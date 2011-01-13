Yeni Prius V, Detroit Motor Show'da ortaya çıktı

Japon otomobil üreticisi Toyota, 1997'den beri satışta olan hybrid modeli Prius'un MPV karosere sahip yeni bir versiyonunu üretti.Daha önceki haberlerimizde sıkça bahsettiğimiz bu yeni Prius V, özellikle Amerika ve Japonya'da önemli satış başarısına ulaşmış Prius'un satışlarını daha da arttıracak gibi görünüyor.

5 kapılı modelle aynı platform üzerinde yükselen ve aynı Hybrid motora sahip olan Prius V, güncel modelden %50 daha fazla taşıma kapasitesine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5 kişilik oturma planına sahip otomobilin iç mekanının güncel modele göre çok daha ferah ve geniş olması dikkat çekiyor. Ayrıca Toyota yeni multimedya sistemi Entune'u da ilk defa Prius V'de kullanmayı tercih etmiş. Mobil uygulamaları da destekleyen bu yeni multimedya sistem sayesinde hava-yol-trafik bilgilerine, haberlere ve trafik istasyonlarının yerlerine rahatça ulaşılabiliyor.

Prius V'de kullanılan 1.8 litre hacmindeki benzinli motor ve elektrikli motor 5 kapılı versiyon Prius'unkinin tamamen aynısı olarak belirtiliyor. Tek başına 98 beygir güç üretebilen benzinli motora elektrik motoru da eklendiğinde toplamda 134 beygirlik güce ulaşılmış. Hybrid bir otomobil olarak en çok merak edilen özelliği olan yakıt tüketim değerlerine gelince ise;

-Şehir dışı yakıt tüketimi : 5.6 litre/100 kilometre.

-Şehir içi yakıt tüketimi: 6.2 litre/100 kilometre.

-Ortalama yakıt tüketimi : 5.9 litre/100 kilometre olarak belirtilmiş.