Tesla kendi müzik servisini oluşturuyor

Tesla CEO’su Elon Musk, bu ayın başında düzenlenen yatırımcılar toplantısında, Tesla sahiplerinin araçlarındaki müzik keyfini arttıracak yeni güncellemelerden bahsetmiş ve birkaç gün sonra Tesla, mobil uygulamasıyla sürücülerin araçlarındaki çalma listesini hazırlayabileceği yeni özelliğini duyurmuştu. Bu olayların ardından şimdi ise Recode’ın, müzik endüstrisindeki kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre Tesla kendi müzik platformunu oluşturmaya hazırlanıyor.

İddialara göre Tesla, yüksek teknolojiye sahip gösterge panelini ve internet bağlantısı ile donatılan araçlarına kendi müzik platformunu da eklemek istiyor ve platforma eklenecek müzikler ile ilgili lisans işlemleri için plak şirketleriyle görüşmeye başlamış durumda. Haberin yayılmasının ardından kısa bir süre içinde açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Tesla sözcüsünün ifadeleri de bu iddiaların gerçek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Güçlü Rakipleri Var

Şirket sözcüsü, "Müşterilerimizin istediği müziği, seçtikleri kaynaklardan dinleyebilmeleri için olağanüstü bir araç içi deneyimi olması önemlidir." ve ‘’Hedefimiz müşterilerin azami mutluluğunu sağlamaktır.’’ şeklinde açıklamalar yaptı. Peki halihazırda ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa’da araç içi müzik servisi için Spotfiy ile anlaşmalar yapan Tesla, kendi müzik platformunu oluşturup Spotify, Apple Müzik, Tidal gibi platformlarla mücadele edebilir mi?

Spotfiy ve Apple Müzik’in paylaştığı son verilere baktığımızda Spotify’ın müzik hizmetinden faydalanmak için 50 milyon, Apple Müzik’i kullanmak içinse 27 milyon kişinin aylık ödeme yaptığını görüyoruz. Tesla’nın gelecek yıl 500.000 adet otomobil satmayı planladığını ve 2020’den itibaren her yıl en az bir milyon adet otomobil satmayı hedeflediğini düşünürsek Tesla’nın oluşturacağı müzik platformunu sadece otomobillerde kullanıma sunduğu taktirde rakiplerine yetişmesinin zor olacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Tesla, otomobil sahiplerini kendi müzik uygulamasını kullanmaya yönlendirecek kampanyalar yaparak önemli bir kullanıcı kitlesi elde edebilir ve bu işten oldukça karlı çıkabilir. Elon Musk’ın ve Tesla sözcüsünün açıklamalarını müzik platformunun ilk etapta sadece otomobil üzerinden kullanılabileceği yönünde olsa da Tesla, daha geniş kitlelere ulaşmak adına diğer akıllı cihazlarda (telefon, tablet, televizyon, bilgisayar vb.) da kullanılabilecek bir servis oluşturabilir.

https://www.recode.net/2017/6/22/15855346/tesla-elon-musk-streaming-music-service