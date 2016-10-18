Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak

Mobil işlemci pazarının tartışmasız lideri konumundaki Qualcomm, orta seviyeyi beslemeye devam ediyor. Firmanın duyurduğu 3 yeni yonga seti, sınıfına sunduğu önemli ayrıntılar ile dikkat çekiyor.

Son dönemde firmanın yonga setlerinin Snapdragon 6xx ve 4xx serisi altında yoğunlaştığını görüyoruz. 64-bitlik standart ARM çekirdeklerini temel alan bu iki seri, geçen yıldan bu yana yaklaşık 300 cihaza hayat verdi. 100 cihaz da önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak.

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Firmanın yeni yonga setleri Snapdragon 653, 626 ve 427 olarak sıralanıyor. Hepsi bir önceki neslin mimarisi üzerinde yükseliyor. Çeşitli optimizasyonlar ile hızlar arttırılmış, performans yükselmiş, hücresel bağlantı kalitesi iyileştirilmiş ve yeniliklerle donatılmış.

Dikkat çekici olarak firmanın bir süre önce tanıttığı Clear Sight çift kamera teknolojisi de destekleniyor. Üreticiler isterse renkli ve monokrom olarak iki sensörden oluşan bu donanımı cihazına koyuyor. Yazılım tarafını ise sinyal işlemcileri ve yonga seti hallediyor. Bu sayede önümüzdeki dönemlerde pek çok modelde çift kamera teknolojisi görebiliriz.

Diğer bir dikkat çeken konu ise yonga setlerinin QuickCharge 3.0 teknolojisini sunması. Böylece standart sistemlere göre 4 kat daha hızlı şarj imkanı olacak.

Snapdragon 653

Snapdragon 6xx serisinin amiral gemisi olarak niteleyebileceğimiz Snapdragon 653, 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet COrtex-A53 çekirdeği taşımaya devam ediyor. Saat frekansları 1.95GHz seviyesine çıkan yonga seti böylece yüzde 10 artış sağlıyor.

Adreslenebilen bellek miktarını iki katına çıkaran yonga seti böylece 8GB RAM miktarına kapı aralıyor. Bu gelişme aslında Snapdragon 830 ile bekleniyordu ancak firma elini biraz daha çabuk tutmuş. Yine X8 LTE modeline göre arttırılmış yükleme hızları ve Ultra HD ses kalitesi sunabilen X9 LTE modem de yonga setinde yerini alıyor.

Snapdragon 626

14nm üretim süreci sayesinde daha az enerji harcayan Snapdragon 626, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Performansın yüzde 10 civarında arttırıldığı yonga seti, önceki nesilde de X9 LTE modemi barındırıyordu. Bluetooth 4.2 güncellemesinin yanında yine çift kamera desteği, QuickCharge 3.0 gibi yenilikler mevcut.

Snapdragon 427

Snapdragon 427 yonga setinde en büyük iyileşme X9 LTE modem ile oluyor. X6 LTE modelinde sunulan 150Mbps indirme hızları 300Mbps seviyesine yükselmiş. Saat frekansları aynı kalırken, çift kamera ve QuickCharge 3.0 desteği yine yenilikler arasında.

Çıkış Tarihi

Yonga setleri farklı tarihlerde piyasaya sunulacak. Snapdragon 653 ve Snapdragon 626 yonga setleri yılın sonuna yetişecek. Snapdragon 427 için ise gelecek yılın ilk aylarını beklemek gerekiyor.