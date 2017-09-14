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HTC de Android One programına katılıyor

Eylül ayı Android One programı açısından çok parlak geçiyor. Program hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü akıllı telefon üreticileri kazanmaya başladı. Son katılım HTC’den geliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın alt seviye Android telefonlara bir standart getirmek için hayata geçirdiği Android One programı uzun bir aradan sonra adeta muhteşem bir dönüş yaptı. Xiaomi ve Motorola’dan sonra bir başka dev, HTC de programa katılmak üzere.

Katılım Büyüyor

Sızdırılan bilgilere göre HTC U 11 Life adıyla bildiğimiz ve mini bir HTC U 11 versiyonu gözüyle bakılan akıllı telefon Android One programına dahil oluyor. Daha önce de dile getirdiğimiz konuyu farklı sızıntı kaynakları da teyit etmiş durumda.

Google yeni stratejisi ile Android One programını daha fazla kitleye ulaştırma niyetinde. Daha önce bölgesel çapta üreticiler program içerisinde faaliyet gösteriyordu ancak Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda program neredeyse hiç mevcut değildi. Xiaomi, Motorola ve HTC programa lokomotif olacak.

Ayrıca Bkz. "iPhone X: Bir devrimin adı"

HTC U11 Life modeline geri dönersek 5.2 inçlik Full HD ekran, Edge Sense kenar sensörleri, 16MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, USB Tip-C üzerinden ses aktarımı, IP67 sertifikası, 32GB depolama kapasitesi gibi özellikler mevcut.

Bununla birlikte çerçevelerdeki kalınlık gözlerden kaçmıyor. Diğer taraftan akıllı telefonlarında fiyatlandırmayı üst seviyede tutan HTC’nin Android One için nasıl bir etiket hazırlayacağı merak konusu. Google’a satışı gündemde olan firma belki bir miktar mali destek de alabilir. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/09/13/htc-u11-life-might-companys-first-android-one-device/ Yorum Yaz
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eP_362 1 yıl en beğenilen
Ardından da HTC, Google'ye katılıyor.
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kadirirdem 1 yıl
Google alsında tam olsun bari.
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BRNSpawn 1 yıl
HTC ucuz telefon yapmayı beceremeyen firma. Nasıl Android One üreteceğini merak ediyorum.
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Sirchade 1 yıl
bunda da helio p10 kullanacaklar kesin
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malkooklam 1 yıl
olumlu bir gelişme,
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General. 1 yıl
Güzel gelişmeler oluyor, güncelleme sıkıntısı biter.
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Mr. Jingles 1 yıl
Güzel haber. GM'den kurtuluyoruz nihayet. 1000 liraya dandik MediaTek işlemcili cihaz sattılar utanmadan. Motorola gelmez ama HTC illaki gelecektir.
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viper17 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Güzel haber. GM'den kurtuluyoruz nihayet. 1000 liraya dandik MediaTek işlemcili cihaz sattılar utanmadan. Motorola gelmez ama HTC illaki gelecektir.

gm 5 plus Snapdragon 617 diye biliyorum.

GM nin eksiği kalite/kontrol.
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aceleciburak 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Güzel haber. GM'den kurtuluyoruz nihayet. 1000 liraya dandik MediaTek işlemcili cihaz sattılar utanmadan. Motorola gelmez ama HTC illaki gelecektir.

Bölgesel Pazarın ''yerli'' oyuncusu olduğu için General Mobile özellikle Kendi ülkesinde rakip istemez bu yüzden Google ile Android One iş ortaklarının Ülkemiz pazarında Android One Programına dahil rakip cihaz satmasını anlaşma maddelerinde engellemiş olabilir.

Bulgaristana bile Resmi olarak Xiaomi Mi A1 gelirken Xiaomi nin elinde Android One programı kapsamında Global anlamda ülkelere girebilecek durumda ile bir çok avrupa ülkesi yanında Türkiye'yi tekrar esgeçmesinin başka açıklaması olamaz

bu sebeple General Mobile tarafından başka firmaların Android One cihazları bana göre Ambargolu ülkemiz pazarı için o yüzden HTC nin de Android One cihazı resmi olarak gelmeyecektir.

Mi A1 Resmi satış lokasyonları

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hcmanx 1 yıl Mr. Jingles
Gm yi android one programında diye almıyoruz paramız yok
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eP_362 1 yıl en beğenilen
Ardından da HTC, Google'ye katılıyor.
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viper17 1 yıl
eP_362

Ardından da HTC, Google'ye katılıyor.

Pek sanmıyorum, öyle olsa Motorolayı satmazdı.

Belki htc yi de al-sat yapar.
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