk üçleme on numaraydı. Kadro biraz daha iyi yapılabilirdi. Peki naptılar, p.ç ettiler, amazing mamazing diye diye Örümcek Adam oldu sana Keko Adam.
Hayır bunun oyunu da güzeldi onu da p.ç ettiler.
Ne örümcek adammış arkadaş. İlk üçleme on numaraydı. Kadro biraz daha iyi yapılabilirdi. Peki naptılar, p.ç ettiler, amazing mamazing diye diye Örümcek Adam old...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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Vespucci 3 yıl
Mary Jane ile evli oldugu zamanki halini cekseler daha iyi olurdu. Herkes ezberledi artik gidisati.
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haberelectro 3 yıl
Bokunu cikardilar
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double minded 3 yıl
Ben yeni seride akrep adam'i gormeyi cok isterim.bir de orumcek adam'in 8 kollu orumcege donustugu hikayeyi ele alirlarsa cok iyi olur.
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redoracle 3 yıl
Vulture yerine çakal olaydı bari,spideyi en zorlayan elemanlardan biriydi,dr ahtapot,yeşil cin,kertenkele,elektro,kumadam,venom bunları gördük,vulture yaşlı bunağın teki sırf kostümü var,bari şokçu,misterio,akrep göreydik.
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Morgoth Draqe 3 yıl
Tobey ci değilim ama tipi eleştirenler olmuş. Saçtır baştır. Arkadaşlar o dönem o şekildeydi daha bundan 5 yıl önce erkekler genel anlamda saçlarına şekil dahi vermiyordu. Son dönemde modernleşmenin derin etkileri oldu. Ha burada demiyorum ki ilk seri güzeldi diye. Şahsen tamamen yanlış bir oyuncu seçimi. Çok moron duruyor. Ki zaten spiderman den sonra çıkardığı 1 tane filmini hatırlıyorum. Andrew filmi çocuk filmi yaptı konusuna gelince alakası dahi yok. Zaten spider man çizgi romanlarda 15 yaşında mı neydi. Bir çocuğun ruh dünyasını görmemiz gerekiyor bile denebilir. Andrew bana göre gerçekten yakışmıştı. Hele gwenle gerçekte de sevgili oldukları için verdikleri his çok hoştu. Bunu söylüyorum çünkü spider man cizgi romanlarda da gwen in ölümüyle derin depresif bir haldeydi. Ama yeni seri için sevindim çünkü sonunda yaş sınırlamasına uymuşlar. Kaptan amerikaya koyulabilmesi için de yeniden uyarlanmış. Umarım bu şekilde yollarına devam ederler..
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Flag SHİP Killer 3 yıl
bu ne ya böyle heryerde super kahraman filmleri görüyoruz sanki önceden bu fazla yoktu bu tür filmler.
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JusticeLeague 3 yıl
Green Goblin villain'inden de gına geldi artık yaw
Flash falan olcak mı acaba filmde
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matraxzalim 3 yıl JusticeLeague
JusticeLeague
Green Goblin villain'inden de gına geldi artık yaw
Flash falan olcak mı acaba filmde


Spider man ;marvelin , flash ise dc'nin . Öyle bir ihtimal yok , yeni spider man'den bende ümitli değilim gerçi.
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Seyrim 3 yıl
Aynı hikayeyi kaç yüz defa daha cekecekler acaba..
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Drfalcon 3 yıl
Daha bir tane adam gibi Örümcek Adam filmi yapılmadı. Ne ilk seri ne de son filmler. Hiç biri bir Batman, Iron Man'in yanına yaklaşamadı.
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-Bane 3 yıl
Yine mi
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BekirTemel 3 yıl
the amazing spider man ile birlikte örümcek adamı çocuklaştırdılar, pek bir ağırlığı kalmadı artık.
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double minded 3 yıl
Tobey tobey diyen bebelerden gina geldi artik.siz filmi cocukken izlemis olabilirsiniz dolayisiyla sizde yeri de ayri olabilir ama tobey maguire iyi bir spider-man degildi, seri de o kadar iyi degildi.vasat bir ilk film, oldukca iyi ikinci film, saglam konu ve karakterlere sahip olmasina ragmen batirilmak icin elinden gelenin yapilmasina ragmen belli bir seviyenin altina dusmeyen ucuncu film... serinin ozeti bu sekilde bana gore.2. Filmi bir kenara koyarsak hakki kesinlikle bu filmler degil orumcek adamin.ha sunu da soyleyeyim amazing serisinden kesinlikle iyi filmlerdi.amazin serisinde aksiyon yoktu adam gibi oyuncu yoktu rol yapma ozurlu bir peter parker vardi.film buyuk bir sirketin elinden degil de sanki amator bir ekibin elinden cikmis gibiydi.yeni seri icin ise hep soyluyorum tom holland'dan hic umitli degilim ama avengers dokunusu ile daha iyi bir seri izleyebiliriz.
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