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Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak

Qualcomm’un dünyanın ilk 5G modemini tanıttığı konferansta, yeni Snapdragon yonga setleri de boy gösterdi. Firma yeni yonga setlerinde önemli özelliklere yer veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak

Mobil işlemci pazarının tartışmasız lideri konumundaki Qualcomm, orta seviyeyi beslemeye devam ediyor. Firmanın duyurduğu 3 yeni yonga seti, sınıfına sunduğu önemli ayrıntılar ile dikkat çekiyor.

Son dönemde firmanın yonga setlerinin Snapdragon 6xx ve 4xx serisi altında yoğunlaştığını görüyoruz. 64-bitlik standart ARM çekirdeklerini temel alan bu iki seri, geçen yıldan bu yana yaklaşık 300 cihaza hayat verdi. 100 cihaz da önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung 10nm sürecine başlıyor"

Firmanın yeni yonga setleri Snapdragon  653, 626 ve 427 olarak sıralanıyor. Hepsi bir önceki neslin mimarisi üzerinde yükseliyor. Çeşitli optimizasyonlar ile hızlar arttırılmış, performans yükselmiş, hücresel bağlantı kalitesi iyileştirilmiş ve yeniliklerle donatılmış.

Dikkat çekici olarak firmanın bir süre önce tanıttığı Clear Sight çift kamera teknolojisi de destekleniyor. Üreticiler isterse renkli ve monokrom olarak iki sensörden oluşan bu donanımı cihazına koyuyor. Yazılım tarafını ise sinyal işlemcileri ve yonga seti hallediyor. Bu sayede önümüzdeki dönemlerde pek çok modelde çift kamera teknolojisi görebiliriz.

Diğer bir dikkat çeken konu ise yonga setlerinin QuickCharge 3.0 teknolojisini sunması. Böylece standart sistemlere göre 4 kat daha hızlı şarj imkanı olacak.

Snapdragon 653

Snapdragon 6xx serisinin amiral gemisi olarak niteleyebileceğimiz Snapdragon 653, 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet COrtex-A53 çekirdeği taşımaya devam ediyor. Saat frekansları 1.95GHz seviyesine çıkan yonga seti böylece yüzde 10 artış sağlıyor.

Adreslenebilen bellek miktarını iki katına çıkaran yonga seti böylece 8GB RAM miktarına kapı aralıyor. Bu gelişme aslında Snapdragon 830 ile bekleniyordu ancak firma elini biraz daha çabuk tutmuş. Yine X8 LTE modeline göre arttırılmış yükleme hızları ve Ultra HD ses kalitesi sunabilen X9 LTE modem de yonga setinde yerini alıyor.

Snapdragon 626

14nm üretim süreci sayesinde daha az enerji harcayan Snapdragon 626, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Performansın yüzde 10 civarında arttırıldığı yonga seti, önceki nesilde de X9 LTE modemi barındırıyordu. Bluetooth 4.2 güncellemesinin yanında yine çift kamera desteği, QuickCharge 3.0 gibi yenilikler mevcut.

Snapdragon 427

Snapdragon 427 yonga setinde en büyük iyileşme X9 LTE modem ile oluyor. X6 LTE modelinde sunulan 150Mbps indirme hızları 300Mbps seviyesine yükselmiş. Saat frekansları aynı kalırken, çift kamera ve QuickCharge 3.0 desteği yine yenilikler arasında.

Çıkış Tarihi

Yonga setleri farklı tarihlerde piyasaya sunulacak. Snapdragon 653 ve Snapdragon 626 yonga setleri yılın sonuna yetişecek. Snapdragon 427 için ise gelecek yılın ilk aylarını beklemek gerekiyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Three-new-low-and-mid-range-Snapdragon-chipsets-are-unveiled-by-Qualcomm_id86681 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tekirkara 3 yıl en beğenilen
Yakında bu işin cılkı çıkar ben söyleyeyim çinli üreticiler rekabet falan artık telefonun arkası sinek gözü gibi olur.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Apple çoktan yaptı bile...
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aycibin 3 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Apple çoktan yaptı bile...

apple değil,lg ve huawei çoktan yaptı.hatta uyarlama başarısı tartışılsa da htc ilk yaptı
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kadirirdem 3 yıl
parmak izinin yaygınlaşması gibi olacak...
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silversmith 3 yıl
Önce bi normal kompak fotoğraf makinalarına yakın çekim yapın da tek lensle. Ondan sonra uğraşın bu işlerle. :)
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aceleciburak 3 yıl
daha 652 li cihazları tam görememiş iken hatta ve hatta 625 li zenfone 3 ve moto z play daha ülkemizde yok iken bunların tanıtılmış olması ya teknolojinin aşırı hızla ilerlediğini yada cihazların ülkemize çok geç geldiğini gösteriyor ...
bundan sonra firmaların favori SoC yongası muhtemelen 653 olacaktır. 653 yongasınıda 2K Amoled ekranla harmanlayıp ülkemiz pazarındaki fiyatınıda şöyle 1500 - 1600 TL bandına koydular mı mükemmel ürünler olur tahminimce ...
Hatta Vestel V4 ün 65x 3 GB RAM 32 GB hafıza ile geleceği söylentisi vardı şimdi buna General Mobile katılır yeni Android One cihazı ile ...
Ülkemizdeki yerel üreticilere seslenmek istiyorum ekran tipi olarak seçimlerinizi Amoled Panelden yana kullanın hem sararma solma olmaz hemde gerçek siyahlar ve düşük güç tüketimi ile kullanıcıların beğenisi kazanılır.
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tekirkara 3 yıl
Yakında bu işin cılkı çıkar ben söyleyeyim çinli üreticiler rekabet falan artık telefonun arkası sinek gözü gibi olur.
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Red_devil33 3 yıl
arka tarafta 3 adet kamerası olan telefonlar yakındır
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efyavas 3 yıl
Leeco cool1 var s652li çift 13mp kameralı. Forumda getiren olsa satar bence
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Grkwnxs 3 yıl
Güzel, orta segmentte görmeye başlarız artık çift kameralı cihazları
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umtkrhn 3 yıl
S653 de 14nm üretseler ya, 4 adet a72 14nm ile 2,2 ghz hızında düşünemiyorum uçar herhalde, s820e kafa tutar artık , ama yapmazlar kasıtlı o ayrı,
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