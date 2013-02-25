Yeni Shazam, iPad ve Android Tabletler için geliyor

App Store’un 2008’deki açılışıyla birlikte satışa sunulan uygulamalardan biri olan Shazam, hizmet verdiği kullanıcı sayısının 300 milyonu geçmesini iPad ve Android için yenilenen uygulamasıyla kutluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya gore gelecek hafta içerisinde uygulama mağazalarından yayınlanacak olan yeni Shazam, tabletler için daha rahat bir kullanıcı deneyimi için geliştirilen yeni arayüzüyle dikkat çekiyor. Albüm kapaklarının ve şarkı bilgilerinin arayüzde daha iyi yerleşim, benzer şekilde yeniden tasarlanan TV ve müzik için Shazam Tag gösterimi arayüzdeki iyileştirmelerden birkaçı.

Diğer taraftan şarkı etiketlerinin artık konum bazlı hale gelmesiyle birlikte müzik severlerin, hangi bölgede hangi şarkının dinlendiğini interaktif harita üzerinden görmesi sağlanırken; internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda etiketlerin kullanıcı tarafından gönderimi yerine otomatik gönderilmesi uygulamanın sunduğu yeniliklerden sadece biri. Ayrıca Facebook, Twitter, Google+ ya da elektronik posta ile paylaşım yapabilmek gibi çeşitli konularda önceki sürümlere gore iyileştirme yapıldığını belirtelim.

iOS sürümü iPad’in yanı sıra iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olan yeni Shazam’ın gelecek hafta içerisinde ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden satışa sunulacağını hatırlatalım.





http://www.shazam.com/music/web/pressrelease.html?nid=NEWS20130225072239