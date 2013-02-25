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Yeni Shazam, iPad ve Android Tabletler için geliyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Yeni Shazam, iPad ve Android Tabletler için geliyor

App Store’un 2008’deki açılışıyla birlikte satışa sunulan uygulamalardan biri olan Shazam, hizmet verdiği kullanıcı sayısının 300 milyonu geçmesini iPad ve Android için yenilenen uygulamasıyla kutluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya gore gelecek hafta içerisinde uygulama mağazalarından yayınlanacak olan yeni Shazam, tabletler için daha rahat bir kullanıcı deneyimi için geliştirilen yeni arayüzüyle dikkat çekiyor. Albüm kapaklarının ve şarkı bilgilerinin arayüzde daha iyi yerleşim, benzer şekilde yeniden tasarlanan TV ve müzik için Shazam Tag gösterimi arayüzdeki iyileştirmelerden birkaçı.

Diğer taraftan şarkı etiketlerinin artık konum bazlı hale gelmesiyle birlikte müzik severlerin, hangi bölgede hangi şarkının dinlendiğini interaktif harita üzerinden görmesi sağlanırken; internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda etiketlerin kullanıcı tarafından gönderimi yerine otomatik gönderilmesi uygulamanın sunduğu yeniliklerden sadece biri. Ayrıca Facebook, Twitter, Google+ ya da elektronik posta ile paylaşım yapabilmek gibi çeşitli konularda önceki sürümlere gore iyileştirme yapıldığını belirtelim.

iOS sürümü iPad’in yanı sıra iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olan yeni Shazam’ın gelecek hafta içerisinde ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden satışa sunulacağını hatırlatalım.



http://www.shazam.com/music/web/pressrelease.html?nid=NEWS20130225072239 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cumhurkey 6 yıl
shazam ve soundhound 5-6 ay öncesine kadar iyidi sonradan neredeyse hiçbir aratmamı bulmadı. şimdi tunewiki kullanıyorum çok daha iyi hemen hemen tüm şarkıları bulmakla kalmıyor şarkı sözü kayıtlı tüm şarkıların anında türkçe çevirisinide veriyor.
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turxell 6 yıl
adroid tablette de olursa süper olur... çok şe yarar...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tebrigi hakeden bir uygulama
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Barbaroscakir 6 yıl
soundhound da gayet iyi iş görüyor.
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Kemal K. 6 yıl
Tablet almadan önce iyi oldu.
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ahmckr 6 yıl
Bilgi icin sagolun. Ucretsizken indirmek lazım.
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*GameOver* 6 yıl
bu uygulama gerçekten çok işime yarıyor mükemmel bişey
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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