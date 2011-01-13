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Yeni Prius V, Detroit Motor Show'da ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yeni Prius V, Detroit Motor Show'da ortaya çıktı
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Japon otomobil üreticisi Toyota, 1997'den beri satışta olan hybrid modeli Prius'un MPV karosere sahip yeni bir versiyonunu üretti.Daha önceki haberlerimizde sıkça bahsettiğimiz bu yeni Prius V, özellikle Amerika ve Japonya'da önemli satış başarısına ulaşmış Prius'un satışlarını daha da arttıracak gibi görünüyor.

5 kapılı modelle aynı platform üzerinde yükselen ve aynı Hybrid motora sahip olan Prius V, güncel modelden %50 daha fazla taşıma kapasitesine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5 kişilik oturma planına sahip otomobilin iç mekanının güncel modele göre çok daha ferah ve geniş olması dikkat çekiyor. Ayrıca Toyota yeni multimedya sistemi Entune'u da ilk defa Prius V'de kullanmayı tercih etmiş. Mobil uygulamaları da destekleyen bu yeni multimedya sistem sayesinde hava-yol-trafik bilgilerine, haberlere ve trafik istasyonlarının yerlerine rahatça ulaşılabiliyor.

Prius V'de kullanılan 1.8 litre hacmindeki benzinli motor ve elektrikli motor 5 kapılı versiyon Prius'unkinin tamamen aynısı olarak belirtiliyor. Tek başına 98 beygir güç üretebilen benzinli motora elektrik motoru da eklendiğinde toplamda 134 beygirlik güce ulaşılmış. Hybrid bir otomobil olarak en çok merak edilen özelliği olan yakıt tüketim değerlerine gelince ise;

-Şehir dışı yakıt tüketimi : 5.6 litre/100 kilometre.

-Şehir içi yakıt tüketimi: 6.2 litre/100 kilometre.

-Ortalama yakıt tüketimi : 5.9 litre/100 kilometre olarak belirtilmiş.

Yeni Prius V, Detroit Motor Show'da ortaya çıktı
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Yeni Prius V, Detroit Motor Show'da ortaya çıktı
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DH Misafiri 7 yıl
yuh bumu az yakıyo. son çıkan 1.6 dizeller 100 km de 4 litre ye kadar iniyor. Bir arkadışın yazdıı gibi 100 km de 2 litre ye inemiyorsa hibrit anlamsız.
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ulas1907 7 yıl
şu elektrikli araçların ne suçu var,hiç biri mi güzel olmaz
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hada 8 yıl
İÇi ve dışıyla bir araç ancak bu kadar çirkin olabilir. Allah rızası için kimse görmüyor mu bu aracı? Dizaynını yapan patronun çirkin ve huysuz kızı da kimse ondan mı ses edemiyor acaba? Nasıl bir açıklaması var bu çirkinliğin çok merak ediyorum. Sadece çirkin mi? Ergonomi denen bir şey var ve pekala koca Toyota markası da bunu biliyor. Biliyor bilmesine de insanın araba sürerken gözünün önünde olması gereken değerlerin yer aldığı göstergeleri niçin saçma sapan yerlere koyar? Klavyeyi monitörün arkasına yapmak gibi bir şey. Şaka gibi.
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Dhqwer 8 yıl
merak ettiğim nokta, her hangi bir 1.6 dizel araç bu priusla nerdeyse aynı veya daha az yakıt tüketimine sahip, O zaman bu hybrid in esprisi ne ?
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umutarslan.com 8 yıl
2,5litre olmadıktan sonra anlamı yok.normal araçlar zaten 5litrenin altında yakıyor.Zaten orda 1milyona benzin yokmu:D bizim gibi benzine servet ödeyen ülkeler için yapılıyo heralde.yada benzin rezervleri hakikaten tükeniyor :)
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Towarscke 8 yıl
Amerika'da bu araba icin "ilkokul beslenme kutusu" benzetmesini yapiyorlar.
Gercekten cok cirkin bir araba..
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teamgsi 8 yıl
piller sehir icinde daha cok ise yaradigi icin sehir ici tuketimi daha dusuk aracin. bence simdiki versiony daha iyiydi dis tasarim olarak, bir de uzerine gunes panelli sunroof alinip yazin sicak havalarda aracin icini istediginiz sicaklikta tutmak (araci terk ettikten sonra bile) bedavaya guzel bir ozellik.
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atilgan26 8 yıl
iğrenç
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daysleeperxp 8 yıl
Gene mi araba haberi, bıktım yaw
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Akarsu. 8 yıl
Aracın dış tasarımı da iç tasarımı da kötü. Son 2-3 yıldır çıkan bütün Toyotalar gibi.
Tüketim değerleri de çok yüksek. Dizeller 4 lt/100km'ye yakalamışken 6 lt yakan benzinli hibritle Toyota ne yapmaya çalışıyor?
"Toyota Today Tomorrow" :)
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Ryso 8 yıl
Konsol tamamen vasat
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kadirkayik 8 yıl
vites yoksa eski arabalar gibi ön koltuğa ayar çekemezler mi? en azından fingirdeşen genç çiftleri arka koltuğa geçme derdinden kurtarır.( araba bekleneni vermeyince attıgım b.k olsa gerek) :D
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mustiki212 8 yıl
bumu şimdi emilsiyonu yakıt tüketimi az olan araba :P -1999
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Ambarad 8 yıl
Bunu araba diye almam
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rbatasoy 8 yıl

mustiki212

bumu şimdi emilsiyonu yakıt tüketimi az olan araba :P -1999



Emisyon (in ingiliş emission) doğrusudur arkadaşım
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