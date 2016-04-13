Doctor Strange'ten ilk fragman ve posterler

Sevilen çizgi roman serilerini beyaz perdeye taşıyarak sinematik evrenini adım adım kuran Marvel, bu evreni genişletmeye devam ediyor. Marvel çizgi romanlarında önemli bir yer tutmasına rağmen filmlerde bugüne kadar yer verilmeyen mistik güçler, bu yıl vizyona girecek Doctor Strange ile sinematik evrene katılmış olacak.

Duyurulduğu günden beri Marvel hayranları tarafından heyecanla beklenen Doctor Strange'in vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte, filmin tanıtım çalışmalarına da hız verildi. Filmden ilk görüntüleri geçtiğimiz haftalarda paylaşan Marvel, bugün de filmin ilk fragmanını ve posterlerini yayınladı.

Sinemaseverleri büyülü bir dünyaya taşıyacak olan Doctor Strange, geçirdiği trafik kazası sonrası kariyeri sona eren yetenekli ve son derece kibirli bir cerrah olan Stephen Strange'in hikayesini anlatıyor. Dr. Strange'in iyileşme umudu ile çıktığı yolculuğu sırasında son derece yaşlı ve esrarengiz bir büyücü ile tanışması, Strange'in hayatını sonsuza dek değiştirecek.

Doctor Strange'i yıldız oyuncu Benedict Cumberbatch'in canlandıracağı filmin oyuncu kadrosunda Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen ve Michael Stuhlbarg yer alıyor. Dünyanın Durduğu Gün ve Şeytan Çarpması filmleri ile tanınan Scott Derrickson'ın yöneteceği film, 4 Kasım 2016'da vizyona girecek.