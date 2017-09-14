HTC de Android One programına katılıyor

Google’ın alt seviye Android telefonlara bir standart getirmek için hayata geçirdiği Android One programı uzun bir aradan sonra adeta muhteşem bir dönüş yaptı. Xiaomi ve Motorola’dan sonra bir başka dev, HTC de programa katılmak üzere.

Katılım Büyüyor

Sızdırılan bilgilere göre HTC U 11 Life adıyla bildiğimiz ve mini bir HTC U 11 versiyonu gözüyle bakılan akıllı telefon Android One programına dahil oluyor. Daha önce de dile getirdiğimiz konuyu farklı sızıntı kaynakları da teyit etmiş durumda.

Google yeni stratejisi ile Android One programını daha fazla kitleye ulaştırma niyetinde. Daha önce bölgesel çapta üreticiler program içerisinde faaliyet gösteriyordu ancak Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda program neredeyse hiç mevcut değildi. Xiaomi, Motorola ve HTC programa lokomotif olacak.

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HTC U11 Life modeline geri dönersek 5.2 inçlik Full HD ekran, Edge Sense kenar sensörleri, 16MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, USB Tip-C üzerinden ses aktarımı, IP67 sertifikası, 32GB depolama kapasitesi gibi özellikler mevcut.

Bununla birlikte çerçevelerdeki kalınlık gözlerden kaçmıyor. Diğer taraftan akıllı telefonlarında fiyatlandırmayı üst seviyede tutan HTC’nin Android One için nasıl bir etiket hazırlayacağı merak konusu. Google’a satışı gündemde olan firma belki bir miktar mali destek de alabilir.