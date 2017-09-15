Yeni Pixel serisi 4 Ekim tarihinde görücüye çıkıyor

Google’ın Android işletim sisteminin yeni sürümünü kullanıma sunmasının ardından geleneksel olduğu gibi yeni akıllı telefonları görücüye çıkar. Bu yıl Pixel 2 serisi olarak adlandıracağımız yeni akıllı telefonlar gelecek ay tanıtılıyor.

Google tarafından yapılan açıklamada yeni Pixel telefonların 4 Ekim tarihindeki etkinlikte tanıtılacağı bildirildi. Android 8.0 yüklü telefonların yanında Google’ın bir kaç önemli cihaz daha tanıtacağı belirtiliyor.

Pixel 2 serisi

Google bu yıl akıllı telefonları iki firmaya ürettiriyor. Google Pixel 2 modeli HTC, Google Pixel 2 XL modeli ise LG imzasını taşıyor. Her iki firma da orijinal amiral gemi modellerinde kullandıkları bazı yenilikleri Pixel 2 telefonlarda da kullanacak.

Bu yıl HTC U11 modelinde karşımıza çıkan kenar sıkma sensörleri dikkat çekmişti. HTC bu özelliği Google Pixel 2 modeline de getiriyor. Edge Sense olan isim ise Active Edge olarak değiştiriliyor. Kullanıcılar kenarları sıkarak menülerde gezinebilecek ve çeşitli fonksiyonları çalıştırabilecek. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"HTC de Android One programına katılıyor"

Google Pixel XL 2 modelinde ise LG’nin G6 ve V30 amiral gemilerinde yer verdiği Hi-Fi ses sisteminin yer alacağı tahmin ediliyor. Ekran konusunda ise yine LG’nin ince çerçeve tecrübesi kullanılacak. Firmanın yeni telefonlarındaki tasarımın bu modele de uygulanacağı ifade ediliyor. Her iki modelde de 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılarak USB Tip-C üzerinden ses akışının verileceği belirtiliyor.

Diğer taraftan Google Pixel 2 serisi Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB kapasite ile desteklenecek. Fiyatların 700$ civarında başlaması bekleniyor.

Yeni cihazlar

Google’ın etkinlikte Chromebook Pixel dizüstü versiyonunu yenileyeceği belirtiliyor. Uzun süredir güncelleme almayan model yüksek ekran çözünürlüğü ile dikkat çekmişti. Diğer taraftan Google Assistant destekli kablosuz kulaklık ve yeni Google Home akıllı hoparlörü de adaylar arasında.

Elbette tanıtılacak modellerin ülkemizde piyasaya çıkmayacağını hatırlatmak gerek. Google henüz ülkemizi dağıtım listesine almadığı için Google Home, Pixel gibi ürünler uzakta kalıyor.