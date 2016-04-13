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Doctor Strange'ten ilk fragman ve posterler

Marvel'in en popüler kahramanlarından birini beyaz perdeye taşıyacak olan Doctor Strange'in ilk fragmanı ve posteleri yayınlandı. Film, sinemaseverleri büyülü bir dünyaya götürecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sevilen çizgi roman serilerini beyaz perdeye taşıyarak sinematik evrenini adım adım kuran Marvel, bu evreni genişletmeye devam ediyor. Marvel çizgi romanlarında önemli bir yer tutmasına rağmen filmlerde bugüne kadar yer verilmeyen mistik güçler, bu yıl vizyona girecek Doctor Strange ile sinematik evrene katılmış olacak.
Duyurulduğu günden beri Marvel hayranları tarafından heyecanla beklenen Doctor Strange'in vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte, filmin tanıtım çalışmalarına da hız verildi. Filmden ilk görüntüleri geçtiğimiz haftalarda paylaşan Marvel, bugün de filmin ilk fragmanını ve posterlerini yayınladı. 
 Sinemaseverleri büyülü bir dünyaya taşıyacak olan Doctor Strange, geçirdiği trafik kazası sonrası kariyeri sona eren yetenekli ve son derece kibirli bir cerrah olan Stephen Strange'in hikayesini anlatıyor. Dr. Strange'in iyileşme umudu ile çıktığı yolculuğu sırasında son derece yaşlı ve esrarengiz bir büyücü ile tanışması, Strange'in hayatını sonsuza dek değiştirecek.
Doctor Strange'i yıldız oyuncu Benedict Cumberbatch'in canlandıracağı filmin oyuncu kadrosunda Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen ve Michael Stuhlbarg yer alıyor. Dünyanın Durduğu Gün ve Şeytan Çarpması filmleri ile tanınan Scott Derrickson'ın yöneteceği film, 4 Kasım 2016'da vizyona girecek.
 

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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Zack synder baksın da film nasıl yapılır öğrensin
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alprkrkmz 3 yıl
Benedict varsa o film olmuştur. Adam çekiyor kendine resmen.
2 Yanıt Yanıtla +4
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kule_genclik 3 yıl
Abi bu adam habire Sherlock cikartsin film cikartsin izleyelim marvel yapimi da olsa adam kendini izletiyor.
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DeanWinchester. 3 yıl
bu film ve bu adam çok havalı duruyor diğer kahraman filmlerini geride bırakabilir bence
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0MG90 3 yıl
DC tell me do you bleed?
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Kartal Göz 3 yıl
Fragman ateş ediyor. Anlaşılan izleme listesine ekleyeceğiz.
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halitozbasli 3 yıl
Bu adam bukalemun gibi hangi karaktere bürünse hakkını veriyor. Filimi 4 gözle bekliyorum.
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alprkrkmz 3 yıl
Benedict varsa o film olmuştur. Adam çekiyor kendine resmen.
1 Yanıt Yanıtla +4
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urazs 3 yıl
Olağanüstü, diyecek söz yok.

Bu adamdan daha iyi bir tercih düşünemiyorum Doctor Strange için, Marvel nerelere taşıdı kendini azimle, takdir etmemek, hayran kalmamak mümkün değil.

Elindeki i.p'leri çok çok iyi kullanıyorlar artık.

Doctor Strange, fragmanlardan anladığımız kadarı ile Black Panther, yeni Spider Man, G.O.G, hepsi muhteşem...

İlginçtir Marvel'ın gümüş perdeye en az başarı ile yansıttığını düşündüğüm karakter Thor.

Onca film oldu, hala gerçekten Thor izliyormuş hissini alamadım.

Kötü değil tabii ama çok daha iyi bir seçim yapılabilirmiş bence.

İstediğin kadar kas yaptır oyuncuya, Thor'un azameti eksik sanki biraz arkadaşta.

Marvel o zamandan bu zamana cast olayını oldukça geliştirdi.

Yani cidden firmanın adı olan kelimenin altını dolduran büyüsellikte filmler çekiyor adamlar, helal olsun.

Bir de şu adama bakın, Benedict Cumberbatch...

Hangi rolü oynarsa oynasın, adam sesi ile, oyunculuğu ile egzotik ve farklı dış görünüşü ile yürüyen karizma resmen.

İnfinity War da bu adamı diğer herkes ile birlikte tüm karizması ve dehşet güç potansiyeli ile düşündüm de bir an, yok abi...

Daha hiç bir şey görmedik arkadaşlar.

Marvel coştu iyice.


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urazs 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Benedict varsa o film olmuştur. Adam çekiyor kendine resmen.

Aynen, çok tuhaf bir enerjisi var adamın, Sherlock dizisinde de muhteşem adam. Star Trek'in ikinci filminde Khan'ı oynamıştı orada da inanılmaz bir çekim gücü vardı.

Çok yetenekli bir arkadaş kesinlikle.

Çok yerinde bir tercih olmuş Doctor Strange'e, bu kadar olur yani.
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mementopolis 3 yıl
WB
Marvel bu sene costu, ne de olsa milyar dolar basiyorlar :D DC maalesef istenen basariyi gosteremedi, ozellikle son batman v superman tam bir rezaletti. Marveli kutlamak lazim. Ozellikle sony ile anlasarak spiderman i kafileye dahil etmesi muhtesem oldu.. Bu arada dr strange icin tam adamini secmisler

Hero filmlerinden gina geldi.
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WB 3 yıl
Marvel bu sene costu, ne de olsa milyar dolar basiyorlar :D

DC maalesef istenen basariyi gosteremedi, ozellikle son batman v superman tam bir rezaletti. Marvel'i kutlamak lazim. Ozellikle sony ile anlasarak spiderman i kafileye dahil etmesi muhtesem oldu..
Bu arada dr strange icin tam adamini secmisler
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casperfriendly 3 yıl
Muhteşem !
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caneycaney 3 yıl
marvel kalitesiyle yine çok güzel olacak
birde üstüne benedictin oyunculuğu.Pringles ları alıp giderim
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