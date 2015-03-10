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Yeni Redmi cihazında çok ince ekran çerçevesi olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Redmi cihazında çok ince ekran çerçevesi olacak

Geçen yıl 61 milyon akıllı telefon satan, bu yıl ise hedefini 100 milyon olarak belirleyen Çinli Xiaomi, en popüler akıllı telefonu konumundaki Redmi serisine önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.
Firmanın patronu Lei Jun yaptığı bir açıklamada yeni nesil Redmi cihazlarının mevcut serideki ekran boyutunu koruyacağını ancak ekran çerçevesinin önemli oranda inceltileceğini belirtti. Bu da yeni cihazların daha kompakt bir yapıda olacağını gösteriyor.
Firma bu yıl için Redmi 2 akıllı telefonunu duyurmuştu. Bu bakımdan Redmi Note 2 ve Redmi 3 modellerinin belirtilen tasarım değişikliğine uğrayacağını tahmin edebiliriz. Aslında firmanın ince çerçeve çalışmaları konusunda bir süredir iddialar gündeme geliyordu. Redmi serisi haricinde Mi amiral gemi serisinin de ince ekran çerçevesine kavuşacağı belirtiliyor.
Tasarımı bir kenara bırakırsak donanım konusunda yeni serinin büyük bir değişiklik içereceği düşünülmüyor. Redmi 2'ye 64-bitlik Snapdragon 410 ile devam eden Xiaomi'nin Redmi Note 2'de en fazla Snapdragon 615 yongasetine yer vereceği tahmin ediliyor. Ürünlerin can alıcı noktası elbette yine fiyatı olacak.



http://www.androidheadlines.com/2015/03/xiaomi-ceo-next-gen-redmi-device-will-feature-extremely-thin-bezels.html Yorum Yaz
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Guest423434424 4 yıl
Daha G2 gibi bi ekran kasa orantısında bir cihaz yok.
(Sharp hariç)
Yaparlarsa tutulur.
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Guaire 4 yıl
Bu konuda Meizu tarafından Xiaomi'ye iyi bir ders verildi.

Redmi Note'un yarattığı 160$'lık 5.5 inçlik fablet kategorisine soktuğu M1 Note'un çerçeveleri 3.3mm.

LG G2'nin 3.1mm, G3'ün 3mm.

Redmi Note için 5mm.

Meizu biraz daha gayret etse G3 kadar bir şey yapacakmış. Fiyat sınıfının ötesine geçti. Yeni standartları belirledi.

Meizu'nun M1 modelinde 3.4mm, onun rakibi Redmi 2'de 4.3mm.

Redmi Note geçen sene Mart ayında çıkmışti, Mart'ın ortasına geldik Redmi Note 2 hala ortada yok. Muhtelemen Meizu M1 Note'un yanında kütük gibi kalacak bir model geliştirip, onu gördükten sonra silbaştan yaptılar.
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haymanali2006 4 yıl
Güzel olur
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DaRKFoRCeS 4 yıl
gionee den sonra bir incelik yarışıdır başladı çinli firmalar arasında.

telefonu gereksiz inceltmek donanımdan taviz vermek demektir.

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kesbi 4 yıl
Hala üstte bi sürü gereksiz alan var. Her sene az az kırparak gidecekler anlaşılan.
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King Stannis 4 yıl
Lg G3e benzer bir ekran kasa oranı olsa gayet güzel olur.
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