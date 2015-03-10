Yeni Redmi cihazında çok ince ekran çerçevesi olacak





Geçen yıl 61 milyon akıllı telefon satan, bu yıl ise hedefini 100 milyon olarak belirleyen Çinli Xiaomi, en popüler akıllı telefonu konumundaki Redmi serisine önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Firmanın patronu Lei Jun yaptığı bir açıklamada yeni nesil Redmi cihazlarının mevcut serideki ekran boyutunu koruyacağını ancak ekran çerçevesinin önemli oranda inceltileceğini belirtti. Bu da yeni cihazların daha kompakt bir yapıda olacağını gösteriyor.

Firma bu yıl için Redmi 2 akıllı telefonunu duyurmuştu. Bu bakımdan Redmi Note 2 ve Redmi 3 modellerinin belirtilen tasarım değişikliğine uğrayacağını tahmin edebiliriz. Aslında firmanın ince çerçeve çalışmaları konusunda bir süredir iddialar gündeme geliyordu. Redmi serisi haricinde Mi amiral gemi serisinin de ince ekran çerçevesine kavuşacağı belirtiliyor.

Tasarımı bir kenara bırakırsak donanım konusunda yeni serinin büyük bir değişiklik içereceği düşünülmüyor. Redmi 2'ye 64-bitlik Snapdragon 410 ile devam eden Xiaomi'nin Redmi Note 2'de en fazla Snapdragon 615 yongasetine yer vereceği tahmin ediliyor. Ürünlerin can alıcı noktası elbette yine fiyatı olacak.









http://www.androidheadlines.com/2015/03/xiaomi-ceo-next-gen-redmi-device-will-feature-extremely-thin-bezels.html